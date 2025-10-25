¡ÖÃË¤Ï¤Ä¤é¤¤¤è¡×¤¬¿ô³Ø¤ÎËÜ¤Ë!?¡Ä¿ô³Ø¼Ô¤¬È¯¸«¤·¤¿¹ñÌ±Åª¥Ò¡¼¥í¡¼¤ÎÅ·ºÍÅª¤Ê»×¹ÍË¡¤È»³ÅÄ´ÆÆÄ¤Î¶Ã¤¤Î¶¦´¶
ÌµÅ´Ë¤¤À¤Ã¤¿¡Ö¿ô³ØÅªÈ¯ÁÛË¡¡×ËÜ¤Î¼¹É®
¤µ¤·¤º¤á¡¢¤Æ¤á¤§¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¤À¤Ê¡¡
¼ÖÆÒ¼¡Ïº¡Ê¡ÖÃË¤Ï¤Ä¤é¤¤¤è¡×¤è¤ê¡Ë
ËÜ¾Ï1¤Çµó¤²¤¿4¤Ä¤ÎÃæ¤Ç¡¢ºÇ¤âÆñµ·¤Ê»Å»ö¤ÏÃæ¸ø¿·½ñ¡Ø¿ô³ØÎ®À¸¤Êý¤ÎºÆÈ¯¸«¡Ù¤Î¼¹É®¤À¤Ã¤¿¡£Íý·Ï³ØÀ¸ÂÐ¾Ý¤Ç¤Ê¤¯¡¢°ìÈÌ¤Î¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿ÆÉ¤ßÊª¤ÎËÜ¤ò½ñ¤¤¤¿·Ð¸³¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¤¤¤¤Ê¤ê1ºý¤Î¡ÈÃæ¸ø¿·½ñ¡É¤ò½ñ¤¯¤³¤È¤ò°ú¤¼õ¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤À¤«¤é¡¢²æ¤Ê¤¬¤éÉÝ¤¤¤â¤ÎÃÎ¤é¤º¤Ç¡¢ÌµÅ´Ë¤¶Ë¤Þ¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£
Ã´ÅöÊÔ½¸¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢
¡Ö¡È¿ô³Ø¹ÖµÁ¤Î¼Â¶·Ãæ·Ñ¡É¤ä¡ÈÈ¯¸«Åª¶µ¼øË¡¤Ë¤è¤ë¿ô³Ø¥·¥ê¡¼¥º¡É¤òÆÉ¤ó¤Ç¡¢Æñ´ØÂç³Ø¤ÎÆþ»îÌäÂê¤ò¥¹¥é¥¹¥é²ò¤¯¿Í¤¿¤Á¤ÎÈ¯ÁÛ¤äÃå´ãÅÀ¤¬¤É¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤È¤Æ¤âÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿È¯ÁÛ¤äÃå´ã¤Î»ÅÊý¤È¤¤¤Ã¤¿¿ô³ØÅª»×¹ÍË¡¤òÃæ¿´¤Ë¡¢°ìÈÌ¤Î¿Í¸þ¤±¤ËÀ§Èó¡¢1ºý½ñ¤¤¤ÆÍß¤·¤¤¡×¤È°ÍÍê¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤ì¤ò°ú¤¼õ¤±¤¿»þÅÀ¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿»þ´Ö¤Î²á¹ó¤µ¤Ï¡¢¤³¤Î¾å¤Ê¤·¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¿ô³ØÅªÈ¯ÁÛË¡¡×¤ò½ñ¤¯¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢ÊÔ½¸¼Ô¤¬ÌÌÇò¤¤¤È¤ªÀ¤¼È¾Ê¬¤Ç¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿ËÜ¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â¡È¿ô³Ø¤ÎÌäÂê¤¬²ò¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡É¤È¤¤¤¦ÀÚ¼Â¤Ê´êË¾¤¬¤¢¤ë³ØÀ¸Áê¼ê¤Ë½ñ¤¤¤¿ËÜ¤À¡£¤½¤ó¤Ê´êË¾¤â»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¦¤¨¡¢¿ô³Ø¤ÎÃÎ¼±¤À¤Ã¤Æ¼õ¸³À¸¤È¤Ï°ã¤¦°ìÈÌ¤Î¿Í¡¹¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¿ô³Ø¤ÎÌäÂê¤ò²ò¤¯¤¿¤á¤ÎÈ¯ÁÛ¤äÃå´ã¤Î¤·¤«¤¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½ñ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢ÆÉ¤ßÊª¤È¤·¤ÆÌÌÇò¤¯ÆÉ¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡¢¤Þ¤¿¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¤É¤ÎÄøÅÙ¤ÎÆñ¤·¤µ¤Î¤â¤Î¤ò¤É¤ó¤ÊÉ÷¤Ë½ñ¤±¤ÐÌÌÇò¤¯ÆÉ¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©¡¡¤È»×°Æ¤ËÊë¤ì¤¿¡£
¤³¤Î»Å»ö¤ò°ú¤¼õ¤±¤Æ¤«¤éÈ¾Ç¯°Ê¾å¡¢»ä¤Ï¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÇº¤ß¤Î¾Â¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö²¿¤È¤«¿Ê¤á¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¡×¤È¡¢¤Á¤ç¤³¤Ã¤È½ñ¤¤¤Æ¤Ï¤ß¤ë¤±¤ì¤É¡¢¡Ö¤½¤ó¤Ê¤ó¤¸¤ã¡¢°ìÈÌ¤Î¿Í¤¬ÌÌÇò¤¤¤È»×¤¦¤ï¤±¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤«»×¤¨¤Ê¤¤½ÐÍè±É¤¨¤Ç¡¢²¿ÅÙ¤â²¿ÅÙ¤â¸¶¹Æ¤ò¥Ü¥Ä¤Ë¤·¤¿¡£¤½¤Î´ü´Ö¡¢ÊÔ½¸¼Ô¤«¤é¡¢¿ÊÄ½¾õ¶·¤òÊ¹¤¯¤¿¤á¤ÎÅÅÏÃ¤äFAX¡¢Éõ½ñ¤Î¼ê»æ¡ÊÅö»þ¡¢¤Þ¤À¥á¡¼¥ë¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ë¤¬¤¢¤ëÅÙ¤Ë¡¢
¡Öº£¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¤â¤¦¾¯¤·¤ªÂÔ¤Á¤¯¤À¤µ¤¤¡×
¤È¤½¤Ð²°¤Ë¤«¤«¤ëºÅÂ¥¤Ø¤ÎÊÖÅú¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿¡£
¡ÖÃÎÅª¡×¤ÊÆÒ¤µ¤ó¤Ë¥Ò¥ó¥È¤òÆÀ¤ë
¤½¤ó¤Ê¤¢¤ëÆü¡¢¶ìÏ«¤¹¤ë»ä¤ÎÆ¬¤ÎÃæ¤Ë¡¢µßÀ¤¼ç¤È¤·¤ÆÉâ¤«¤ó¤Ç¤¤¿¤Î¤¬¡¢¥Õ¡¼¥Æ¥ó¤ÎÆÒ¤µ¤ó¤³¤È¡¢±Ç²è¡ÖÃË¤Ï¤Ä¤é¤¤¤è¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Î¼ç¿Í¸ø¡¦¼ÖÆÒ¼¡Ïº»á¤À¤Ã¤¿¡£
ËÁÆ¬¤Î¥»¥ê¥Õ¤Ë¤ÏÂ³¤¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ö¥¤¥ó¥Æ¥ê¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤³¤Î¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÎ¢Êý¤Ç¤¤¤¤¤Þ¤¹¤È¡¢ÇÛÀþ¤¬¥¬¥Á¥ã¥¬¥Á¥ã¤Ëº®¤ß¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÅÀ¡¢»ä¤Ê¤ó¤«¡¢¥¹¥Ã¤ÈÀþ¤¬°ìËÜÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤À¡×
ÆÒ¤µ¤ó¤Ï¡¢±Ç²è¤ÎÃæ¤Ç¡¢Áê¼ê¤¬¾®Æñ¤·¤½¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤¤½Ð¤¹¤È¡¢¾å¤Î¤è¤¦¤Ê¥»¥ê¥Õ¤òÅÇ¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤â¤Ã¤È¤ï¤«¤ê°×¤¤¸ÀÍÕ¤Ç¥¹¥Ã¤È¸À¤Ã¤Æ¤ß¤Ê¡×¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤ò¸À¤¦¡£
¤Þ¤¿¡Ö15¤Îº¢¡¢¿ÆÉã¤Ë²¼ÂÌ¤ÇÆ¬¤ò¥«¥Á³ä¤é¤ì¤Æ¡¢Ç¾¤ß¤½¤¬¥È¥í¥È¥í¥È¥í¤ÈÎ®¤ì½Ð¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤Ï¥Ð¥«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤À¡×Åù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤¬¡¢²ñÏÃ¤ÎÃæ¤ÇÁê¼ê¤Î¸ÀÍÕ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤¯¤ê½Ð¤µ¤ì¤ë¡¢¡ÈÀäÌ¯¤ÊÀÚ¤êÊÖ¤·¡É¤ä¡¢ÆÒ¤µ¤ó¤¬¥¢¥É¥ê¥Ö¤Ç³§¤Ë²¿¤«¤òÀâÌÀ¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤Ç¤Î¡È¥Æ¥ó¥Ý¤ÎÎÉ¤¤ÏÃ¤ÎÅ¸³«¤Î»ÅÊý¡ÉÅù¤Ë¤Ï¡¢¿ô³Ø¤ÎÌäÂê¤ò²ò¤¯¤È¤¤ÎÈ¯ÁÛ¤äÃå´ã¤Î»ÅÊý¤È¶¦ÄÌ¤¹¤ë»×¹Í¤¬¿ï½ê¤Ë¸½¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£ÆÒ¤µ¤ó¤Ï¥¤¥ó¥Æ¥ê¥²¥ó¥Á¥ã¡ÊÃÎ¼±¿Í¡Ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¼Â¤Ï¥¤¥ó¥Æ¥ì¥¯¥Á¥å¥¢¥ë¡¦¥Ñ¡¼¥½¥ó¡ÊÃÎÅª¤Ê¿Í¡Ë¤À¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¡ÖÃË¤Ï¤Ä¤é¤¤¤è¡¡Âè32ºî¡¡ÆÒ¼¡ÏºÎø°¦½Î¡×¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÆÒ¤µ¤ó¤Ï¥Þ¥É¥ó¥Ê¤Î¼ãºÚ¡ÊÈõ¸ý²ÄÆî»Ò¡Ë¤µ¤ó¤«¤é¡¢
¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¡¢ÆÒ¤µ¤ó¤Ïº£¤Î¿¦¶È¡Ê¥Æ¥¥ä¡Ë¤Ë½¢¤¤¤¿¤Î¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤é¤ì¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¤â¤·¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬ÆÒ¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤È¤·¤¿¤é¡¢¤É¤ó¤ÊÉ÷¤Ë¤½¤ÎÍýÍ³¤òÀâÌÀ¤¹¤ë¤À¤í¤¦¤«¡©
ÆÒ¤µ¤ó¤òÄÌ¤·¤Æ¿ô³Ø¤Î¹Í¤¨Êý¤ò¾Ò²ð
ÆÒ¤µ¤ó¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë´ÊÌÀ¤ËÀâÌÀ¤¹¤ë¤Î¤À¡£
¡ÖÂç´ë¶È¤Ï¡¢¿È¸µ¤ä²ÈÄí´Ä¶¤Î·ø¼Â¤Ê¿Í¤òÍ¥Àè¤·¤ÆºÎÍÑ¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ï¤¿¤·¤Ë¤ÏÎ¾¿Æ¤¬¤¤¤Ê¤¤¤Î¤ÇÄü¤á¤Þ¤·¤¿¡£Ãæ¾®´ë¶È¤Ï¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¤ï¤±¤«¤à¤³¤¦¤«¤éÃÇ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¡¢¤ï¤¿¤·¤Ï¸Ä¿Í´ë¶È¡Ê!?¡Ë¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡×
ÆÒ¤µ¤ó¤Ï¡È¸Ä¿Í´ë¶È¡É¤È¾¯¡¹Ê¹¤´·¤ì¤Ê¤¤É½¸½¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¡Ö¼«±Ä¶È¡×¤ò»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£¼«±Ä¶È¤Ë¤â¿ô¡¹¤Î¿¦¶È¤¬¤¢¤ê¡¢¼«±Ä¶È¤ÈÆÒ¤µ¤ó¤Î¿¦¶È¡Ê¥Æ¥¥ä¡Ë¤ò¥¤¥³¡¼¥ë¤Ç·ë¤Ó¤Ä¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¤¤µ¤µ¤«ÌµÍý¤¬¤¢¤ë¤È¤³¤í¤À¤¬¡¢¤Þ¤¢¡¢¤½¤Î¤Ø¤ó¤Î¤È¤³¤í¤Ï¡¢ÆÒ¤µ¤ó¤Î¤ª¤ª¤é¤«¤Ê¿´¤ËÌÈ¤¸¤ÆÌÜ¤ò¤Ä¤Ö¤ë¤³¤È¤Ë¤¹¤ì¤Ð¡¢ÆÒ¤µ¤ó¤Î¼êºÝ¤è¤¤ÀâÌÀ¤Ï¡È¸«¾å¤²¤¿¤â¤ó¤À¤è¡Ê²°º¬²°¤Î¥Õ¥ó¥É¥·¡Ë¡É¤È¹âÉ¾²Á¤Ç¤¤ë¡£
¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢À±¤Î¿ô¤Û¤É¤¢¤ë¿¦¶È¤ò¡¢¤Ò¤È¤Ä¤âÏ³¤é¤¹¤³¤È¤Ê¤¯ÌÖÍå¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¶Ë¤á¤ÆÈÑ»¨¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤³¤í¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢ÆÒ¤µ¤ó¤¬¹Ô¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë»ñËÜµ¬ÌÏ¤Ë´ð¤Å¤¡¢Âç¡¢Ãæ¾®¡¢¸Ä¿Í¤Î3¤Ä¤Ë¾ì¹çÊ¬¤±¤·¤ÆÏÀ¤¸¤ë¤È¤¤¤¦¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤Ï¡¢µÄÏÀ¤Î¤¹¤¹¤áÊý¤È¤·¤Æ¾åÅù¤ÊÉôÎà¤ËÂ°¤¹¤ë¤«¤é¤À¡£
¤½¤³¤Ç¡¢Ãæ¸ø¿·½ñ¤ÎÃø½ñ¤Ç¤ÏÆÒ¤µ¤ó¤¬¡ÖÃË¤Ï¤Ä¤é¤¤¤è¡¡¥·¥ê¡¼¥º¡×¤ÎÃæ¤ÇÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ëËÄÂç¤Ê¸ÀÍÕ¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¡È¶ËÃ¼¤ÊÎã¤ò°ú¤¹ç¤¤¤Ë½Ð¤·¤Æ¡¢Áê¼ê¤ÎÈ¯¸À¤ÎÌ·½â¤òÆÍ¤¯¡É¤È¤«¡¢¡È¹Í»¡ÂÐ¾Ý¤ò¾ì¹çÊ¬¤±¤·¤Æ¡¢³Æ¾ì¹ç¤´¤È¤Ë¤É¤¦¤¤¤¦¾õ¶·¤Ê¤Î¤«¤òÄ´¤Ù¿Ô¤¯¤·¡¢·ëÏÀ¤òÆ³¤¯¡É¡¢¡È¤è¤ê¹Í»¡¤·¤ä¤¹¤¤ÂÐ¾Ý¤ÈÂÐ±þ¤Å¤±¤Æ¡¢´ÖÀÜÅª¤Ë¤â¤Î¤´¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ë¡É¤Ê¤É¤Î¿ô³ØÅª¤Ê»×¹Í¤¬É½¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ìÌÌ¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¡¢ÆÒ¤µ¤ó¤Î¸ÀÆ°¤òÄÌ¤·¤Æ¿ô³Ø¤Î¹Í¤¨Êý¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¤½¤Î¤è¤¦¤Ë¾Ò²ð¤·¤¿¹Í¤¨Êý¤ò»È¤¦¤È¡¢°ì¸«¡¢¤É¤³¤«¤é¼ê¤ò¤Ä¤±¤ì¤Ð¤è¤¤¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¿ô³Ø¤ÎÌäÂê¤ä¿ôÍý¥Ñ¥º¥ë¤¬Á¯¤ä¤«¤Ë²ò¤±¤ë¡×¤³¤È¤ò¡¢ÆÒ¤µ¤ó¤Î»×¹Í¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤È·ë¤ÓÉÕ¤±¤Æ²òÀâ¤·¤¿¡£
¸¶¹Æ¤¬¥²¥éºþ¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÃÊ³¬¤Ç¡¢ÊÔ½¸¼Ô¤«¤éÅÅÏÃ¤Ç¡ÖÆÒ¤µ¤ó¤Î³Æ¸ÀÍÕ¡¢²Õ½ê¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤Î¼Ì¿¿¤òÆþ¤ì¤¿¤¤¡£¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢»³ÅÄÍÎ¼¡´ÆÆÄ¤ËÄ¾ÀÜ¡¢¤½¤ÎµöÂú¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤Ç°ì½ï¤Ë¹Ô¤¤Þ¤»¤ó¤«¡×¤ÈÍ¶¤ï¤ì¤¿¡£¶äºÂ¤Î¾¾ÃÝ¤Î¶á¤¯¤ÎµÊÃãÅ¹¤Ë»³ÅÄ´ÆÆÄ¤¬¸½¤ì¤¿»þ¤Ï¥É¥¥É¥¤·¤¿¡£
¡ÖÆÒ¤µ¤ó¤Î¥»¥ê¥Õ¤«¤é¡¢ÆÒ¤µ¤ó¤Ï¿ô³ØÅª¥»¥ó¥¹¤¬¹â¤¤¿ÍÊª¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ëËÜ¤ò½ñ¤¤¤¿¿ô³Ø¼Ô¤Î½©»³¤Ç¤¹¡×¤È°§»¢¤¹¤ë¤È¡¢»³ÅÄ´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÆÒ¤µ¤ó¤È¿ô³Ø¤«¤¡¡£°Õ³°¤ÊÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤À¤Ê¤¡¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢¥²¥é¤Ë¥Ñ¥é¥Ñ¥é¥Ã¤ÈÌÜ¤òÄÌ¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡ÖÆÒ¤µ¤ó¤Î¾ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ÏÂ¿¤¯¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢ÃÎÅª¤ÊÌÌ¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ê¤¡¡×¤È¡¢ÂçÊÑÌÌÇò¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÆÒ¤µ¤ó¤Ë°¸¤Æ¤¿¼ê»æ¤Î·Á¤ÇÄÖ¤Ã¤¿¡È¤¢¤È¤¬¤¡É¤òÁÇÁá¤¯ÆÉ¤ó¤Ç¡¢»ä¤¬À¸¿è¤ÎÆÒ¤µ¤ó¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¢¤ë»ö¤ò»¡ÃÎ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£
»³ÅÄ´ÆÆÄ¤«¤é´¶¤¸¤¿¥ª¡¼¥é
»³ÅÄ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤â¤½¤Î°ì¿Í¤À¤¬¡¢Âç³Ø¤Þ¤ÇÊÙ¶¯¤·¤Æ¤¤Æ¼Ò²ñ¤Ë½Ð¤¿¿Í´Ö¤Ï¥¤¥ó¥Æ¥ê¤À¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤¬¡¢ÆÒ¤µ¤ó¤â°¯ÈþÀ¶¤µ¤ó¤â¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤À¸¤Êý¤ò¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤±¤É¡¢Æü¡¹¤ÎÀ¸³è¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤É¤Á¤é¤¬ËÜÅö¤Î°ÕÌ£¤Ç¥¤¥ó¥Æ¥ê¤«¤ÈÌä¤ï¤ì¤¿¤é¡¢ÆÒ¤µ¤ó¤Î¤Û¤¦¤¬¥¤¥ó¥Æ¥ê¤À¤È»×¤¦¤³¤È¤¬Â¿¡¹¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤òÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£»³ÅÄ´ÆÆÄ¤ÎÀÅ¤«¤Ê¤ëÂç¤¤ÊÍ¥¤·¤µ¤Î¥ª¡¼¥é¤Ë°µÅÝ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òº£¤Ç¤â³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¼Ì¿¿¤ò¾¾ÃÝ¤ËÄó¶¡¤µ¤»¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¡¢¼Ì¿¿»ÈÍÑ¤ò²÷Âú¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢ÊÔ½¸¼Ô¤â»ä¤â´¶·ã¤Ò¤È¤·¤ª¤Ç¡¢µî¤Ã¤Æ¤¤¤¯»³ÅÄ´ÆÆÄ¤ò¸«Á÷¤Ã¤¿¡£
ËÜ¤¬½ÐÈÇ¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¡ÈÆÒ¤µ¤ó¤È¿ô³Ø¡É¤Î¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤òÌÌÇò¤¬¤Ã¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î¥é¥¸¥ª¤äTV¡¢¿·Ê¹¡¢»¨»ïÅù¤¬¼è¤ê¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
º£ÆÉ¤ßÊÖ¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¥¢¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤·¤Ê¤¬¤é½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤¡¤È»×¤¦²Õ½ê¤âÂ¿¡¹¤¢¤ë¤¬¡¢¼·Å¾È¬ÅÝ¤·¤¿½é¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ò¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
