公選弁護人が「起訴状に恐怖」して弁護を拒否…”神に対する敵意の罪”で12年の禁固刑を言い渡された女性が語る「イラン司法の闇」

悪臭と恐怖に満ちたイランのエヴィーン刑務所。イランの首都テヘラン北部に位置し、主に政治犯・思想犯が収容される。そこで繰り返されるのは、看守による鞭打ち、性的虐待、そして囚人の昼夜の感覚を奪う「白い拷問」。囚人の中には、思想犯・政治犯として不実の罪で逮捕された女性たちも多い。

13回の逮捕と5回の有罪判決にも屈せずに「自由」を目指し闘い続け、獄中でノーベル平和賞を受賞したナルゲス・モハンマディによって明かされる、その非人道的な所業の実態とは…。

全世界で出版されている禁断のノンフィクション『白い拷問』（翻訳：星 薫子）より、一部抜粋・再編集してお届けする。

聞き手：ナルゲス・モハンマディ、語り手：ザラ・ザクタチ

ザラ・ザクタチ（1969年生まれ）は社会科学の学者、研究者である。

2013年10月16日、彼女は諜報治安省に路上で逮捕された。その日から2014年12月まで、独房に拘禁され、厳しい尋問を受けた。夫のセイド・ジャヴァド・コシニヤット・ニクー、そして娘のナルゲス、妹のファエゼもまた同時期に数日間拘禁された。その後ザラ・ザクタチだけが一度の釈放もなく、刑務所に拘禁されている。

裁判が開かれたのは逮捕翌年の2014年4月8日だった。ザラはそれ以前の2009年にも、テヘラン大学でおこなった大統領選挙の結果に関する世論調査が原因で、数日間拘禁されている。

2015年には、ムジャヒディン・ハルク（別名イスラム人民戦士機構。現政権の打倒を目指すイランの武装勢力）と関わったという罪で起訴された。これは彼女が父親の写真を持っていたせいで、父親はこの組織を支持した罪で1981年に処刑されている。サラバティ裁判官はザラに10年の禁固刑を言い渡した。

独房での日常

--独房ではどのように過ごしていましたか？

主任尋問官に、せめてペンとノートだけでもくれないかと頼んだことがあった。独房にはクルアーン（コーラン。預言者ムハンマドが神（アッラー）に与えられた啓示をまとめたイスラム教の聖典）と『マファティ・アル・ジナン』（「天国の鍵」と呼ばれる十二イマーム派の儀式、祈祷集）しかなく、『ナフジュル・バラーガ』（「雄弁の道」と呼ばれるムハンマドの従兄弟アリの説教集）はなかった。

独房生活の14ヵ月で自分がなすべきことのスケジュールを作った。14ヵ月の間に、クルアーンを14回読んだ。ペルシャ語の注釈が付いたクルアーンを、毎日決めた分だけ読み進めた。数ヵ月後、申請していた『ナフジュル・バラーガ』を受け取ることができたので、それを読むことも日課に加えた。

朝、祈りのために起きる--実際には眠らなかったが--と、とにかく身体を動かした。運動は1日に2回、1回目は朝、2回目は夕方にしていた。

壁に文字

朝の運動のあと、使い捨てカップに入った茶を飲み、朝食を食べる。朝食はだいたい、申し訳程度のジャムとバターのついたパンがひと切れだった。金曜日だけ卵が出る。ひどすぎて少しも食べられないこともあった。私は毎週月曜と木曜に絶食すると決めた。

毎日、壁に線を引いて拘禁日数を記録した。日数がわからなくなるので眠りすぎないように注意した。

私の前に入っていた囚人たちが壁に書いたものの内容を覚えた。看守はその文字を読ませまいと数ヵ月に1回は壁を塗り替え、イタチごっこのようだった。

日中はクルアーンを暗記した。拘禁中に3章分覚えた。

自分も壁に文字を書いてみた。しかしある日、トイレから戻ると、看守に「お前のために壁を綺麗にしてやったぞ」と告げられた。

--そんなにも長期にわたって拘禁された正当な理由は何だったのですか？

私が逮捕されたのは2013年10月16日。3ヵ月間尋問され、それからずっと独房に放置された。

初めての裁判は2014年4月8日で、最後の裁判は同じ年の12月7日だった。担当裁判官は、あのサラバティ（アボルカセム・サラバティはテヘランのイスラム革命裁判所第15支部の裁判官で、アメリカ合衆国政府によって制裁を受けている）だった。

“神に対する敵意の罪”

裁判所での公判は理由もなく延期された。初めて裁判所に行ったときなど、裁判官が来るまで何時間も待たされた。イードのため、親戚や友人と会っているのだ、と。

「弁護士はいるか」と聞かれたので、「いや、いません」と答えた。路上で逮捕され、独房に拘禁されて誰とも会えなかったのに、いるはずがない。

私には公選弁護人を頼む権利があった。理由も知らされないまま何ヵ月か独房に入れられたあと、再び第15支部に呼ばれた。しかしまたしても、裁判は開かれなかった。

尋問官のアラウィ氏は、私の件は重大なので、モハレベの罪（神に対する敵意、というイラン・イスラム共和国では重大犯罪）で起訴すると言う。公選弁護人は私の起訴状を読み、あまりに怖くなり、弁護を拒んで逃げたのだ、とも言った。

私の母は、裁判所の支部から支部へ、検察官から検察官へ訪ね歩き、私の裁判が開かれるように要求し続けた。

私は2014年1月11日に12年の禁固刑を言い渡され、2014年12月にエヴィーン刑務所の女性一般房に移送された。上訴したが有罪は覆らず、10年は外に出られないと言われた。

翻訳：星 薫子

