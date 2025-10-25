世界で墳墓が作られた中で、「日本列島の古墳にだけ」存在する「特異な構造」

古墳はなぜ造られたのか？巨大化した理由は？

講談社現代新書の新刊『古墳時代の歴史』では、古墳が現れてから古墳時代が終わるまでが編年体で描かれ、そうした謎が明かされている。

本記事では、〈日本の歴史が「大きく動いた」3世紀に「何」が起こったのか？…弥生時代の社会が「一変した」理由〉に引き続き、世界の墳墓と比較した日本の古墳の特徴などについて詳しくみていく。

※本記事は松木武彦『古墳時代の歴史』（講談社現代新書）より抜粋・編集したものです。

箸墓古墳が築かれる（250年ごろ）

ヤマトの巨大マチ纏向が建設されてからしばらく後、その一角に、墳丘の長さ280メートル、後円部の径150メートル・高さ30メートルという巨大前方後円墳・箸墓が現れたのは先述の通りである。それまでの纏向の前方後円墳群を、長さにして約3倍、体積にして10倍以上もしのぐ飛躍的な存在である。

この飛躍は、地元ヤマトの纏向のほか、東は東海のミノやスルガ、関東のフサ、西は瀬戸内のキビ、北部九州のツクシなどに点在しはじめた前方後円墳や前方後方墳の主とみられる各地有力氏族長のさらに上に置かれる地位が、ヤマトに創設されたことを意味している。

規模以外にも、箸墓古墳は、多くの点でそれまでの古墳から飛躍している。第一は、墳丘が幾何学的な立面形になることである。それまでの古墳には段築（墳丘を段状に積み重ねること）がなく、直前のホケノ山でようやく後円部が二段になるが、箸墓は後円部が三段（低い「犬走り」状の最下段を加えれば四段）に築かれて高くそびえる。前方部も、墳丘上への通路としての本来の役割を完全になくし、むしろアクセスを阻むように前面が段築をなして高く築かれている。

ようするに、後円部の円く平たい頂上の広場と、そこから前方部へと下り、その前端に向かってふたたび上るスロープ状の広場（私は「天空のスロープ」とよんでいる）を、何段もの盛土で高く差し上げた形に、造り整えられているのである。さらに、前方部の隅角やくびれ部（後円部と前方部のあいだ）の谷間は、折り紙の「山の折り線」「谷の折り線」のようにシャープに施工され、幾何学的な立体形が際立つ。

第二に、イヅモの2世紀の墳丘墓で発展した葺石や、キビの2世紀の墳丘墓に起源をもつ円筒形をしたスタンド状の土製品（円筒埴輪）などのエクステリアが完備される。このことが、幾何学的な立体感に彩りを添え、規模の急激な増大ともあいまって、見た目の壮観さがいっきに増した。

第三に、主人公を葬る施設が、長大な割竹形木棺を竪穴式石室で包むという厳重なこしらえとなり、遺骸の取り扱いの入念度がいっきに高まる。なお、箸墓の埋葬施設そのものは不明であるが、後円部最上段には右のような埋葬施設を包んだとみられる礫の円丘があることや、同じ時期の他の前方後円墳の調査成果などから、そう類推してうたがいない。

このように箸墓は、天にそびえる頂上に主人公の遺骸をまつり上げるという行為の舞台として、それまでの古墳をベースに整備・拡大されたモニュメントということができる。モニュメントとは、大がかりではあるが、ダムや高層ビルのような物理的・経済的な機能のない建造物の、考古学や人類学での呼び名である。

モニュメントは、多かれ少なかれどの時代にもみられるが、文字による制度が現れる前には神の居場所や儀礼の舞台として人びとの心をひきつけ、社会のしくみを絵解きし、生産や流通までをもつかさどるという重要な働きをする歴史段階があった。

日本の古墳は、古い共同体に代わって新しく社会の主役に立った氏族の儀礼と権威誇示の場としてマチや開拓地に現れたことを先に述べたが、箸墓は、それがさらに強烈な政治的性格をもち始めたことの、はっきりとした表明であった。箸墓の登場をもって古墳時代の開始とみなす研究者が多いのもうなずける。

古墳は世界史の一環として出現した

ちょうど同じころ、有力者の墳墓をモニュメント化する動きが、海を越えた朝鮮半島の各地でも顕在化した。もっとも早くにそれが始まったのは、朝鮮半島の付け根に当たる北部一帯に覇を唱えつつあった高句麗である。

2世紀末から3世紀初頭にかけて、高句麗は後漢の衰退と滅亡の混乱に乗じ、輯安（今の中華人民共和国吉林省・集安市）に本拠を置いて王都を建設した。その近傍に、積石で段築にした方形の王墓を歴代築いていくのである。同じ形の王墓は、4世紀には西部の百済に伝わる。のちの新羅や加耶に当たる東・南部でも、埋葬施設の厳重化と副葬品の増加、墳丘の大型化などが矢継ぎ早に生じ、4世紀のうちには、王やその周辺の有力者たちの墓が、大規模なモニュメントとして発達した。

筆者が「東アジア墳墓文化」とよぶこの大きな動きの一環として、日本列島の古墳の発達もとらえるべきであろう。紀元後の数世紀間は、漢とローマというユーラシアの東西をそれぞれ広く支配した古代帝国が力を失い、周辺の諸民族が台頭して国家の礎を築き始める古代から中世への激動期であった。このときにユーラシアの東西で共通してみられることとして、台頭し始めた周辺の諸民族集団が、王や有力者の墓を大規模にモニュメント化するという動きが生じたのである。

「東アジア墳墓文化」が興隆する朝鮮半島と日本列島に対し、ヨーロッパ北西部のブリテン島やスカンディナヴィアでも「北西ヨーロッパ墳墓文化」というべき墳墓の発達が認められる。

興味深くかつ重要な点として、これらの東西の墳墓の中で、日本列島の古墳だけにみられる特異な構造がある。それは、ヨーロッパや朝鮮半島の墳墓の多くが、王や有力者の埋葬施設を盛土の底深くに埋め込むのに反して、日本列島の古墳は高く築いた盛土の頂上近くにそれを設けることである。

すなわち、墓造りの手順からすると、ヨーロッパや朝鮮半島では先に埋葬を済ませた上に盛土をかぶせるのに対して、日本では逆に、先に盛土を造り、そのてっぺんで埋葬を行うという逆のプロセスになるわけである。この日本列島のやり方の伝統が、弥生時代にまでさかのぼることは先に述べた。埋葬を行うために盛土のてっぺんに上がる必要性から、そこに上がるための通路ができ、前方部の原型になったこともすでに説いた。葬られる人の地位が高ければ高いほど、天に近い高いところに遺骸をまつり上げなければならない。

このような思想が、箸墓にみられるように古墳をできるだけ高く造る意図を生み出し、結果として、東アジアでも群を抜いた、世界でも稀にみる墳丘の巨大化につながったのである。

さらに〈日本列島に「16万基」もある古墳は、なぜ弥生時代に出現したのか？…従来の学説を根本から覆す考古学の最前線〉では、日本に古墳はなぜ現れたかという点について詳しくみていく。

