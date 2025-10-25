多くの日本人が知らない、硫黄島「定住困難」の真相

「俺たちはここで玉砕するよ……」「どうか妹たちをお願いします」「お前にはいろいろと島のことを教えてもらった。ありがとう」「なんで日本はこんな戦争を始めちゃったのだろう」

1944年7月、硫黄島。それは一時疎開のはずだった――。散り散りになった島民たちはなぜ今も故郷に帰れないのか？ 話題の新刊『死なないと、帰れない島』では、ベストセラー『硫黄島上陸』著者がこの国の暗部に執念の取材で迫る。

こうして「定住困難」は導き出された

現在も続く硫黄島民の未帰還問題。その現状が生み出されるに至る経過を公文書ベースでたどると、次のようになる。

小笠原諸島返還から10年目となった1977年の9月。開発が始動して旧島民の帰島が本格化していった父島、母島とは裏腹に、硫黄島は開発の対象外とされ、実質的に帰島禁止状態が続いていた。旧島民からの陳情や要望が相次ぐ中、東京都はこの問題についての対応策を話し合う諮問機関「硫黄島問題調査研究会」を立ち上げた。

研究会は、旧島民の代表も委員として加わった。現地調査にも参加した彼らは、硫黄島の再居住化は十分可能であるという認識を強めた一方で、帰島に前向きな姿勢を示さない行政側への不信感を大きくしていった。その結果、1978年6月、旧島民たちが未帰島問題を社会に訴える目的で「自力帰島」の強行に乗り出した。これに対して警察権力が阻止に動くなど行政側の圧力は極めて強かった。一方で、メディアの関心は低く、帰島を望む旧島民に対する共感は、社会全体に広がらなかった。

さらに議論の過程で、研究会をまとめる立場にあった太田は、旧防衛庁幹部と折衝を重ねた。騒音問題などから本土での訓練地確保が困難になる中、硫黄島を半永久的に自衛隊基地化する方針であると、旧防衛庁側から太田に伝えられた。

旧島民の自力帰島の際の行政側の抵抗の大きさ、旧島民の問題に対する国民やメディアの無関心、さらに島民ゼロの現状を変更しようとしない旧防衛庁の方針の揺るぎなさ。それらの客観的状況が相まって太田は「定住困難」という考え方を固めざるを得なかった。

しかし、旧島民も参加する研究会は「定住困難」という結論を明確にまとめることができなかった。そして、そのまま研究会は解散となり、1979年6月に新設された「硫黄島問題小委員会」に引き継がれた。

小委員会は先の研究会と異なり、委員から旧島民を外して議論を進めた。会長に就いて議論を主導したのは今回も「定住困難」派の太田だった。会議は緩慢なスピードで進められた。島民抜きの諮問機関のため、全11回の会議の中で「定住困難」に対する大きな異論は出なかった。そして足掛け6年が経った1984年5月、「定住困難」とする結論を出した。結論をそのまま、上部組織である首相の諮問機関「小笠原諸島振興審議会」は答申書に反映させ、旧国土庁長官に提出した。これを根拠として中曽根康弘首相は、硫黄島の再居住地化を外した小笠原諸島復興計画の延長を総理大臣決定した。

以後、国はこの総理大臣決定を根拠に、21世紀の現在に至るまで、旧島民の帰島を認めない方針を維持し続けている。

旧島民から信頼された太田

硫黄島問題調査研究会と硫黄島問題小委員会。二つの会議体で議論の中心を任された太田和男。帰島の是非を巡る議論に加わった期間は1977年から1984年まで足かけ8年にわたった。帰島促進を旗印に掲げる「小笠原協会」の会長の在任年間は14年で、歴代最長だ。太田は誰よりも、帰島を望む旧島民と接してきた存在だった。

私は太田に対して強い疑念を抱いていた。帰島促進を掲げる団体の長である一方、密室の議論の場では「定住困難」を主導する姿勢。それは、帰島を願う島民たちへの背任行為ではないかと思えたのだ。表と裏で異なる顔を持つ二枚舌の人物。議事録をめくるたびに私の中でそんな太田像が形作られていった。

しかし、調査を進めるうちに、私の見方は大きく変わっていった。硫黄島の旧島民でつくる団体のうち、最も強烈に帰島の実現を訴え続けた「硫黄島帰島促進協議会」。その5代目会長の麻生康次（故人）の長男で現会長の麻生憲司（61歳）は意外な証言をしてくれた。

「太田さんの名前は父からよく聞きました。父は『太田先生』と呼んでいた。『太田先生が議論に入ってくれている』とありがたがっている話をしていましたよ」

この言葉を聞いて、私は太田の発言の特徴を思い出した。確かに彼は「定住困難」とする見解を示す一方で、帰島できない島民たちに報いる措置の実現を再三、行政側に求めていたのだ。旧防衛庁の硫黄島基地化方針という厚い壁が立ちはだかる中、帰島の実現性がないことを誰よりも理解していた太田は、だからこそ現実的な選択として、補償や墓参の拡大など、島民が少しでも納得できる対応を強く訴えたのではないか。

小笠原協会の現会長・渋井信和も同様の見方をしていた。

「確かに協会は小笠原諸島への帰島を実現すべく設立された組織だが、1980年代、硫黄島の帰島運動を活発に進めたという記録はない。当時は、既に帰島が始まっていた父島、母島の復興が最優先課題で、硫黄島の対応は埋没していた。理事の多くは父島、母島の出身者で、硫黄島の役員は少数派だったという事情もあった。硫黄島の帰島実現に消極的だったのは太田さん一個人ではなく、むしろ協会組織全体だ。こういったことも太田さんの判断に作用し、帰島ではなく、帰島に準じる措置を実現させるという『条件闘争』に力を入れていったのではないか」

こうした証言を通して、私は太田の真の姿に気づくようになった。彼は理想と現実の狭間で、島民たちのために最善を尽くした人物だったのではないか。

事実、太田は1984年の答申後も、小笠原協会会長として、旧島民に報いる措置の実現を都や国に粘り強く働きかけた。その結果、旧島民に対する見舞金の支給が実現し、墓参事業も拡大。さらに墓参時に旧島民が休憩や宿泊ができる平和祈念会館の建設計画も進んでいった。これらは太田なくしては実現し得なかった成果だろう。

太田は「小笠原の父」と呼ばれただけでなく、硫黄島民にとっても信頼される指導者だった。完全な帰島という理想は叶わなくとも、島民の心に寄り添い、現実的な支援を引き出した功労者。私の中で、太田和男の姿はそう変わっていった。

本記事の引用元『死なないと、帰れない島』では、硫黄島の村が消えた日の出来事から始まり、全国に離散した島民と子孫はいまだに帰島が認められていない「ミステリー」に挑み、次々と知られざる歴史や事実を描いている。

