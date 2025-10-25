徳川家康が最も恐れたのは石田三成ではなかった？…三成よりも警戒していた「意外な人物」

誰もが知る「関ヶ原の戦い」。

しかし現在語られる「通説」の多くは間違いや創作だった！

講談社現代新書の新刊『シン・関ヶ原』では、「徳川家康は天下を取るために戦いを起こした」「西軍の首謀者は石田三成だった」「勝敗は小早川秀秋の寝返りで決まった」などのこれまでの通説を、170通余りの書状から覆します。

「新しい関ヶ原」が、この一冊から始まる！

本記事では、〈「上杉家の挑発により家康が激怒した」という事実はなかった？…家康が「会津攻め」を決定した本当の理由〉に引き続き、家康が会津攻めを決意した経緯についてみていきます。

※本記事は高橋陽介『シン・関ヶ原』（講談社現代新書）より抜粋・編集したものです。

家康はなぜ会津出陣を決めたのか

秀吉が5人の奉行の一人に定めた浅野長政は、慶長4年に奉行衆の連署から外れ、その後は自領の甲府と江戸の間を行き来していたが、慶長5年4月からは江戸に在住していた（『織豊期主要人物居所集成』）。その長政が5月18日、大坂にいた息子の浅野幸長（甲府16万石の領主）に、上杉景勝が伊那令成の説得に応じて上洛を決意したことを知らせた。

5月26日、その返事として幸長が長政に送った書状には次のように書かれている。

浅野幸長から浅野長政への書状

5月18日の書状は、22日に伏見に到着し、拝見しました。家臣からの添え状も、くわしく読みました。

一、5月17日、会津から帰ってきた伊那令成の報告を聞き、家康様はいよいよ機嫌が悪くなり、出陣することを決め、6月16日に大坂を出発すると仰せになりました。

一、家康様は奉行衆（増田長盛・長束正家・前田玄以）に、「伊那令成が（4月10日に大坂を出発して）4月23日に会津に着いたとき、景勝は、7月のうちに上洛して、8月1日には秀頼様のもとへ挨拶に伺うと言った。また、直江兼続の妻子を人質として6月20日までに江戸へ送ると約束した。もしこの約束を違えた場合は、すぐに会津へ攻めてこられても文句は言わないとの書状を送ってきた」ことを知らせ、景勝からの返事にはかまわず、とにかく江戸へ向かうこととし、景勝が会津から江戸へ来たら、徳川秀忠とともに上洛させ、家康様はそのまま江戸で年を越し、慶長6年のはじめに上洛することとされました。

一、いまのところ、会津攻めは決行することになっています。諸大名はみな、兵糧の準備をするよう領国へ遣いを送っていますので、そのことをお心得ください。

一、おふくろ様（淀殿）が、家康様の江戸下向を思いとどまってもらうようにと、奉行衆（増田長盛・長束正家・前田玄以）をつかわしました。奉行衆は家康様のもとへ参上しましたが、家康様がご機嫌を悪くされたので、何も言うことができませんでした。北政所様は明日（5月27日）、秀頼様を見舞うために京都から大坂に下られますが、これも内々には家康様に思いとどまってもらうためであるとのことです。

一、石田三成・重家父子が会津攻めに出陣するのは、いま、佐和山でいろいろな風聞がとびかっているため、家康様が三成に出陣を命じられたのだそうです。

一、前田利長との関係修復はいよいよ解決し、芳春院様（利長の母）ならびに前田家家臣4人の人質が早くも江戸へ下りました。利長殿の身内である加賀殿（摩阿姫、もと秀吉側室）と前田利政殿（利長の弟、七尾21万5000石の領主）は北国へ下ることが許されました。これらのお礼を申し上げるため、2人の前田家家臣が数日のうちに上洛します。

一、中村一氏の病状はいまだによくなっていませんが、これは上方で激務にあたっているためですので、領国である駿府へ下り、養生することとなりました。一氏は5月24日に家康様の許しを得て、下国しました。

一、わたくしが一昨日（5月24日）、家康様のもとへ参上しましたところ、「先陣を申しつけるので、すぐに領国へ帰り、その準備をするように」と命じられました。6月10日ごろ、大坂を出発しようと考えておりますので、すぐにそちら（江戸）へは着きませんが、そのようにお心得ください。

浅野幸長の書状の1条目にあるように、家康は5月17日に伊那令成から、上杉景勝が説得に応じて上洛することを決めたとの報告を受けたにもかかわらず、「いよいよ機嫌が悪くなり」「出陣することを決め」たという。そして、「6月16日に大坂を出発」し、「景勝からの返事にはかまわず、とにかく江戸へ向かう」と奉行衆に布告したのである。なぜ家康は、会津への出陣を決めたのだろうか。

景勝は、8月1日には大坂の秀頼のもとへ出仕すると約束した。そのためには7月中旬までには会津を出発しなければならない。もし7月下旬になっても景勝が出発しなければ、会津攻めを実行に移すことになる。しかし、家康が上方で景勝出発の報を待ち、不履行が確定してから江戸へ向かった場合、会津攻めの開始は9月中旬にずれ込んでしまうだろう。

すると、会津での戦闘の最中に冬を迎える可能性が高く、厳しい寒さのために上方勢は多くの損害を出すことになる。家康は、景勝が約束を守らなかった場合にそなえて、とにかく人数を率いて江戸へ下るべきだと考えたのではないだろうか。伊那令成の報告を聞いて機嫌が悪くなったのは、景勝が約束してきた日程を聞いてすぐにこうしたことを考え、出陣を急がねばならないと悟ったからではないだろうか。

約束どおりに景勝が会津を発てば、江戸で景勝を迎え入れて、2条目にあるように秀忠とともに上方へ向かわせ、家康自身はそのまま半年間、江戸に滞在するつもりであったのだろう。その場合、大坂に出仕するのは徳川秀忠・上杉景勝・毛利輝元の3人となり、伏見に出仕するのは宇喜多秀家・結城秀康・毛利秀元の3人という体制になる。

「天下人」家康は、このときすでに58歳の老齢である。豊臣政権を安定させるためには、次の秀頼後見が徳川秀忠であることを明確にしなければならない。そのためには、たとえ半年の短期間であろうとも、秀忠に天下の仕置きをするという実績を積ませるべきである。そこで、景勝に秀忠の補佐をまかせ、豊臣政権の運営を円滑に運ぼうと考えたのではないだろうか。

家康が警戒した前田利長と加藤清正

浅野幸長の書状では、5条目の「家康は石田三成に会津攻めへの参陣を命じた」という情報にも着目したい。旧陸軍参謀本部の『日本戦史 関原役』にもとづく従来の通説では、家康が会津攻めを決行したのは「石田三成に上方で挙兵する機会を与え、反対勢力をあぶり出すため」とされてきたが、はたしてそれは正しいのだろうか。

また、やはり浅野幸長の書状の6条目にあるとおり、加賀の前田利長は、母の芳春院と4人の家臣を家康への人質として江戸へ差し出すことを決意し、かわりに大坂にいた利長の身内の加賀殿（玉泉院）と前田利政は、加賀への帰国が許された。利長はこれ以前にも、江戸へ人質を差し出していた。4月26日、家康は堀秀治（越後春日山30万石の領主）に、前田家の家老4人の人質が加賀から江戸へ向かうので便宜をはかるよう指示した。5月13日に奉行衆（増田長盛・長束正家・前田玄以）も、堀尾忠氏に以下のように指示した。

奉行衆から堀尾忠氏への書状

芳春院様が江戸へ下ることになりました。つきましては、浜松に1泊しますので、まかないとして、米5石と大豆1石を2人の前田家家臣に渡してください。

5月17日、宇喜多秀家の正室・南御方（みなみのおんかた）（樹正院、豪姫）は、金沢にいた前田利長に上方の状況を知らせた。南御方は利長の実妹である。それに対して5月21日、利長が南御方へ送った返事は以下のとおりである。

前田利長から南御方への書状

5月17日の書状は、21日に到着し、拝見しました。まことに、くわしく上方の状況を教えてくださいまして、ありがとうございます。会津のことはいまだに解決せず、ご出陣と決まったのですね。わたくしは、どこへであろうとも、家康様の指示にしたがって出陣するつもりです。大谷吉継と相談し、家康様の気に入られるようにします。宇喜多秀家殿の家老たちの進退についても、おおかた解決したとのことで、めでたいことです。そちらでまた変わったことがあれば、お聞かせください。

同じく5月17日、島津維新は、鹿児島にいた島津忠恒に上方の状況を知らせた。

島津維新から島津忠恒への書状

あなたの上洛については、あまり延期するのは不適当であると思います。なぜならば、家康様が会津へご出陣なさるのは6月中と決まったからです。庄内のことについて、家康様がたいへんなお心添えをしてくださったことは、あなたもご存知ですので、くどくどと言うことはしませんが、早々に上洛なさるのがよいでしょう。せめてものお礼を申し上げることが大切です。この状況ですので、引き延ばすようなことがあってはいかがかと思います。これはわたくしが思ったとおりのことです。よく考えて、理解してください。加藤清正はこのたびの会津出陣に参加したいと申し出たのですが、却下され、家康様が上方を留守にしている間は領国である隈本にいることになりました。このことも心得ていてください。

先述のとおり、維新は4月27日に、家康から伏見城の留守居を申しつけられている。維新の書状によると、家康が会津へ出陣するにあたってもっとも警戒しているのは、加藤清正であることがわかる。

こうしてみると家康は、石田三成には会津征伐に参陣するように求めている一方で、前田利長や加藤清正には、人質を出させたり、領国にとどまらせたりしている。つまり、のちに「西軍」として自分に敵対した者よりも、「東軍」として味方することになった者たちのほうを警戒しているのだ。その家康が5月20日、島津忠恒へ送った指示は以下のとおりである。

徳川家康から島津忠恒への書状

こまめに報告を送ってくれて、祝着の至りです。ゆっくりと領国の仕置きを命じて、わたくしの指示があってから上洛すればいいですよ。くわしいことは石川康通（徳川家家臣）が説明します。

この島津家もまた、のちには西軍についている。

ノート いわゆる「武断派と文治派の対立」について

従来、秀吉死後の豊臣政権内では加藤清正を中心とする「武断派」と、石田三成を中心とする「文治派」の対立があったとされてきた。次の天下人の座を狙う徳川家康（本書の解釈によればすでに天下人であるが）は、武断派の諸将をとりこみ、自身と敵対する石田三成を政権中枢から追い出したとする見方である。しかし、西軍決起に至る経緯は、「武断派」対「文治派」という単純な構図で説明することはできない。同時代史料をみるかぎり、むしろ増田長盛・小西行長・島津維新ら、結果的に西軍についた者たちのほうが家康から信頼されていて、前田利長・加藤清正ら、結果的に東軍についた者たちのほうが家康から警戒されていた。

＊

さらに〈「関ヶ原の戦い」の前に、徳川家康はすでに天下を取っていた…合戦の「前提」が覆る「驚きの事実」〉の記事では、「徳川家康はすでに天下人だった」という点について詳しくみていきます。

【つづきをを読む】「関ヶ原の戦い」の前に、徳川家康はすでに天下を取っていた…合戦の「前提」が覆る「驚きの事実」