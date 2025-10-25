「言語改革」を無策で批判する愚かな保守主義者たち…「現状維持」を目的にすり替える保守派に告げる「合理的な保守性」

人種差別、経済格差、ジェンダーの不平等、不適切な発言への社会的制裁…。

世界ではいま、モラルに関する論争が過熱している。「遠い国のかわいそうな人たち」には限りなく優しいのに、ちょっと目立つ身近な他者は徹底的に叩き、モラルに反する著名人を厳しく罰する私たち。

この分断が進む世界で、私たちはどのように「正しさ」と向き合うべきか？

オランダ・ユトレヒト大学准教授であるハンノ・ザウアーが、歴史、進化生物学、統計学などのエビデンスを交えながら「善と悪」の本質をあぶりだす話題作『MORAL 善悪と道徳の人類史』（長谷川圭訳）が、日本でも刊行された。同書より、内容を一部抜粋・再編集してお届けする。

『MORAL 善悪と道徳の人類史』 連載第146回

『トランス女性がレズビアンのシス女性に向けた「やり場のない性欲」…股間に伸ばした手に「性器への愛撫」を不可能にさせる「木綿の天井」』より続く

心理的な特権の存在

20世紀で最も重要な黒人知識人で、ハーバード大学で博士号を取得した最初のアフリカ系アメリカ人であるW・E・B・デュボイスがすでに、「白人であることの心理的報酬」について語っている。

最も貧しくて教養のない白人でさえ、「少なくとも黒人ではない」という事実で自分を慰められるという意味だ。これにより、世界と他人に対する態度・習慣が変わる。自分は大丈夫だ、ここにいてもいいし、どこにだって行ける、誰にも恥じることはない、と耳元でささやく声がつねに聞こえてくる。

私には、そのような特権が実際に存在していると思える。私自身、罵倒されたり、小突かれたりすることなく、多かれ少なかれ気楽な1日を過ごすことができた日に、そのような特権を実感する。

この種の特権の存在を否定する人は、水とは何かと問われ、「水って、いったい何のこと？」と問い返す無知な魚のようだ。

逆方向への変化

インクルージョンの考えに根ざした言葉を使う努力に過度に抵抗する態度は、ニック・ボストロムとトビー・オードが開発した「逆転テスト」に合格しない。

特定パラメーターXのある方向への変化を拒否する者は、“逆方向”への変化のほうが優れたアイディアであるか否かを自問すべきだ、という考えがこのテストの根底にある。逆方向への変化も気に入らないのなら、なぜ今の私たちがたまたまXについて最適な状況にいるのかを説明できなければならない。

多くの人は、知性などの認知能力（x）は化学的もしくは遺伝的に向上できるという考え方を疑う。だが、どうしてだろう？私たちは化学的もしくは遺伝的にバカになったほうがいいのだろうか？バカになるのも嫌なのなら、今の私たちが知性の点でたまたま最適なレベルにあると考える理由は何かという疑問が生じる。

それとも、現状を維持したいがために現状を維持しているだけなのか。

「保守性の証明」をするためには

確かに、言語改革の試みはどこかぎこちなく、不自然な部分も多い。しかし、何世紀もかけて成長してきた言語が、私たちが自分自身に課した道徳基準をすでに満たしていると考える理由があるだろうか？私たちがこれまでの過去を通じてボキャブラリーに対して一方的に行ってきた修正は、どれも根拠のない不当な介入だったと真剣に主張する人がいるだろうか？

変化に後れを取りたくないのなら、なぜ今の状態がすでに十分であるのかを説明しなければならない。

道徳的に改善されてきた現在の言語レベルが物語の終着点であり、それ以上の改善をすべきではない最適なものだと考える理由を。この態度こそが、現状維持をよしとする保守性の証明だ。

『「ミソジニーは性差別の執行機関だ」…「強姦被害者」を「魔性の女」に変える、女性に向けられた「証言的不正義」』へ続く

【つづきを読む】「ミソジニーは性差別の執行機関だ」…「強姦被害者」を「魔性の女」に変える、女性に向けられた「証言的不正義」