¡¡ÆüËÜ»þ´Ö10·î25Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¡¢MLB¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¡£¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È¥È¥í¥ó¥È¡¦¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Ë¤è¤ë¡ÈÄº¾å·èÀï¡É¤Ë¸þ¤±¤ÆÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ëÃæ¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Îº´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤¬Á°Æü¤Î²ñ¸«¤ËÎ×¤ó¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÊÆÄÅ¸¼»Õ¤Ë»÷¤Æ¤ë? ÊÌ¿Íµé¤Î¥Ó¥¸¥åÊÑ¤¬ÏÃÂê¤Îº´¡¹ÌÚÏ¯´õ
º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¡ÖÃæ·Ñ¤®¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤¤¡×
¡¡º£¥·¡¼¥º¥ó¤Îº´¡¹ÌÚ¤Ï¡¢5·î¤Ë±¦¸ª¤ÎÄË¤ß¤ÇÀïÀþ¤òÎ¥Ã¦¡£4¤«·î°Ê¾å¤Î¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ò·Ð¤Æ¡¢ÀèÈ¯¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÈÃæ·Ñ¤®¡É¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤ËÉüµ¢¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Ï¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥ê¥ê¡¼¥ÕÅÐÈÄ¤Ç³èÌö¤·¡¢¥¯¥í¡¼¥¶¡¼¤òÌ³¤á¤¿»î¹ç¤Ç¤Ï»°¼ÔËÞÂà¤Ç¥²¡¼¥à¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ë¤Ê¤É¡¢¡Ö¿·¼é¸î¿À¡×¤È¤·¤Æ¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤âÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥Þ¥¤¥Ê¡¼¤Ç¤Î¥ê¥Ï¥Ó¥êÃæ¤Ï»ý¤ÁÌ£¤Ç¤¢¤Ã¤¿µåÂ®¤ÎÄã²¼¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤¿´ü´Ö¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥Õ¥©¡¼¥à¤Î¸«Ä¾¤·¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æµå°Ò¤â¼è¤êÌá¤·¤Þ¤·¤¿¡£²¼È¾¿È¤Î»È¤¤Êý¤Ë¤Ï¤Þ¤À²þÁ±¤ÎÍ¾ÃÏ¤¬¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢²ñ¸«¤Ç¤Ï¡È¤Þ¤À¤Þ¤À¤â¤Ã¤ÈÎÉ¤¯¤Ç¤¤ë¡É¤È¼«¿®¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»ï¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤â¡ÖÈà¤ÏºÇ¤â½ÅÍ×¤Ê¾ìÌÌ¤Ç»È¤¦¥ê¥ê¡¼¥Ð¡¼¤Î°ì¿Í¡×¤È¸ì¤ë¤Ê¤É¡¢¤½¤Î³èÌö¤Ç¸«»ö¤Ë¿®Íê¤ò¼è¤êÌá¤·¤¿º´¡¹ÌÚ¡£¤·¤«¤·¡¢ËÜ¿Í¤Ë¤Ï¤¢¤ë¡È¤³¤À¤ï¤ê¡É¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¡Ä¡Ä¡£
¡Ö²ñ¸«¤Ç¡¢Ãæ·Ñ¤®¤äÍÞ¤¨¤È¤¤¤Ã¤¿¡Èµß±ç¡É¤Ç¤ÎÅÐÈÄ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤¿º´¡¹ÌÚÅê¼ê¤Ï¡¢¡ÈÀèÈ¯¤Ç¤âÃæ·Ñ¤®¤Ç¤âµåÂ®¼«ÂÎ¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡É¡Èº£Åê¤²¤Æ¤¤¤ë¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ä¥Ä¡¼¥·¡¼¥à¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÅê¤²¤Æ¤¤¤±¤Ð¡¢ÀèÈ¯¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤È»×¤¦¡É¤ÈÈ¯¸À¡£¼«¿È¤ÎÅ¬À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡È¤½¤³¤Þ¤ÇÃæ·Ñ¤®¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤¤¡É¤È¸ì¤ê¡¢¤¢¤¯¤Þ¤ÇÀèÈ¯µ¯ÍÑ¤Ë¤³¤À¤ï¤ë»ÑÀª¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡ÈÂÎÎÏÉÔÂ¡É
¡¡¤³¤ÎÈ¯¸À¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¤ÎÌîµå¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢
¡Ôµ¤»ý¤Á¤Ï¤ï¤«¤ë¤±¤É¡¢¥Ü¥¹¤¬·è¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ï°Õ¿Þ¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤½¤ÎÊÕ¤ÏÆ§¤Þ¤¨¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¦¡Õ
¡Ô¾¯¤·³èÌö¤·¤¿¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¤¹¤°Ä´»Ò¤Ë¾è¤ë¡ÄÆüËÜ¤ß¤¿¤¤¤Ë¤ï¤¬¤Þ¤Þ¤¬ÄÌ¤ë¹ñ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤è¡Õ
¡ÔÁêÊÑ¤ï¤é¤º¥ï¥¬¥Þ¥Þ²¦»Ò¤ÇÁð¡¡¤½¤ì¤Ï·¯¤¬·è¤á¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡Õ
¡Ô¤¤¤Þ¤ÏÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿¾ì½ê¤Ç»Å»ö¤ò¤¹¤ë¤Ù¤¤Ç¤Ï¡©¡Õ
¡¡¤Ê¤É¤ÎÈ¿±þ¤¬¡£
¡Öº´¡¹ÌÚÅê¼ê¤ÏÆüËÜ¤Î¥×¥íÌîµå»þÂå¤«¤é¡¢¡ÈÂÎÎÏÉÔÂ¡É¤¬¤¿¤Ó¤¿¤Ó»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ÀéÍÕ¥í¥Ã¥Æ¥Þ¥ê¡¼¥ó¥º¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿5Ç¯´Ö¤Ç¡¢µ¬ÄêÅêµå²ó¿ô¤ËÃ£¤·¤¿¤³¤È¤Ï¥¼¥í¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹°ÜÀÒ¸å¤Îº£¥·¡¼¥º¥ó¤â¡¢5·î12Æü¤ÎÀºÌ©¸¡ºº¤Ç¸Î¾ã¤¬È½ÌÀ¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡Ô¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤Ê¡Õ¤È¤¤¤¦À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¸¡ººÁ°¤«¤é±¦¸ª¤Î°ãÏÂ´¶¤ò¼«³Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¥Á¡¼¥à¤ËÊó¹ð¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Þ¤ÇÈ¯³Ð¤·¡¢¥×¥í¤È¤·¤Æ¤Î»ÑÀª¤Ë¤âÈãÈ½¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥ê¥ê¡¼¥ÕÅÐÈÄ¤Ç¤ÎÉüµ¢¸å¤Ï³èÌö¤Ë¾Þ»¿¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¹¥¿¥ß¥Ê¤¬µá¤á¤é¤ì¤ëÀèÈ¯µ¯ÍÑ¤òºÆ¤Ó¾¡¤Á¼è¤ë¤Î¤Ï¡¢´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢1Ç¯ÌÜ¤Ç¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤ËÃ©¤êÃå¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÀµÄ¾¡¢¤¿¤Þ¤¿¤Þ±¿¤è¤¯¤³¤³¤Ë¤¤¤¿¤À¤±¡£º£²ó¤³¤¦¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸¬µõ¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ëº´¡¹ÌÚ¡£·Þ¤¨¤ëÂçÉñÂæ¤Ç¤Ï¡¢º£¤¢¤ëÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡ª