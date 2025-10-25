【校閲クイズ】「新聞の織り込み広告を見て、アルバイトの応募をした」。 この文章のどこが誤っているか、分かりますか……？

雑誌や書籍などの信頼性を保つため、重要な役割を担う「校閲」という仕事。

校閲とは、誤字脱字など表記のチェックのほか、内容の矛盾や誤りがないかどうかも、調べて確認することです。「校正」も似たような意味で用いられることがありますが、厳密にいえば、校正は調べる要素を含みません。

テレビドラマやドキュメンタリー番組のおかげで、この仕事の認知度は大幅にアップしていますが、実際にどんな仕事をしているのか、もっと詳しく知りたい……という方もいらっしゃるかもしれません。

そこで、校閲という仕事の一端、そして言葉の奥深さを、クイズを通して知ることができる企画を考えてみました！

以下の文章の誤りを見つけてみてください。

「新聞の織り込み広告を見て、アルバイトの応募をした」

答えと解説は、次ページをご覧ください。

新聞や雑誌などに折って挟み込まれているのは「折り込み」広告。「織り込み」は「織り込み済み」など「ある事柄や条件などを前もって予定や計画に入れておく」（デジタル大辞泉）際に使います。

× 「新聞の織り込み広告を見て、アルバイトの応募をした」

〇 「新聞の折り込み広告を見て、アルバイトの応募をした」

【校閲クイズ】先日行われたG７（先進国主脳会議）で、国際社会の喫緊の課題であるウクライナ情勢、中東情勢について活発な議論が行われた。 この文章のどこが誤っているか、分かりますか……？