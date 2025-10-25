小説家は、誰も知らない世界や人物のことをどうして魅力的に描くことができるのか？　ベストセラー作家・小川哲が実践する2つのこと。

小説を読んでいて、小説家は、誰も知らない世界の誰も知らない人々の話を一体どうやって想像して書いているのか、不思議に思ったことはありませんか？

デビューから10年、『地図と拳』『君のクイズ』『火星の女王』などヒット作を生み出し、直木賞を筆頭にまたたく間に文学賞を総なめ！ これからの日本の文芸界を牽引する作家・小川哲さん。

知らないこと・ものを想像しようとする時に、小川さんが実践している２つの手法があると言います。

小川さんが、頭の中にあるものを言語化するための「思考術」をつづった『言語化するための小説思考』の本書の第3章「知らない世界の話について堂々と語る方法」から、一部を抜粋してご紹介します。（読みやすさのため、改行などを編集しています。）

必要なのは、抽象化と個別化

抽象化をして、個別化をする--僕が普段、小説を書くときに行っていることだ。

知らない世界に住んでいる、知らない人の話を小説家は書かなければならない。「書かなければならない」というと実はそんなことはないのだが、書けないと作品の幅は狭くなってしまう。小説を書いたことのない人にとって、一番難しそうに見えるのはこの作業だと思う。自分自身という一つしかないサンプルから、いろんな人間を書き分けないといけないのだ。

当然だが、人間は知らないことについて書くことはできない。想像できないことを想像することはできない。抽象化と個別化は、知らないことを書く上で、あるいは想像できそうもなかったことを想像していく上で、重要な鍵になる。まず、自分の目でしっかりと世界を見る。見えた世界を抽象化し、別の世界に置き換えて個別化する。

新型コロナウイルスが流行したときに、カミュの『ペスト』が多くの人に読まれた。多くの人に読まれたのは、コロナによって生活を奪われた人々が、『ペスト』という小説と自分たちの置かれた状況を重ね合わせたからだろう。『ペスト』が発表されたのは一九四七年なので、七十年以上前の小説が現代の僕たちの社会を予見していた形になるわけだ。だからカミュはすごかった--という単純な話ではない。

ここで重要なのは、『ペスト』が発表されたのが一九四七年だという点にある。ヨーロッパや北アフリカでペストが流行したのは十四世紀から十五世紀のことで、つまりカミュはペストの流行から五百年以上経って『ペスト』を書いたことになる。ではなぜ、カミュは『ペスト』を書くことができたのか。この話が発表された一九四七年と言えば、第二次世界大戦が終結してから二年後だ。カミュは、第二次世界大戦下で、ナチスドイツによって占領されたヨーロッパの中に、『ペスト』を見たのだ。

戦争も感染症も、どちらも不条理なものだ。罪のない人たちが突然生活を奪われ、逃れる術もなく大切な人が命を落としていく。さまざまな流言が飛び交い、疑心暗鬼になっていく。戦時中にレジスタンスとして活動していたカミュは、戦争を抽象化し、『ペスト』という形で個別化した。だから、五百年以上前に流行した感染症について書くことができた。そしてその小説が、七十年以上経ってから日本で多くの読者を得た。

小説家は、抽象化と個別化を通じて、知らない世界について書く。この抽象化と個別化がうまく働くと、『ペスト』や『一九八四年』や『カラマーゾフの兄弟』のように「普遍性」を獲得することができる。読者が「この小説は私について書かれている」と感じるとき、小説家はあなたのことを知っているわけではなくて、小説家自身のことしかわからない─わからないのだが、自分の体験を抽象化し、抽象化した構造を個別化する作業に成功しているのだ。

＊＊＊

