曲亭馬琴（写真：GRANGER.COM／アフロ）

NHK大河ドラマ『べらぼう』で主役を務める、江戸時代中期に吉原で生まれ育った蔦屋重三郎（つたや じゅうざぶろう）。その波瀾万丈な生涯が描かれて話題になっている。第40回「尽きせぬは欲の泉」では、「身上半減」の刑を受けたのちに営業を再開した蔦重だったが、本の売れ行きが芳しくない。窮状を打開すべく、蔦重は新たなジャンルへの出版へと乗り出そうするが……。『なにかと人間くさい徳川将軍』など江戸時代の歴代将軍を解説した著作もある、偉人研究家の真山知幸氏が解説する。（JBpress編集部）

[JBpressの今日の記事（トップページ）へ]

山東京伝に弟子入りを志願した曲亭馬琴だが…

今回の放送では、戯作者の曲亭馬琴（きょくてい ばきん）と浮世絵師の葛飾北斎という、2人のビッグネームの若かりし頃が描かれた。

のちに曲亭馬琴として知られる、津田健次郎演じる瑣吉（さきち）は、なんとも不遜な態度で驚いた視聴者も多かったはず。山東京伝のもとを訪ねた蔦重に、京伝は瑣吉のことを「一応、門人といいますか……」と紹介しようとするが、本人はその言葉をさえぎって、こんなことを言っている。

「門人ではない、友人だ！ 俺が門を叩いたにもかかわらず、お前が『弟子は取れぬ、友人で頼む』と申したではないか」

若き日の馬琴が山東京伝のもとを訪ねたことや、弟子入りを志願したが断られたことは、文献に残された記述に基づいたものだ。

9歳で父を亡くした馬琴は10歳にして家業を継ぎ、松平家で童小姓として働くも、理不尽な仕打ちに耐えかねて出奔。主家を転々としたのち、24歳のときに京伝のもとに弟子入りしようと、酒一樽を持って訪ねたという。

突然の珍客に京伝は「今も昔も戯作者には、一人も師匠はいない。弟子入りはお断りしたい」と告げながらも「気軽にいらっしゃい。できた作品があれば、見てあげることはできます」と温かい言葉をかけて、その後、度々交流を持つようになった。

弟の京山が『蛙鳴秘抄（あめいひしょう）』にて〈京伝存在の時は、交はり厚くして朋友を以って唱ふ。梓行の書にも、友人京伝と記したるもあり〉と書いているように、親しい友人のように交わっていたという。

ドラマでは「深川の水で家をやられてな。友人宅で厄介になっているというわけだ。がはははは！」という馬琴のセリフもあったが、実際に深川にあった家は洪水で流されてしまい、約半年にわたって京伝のもとに身を寄せていた。

史実においては、京伝から「京伝門人大栄山人」の名を与えられた馬琴。黄表紙『尽用而二分狂言（つかいはたしてにぶきょうげん）』でデビューを果たしたのも、京伝の力添えがあったからだ。馬琴の方も恩人である京伝の執筆を助けたばかりか、代作まで手がけるなど、2人は親密な間柄だった。

江東区平野にある曲亭馬琴誕生の地（写真：a_text／イメージマート）

馬琴の暴論に穏やかな京伝も怒り心頭

馬琴がドラマでやたらと不遜なキャラクターとして描かれているのは、散々世話になっている京伝に対して作品論をふっかけるなど、辛口で偏屈なところがあったからだろう。

京伝は黄表紙や、その長編物である合巻が得意だったが、馬琴は京伝の合巻について「戯作の才ありて、学問なき人の作」と断じており、なかなか手厳しい。馬琴は京伝の評伝『伊波伝毛乃記（いわでものき）』でも、読本（江戸時代後期に流行した小説の一種）づくりにおける京伝の姿勢を批判している。

京伝自身は、馬琴とはクリエーターとしてのタイプが違うと理解していたのだろう。そんな馬琴の批判も受け流していたようだ。まさに『べらぼう』で古川雄大が演じるキャラクター通りのひょうひょうとした粋人だった。

だが、そんな京伝が怒りをあらわにしたこともある。馬琴が遊女と妻を同等に見ることを洒落本で批判すると、珍しく感情をむき出しにしてこう反論した。

「遊女にも賢く才のある女はおり、賢くよき妻となっている者もいる。そもそも、遊女が身売りをするのは親兄弟のためであることがほとんどだ」

遊女から自身の妻になった百合やお菊が侮辱されたと感じたのだろう。

そんな何かと問題発言が多い馬琴のことを、京山は好きになれなかった。兄・京伝の死後も、京山と馬琴は「犬猿の仲」として知られるようになる。

ドラマでは、そんな馬琴の難しい性格をうまく描いていたといえよう。蔦重のもとで働く姿も描かれたが、実際にも馬琴は京伝の推薦もあって、蔦重に手代（てだい：使用人のこと）として雇われている。そこで若き日の葛飾北斎と引き合わされた。

この頃の北斎は、勝川春章の門人で「勝川春朗」（かつかわ しゅんろう）と名乗った。『べらぼう』では、北斎をお笑い芸人のくっきー！が「怪演」してSNSで話題になった。馬琴と大げんかするシーンもあったが、実際にも、この2人は仕事をするようになってからも度々トラブルを起こす。

『新編水滸画伝（しんぺんすいこがでん）』は、曲亭馬琴が訳し、葛飾北斎が挿絵を描いたが、両者の意見が衝突。ともに降板を申し出る事態となった。このときは、訳者を高井蘭山（たかい らんざん）に変更させることで、事なきを得ている。

だが、それから4年後の『占夢南柯後記（ゆめあわせなんかこうき）』で再び2人は大げんかをする。挿絵で、登場人物の口に草履をくわえさせるように馬琴が北斎に指示すると、北斎はこう言い放った。

「誰がこんな汚い草履を口にするものか。そんなに言うなら、あんたがまずくわえてみてはどうか」

馬琴が激怒したことは言うまでもないが、いずれの対立も蔦重の死後のことだ。ドラマでこの応酬が見られないのが残念だが、馬琴と北斎が世に出る前の姿を存分に味わいたい。

蔦重のアイデア実現に欠かせなかった「歌麿の画力」

今回の放送では、蔦重が「身上半減」の処罰を受けた直後、面白がった客が一時的に耕書堂に殺到したものの、黄表紙はすっかり勢いを失う様子が描かれた。老中の松平定信に側近の水野為長がこんな報告を行っている。

「新作の件数はぐっと減りましてございます。中身も、黄表紙は教訓的に、狂歌は格調高いものが多くなりましたから、錦絵は、相撲絵、武者絵などが流行り、殿の望み通りの流れになってきておりますよ」

このときに定信が「まことよい流れではあるが……」と言葉を濁し、為長から「が？」と聞き返されると、定信は「よい流れである」と自らに言い聞かせるように言い切ったのが印象的だった。

政治家としては、人心を惑わせる黄表紙の横行を許すわけにはいかなかったが、一人の文学オタクとしては望んでいなかった状況ということだろう。

一方、蔦重は出版事業を立ち直すために「美人画」に着目。従来は全身図だった「美人画」に役者絵の手法を取り入れて、顔をアップにする「美人の大首絵」を思いつくと、早速動き出す。

馬琴に紹介された美人が富本豊ひな、難波屋おきた、高島屋おひさ。蔦重は三者三様の彼女らを絵師に描かせることを思いつく。このアイデアを実現させるには、喜多川歌麿の協力が必要不可欠である。ドラマでは、こんなセリフが飛び出している。

「これが成り立つには、女の立ちが伝わる絵を描ける絵師が要る……女らしい立身を捕まえられる絵師が要る。それができるのは、喜多川歌麿しかいねえ」

当初は相手にしなかった歌麿も、熱心に頼み込んでくる蔦重に心を打たれ、引き受けることを決意。実際の歌麿もこの3人の美人を『寛政三美人』という絵に描いて、一大センセーションを巻き起こすことになる。

一方の山東京伝はというと、自身が出した黄表紙が処罰の対象となってから、すっかりやる気を失ってしまい、紙たばこ入れの店を開業することにする。その資金調達のために書画会を開催したところ、大反響を呼ぶ。拍手喝采の人気ぶりに気をよくして、再び筆をとることにした。

この書画会は実際に開催されて170〜180名もの来場者を集めている。どうも、黄表紙の3作品が問題視されて幕府から処罰されたことで、名がいっそう高まったようだ。馬琴は「京伝の名はいよいよ高くなって、牛追いの少年、漁師の子まで知らない者はいない」と記録している。

ドラマでは、やる気にさせられた京伝が思わずこうこぼしている。

「本屋ってのは、くすぐるのが上手くてやんなるよ。けど、それでやられちまうのは、てめえの中に欲があるからなんだよなー。モテてえ欲、描きてえ欲、嫌になるって何度思っても、いつもそいつにやられちまうよ」

これに対して歌麿は「欲なんて、とうに消えたと思ってたんだけどなあ」としみじみと語りながら、以前のように床に這いつくばって、絵を描いている。時代は違えど、物づくりをせずにはいられないクリエーター魂は同じだと、思わず胸が熱くなった。

次回「歌麿筆美人大首絵」では、蔦重と歌麿が『婦人相学十躰（ふじんそうがくじってい）』を売り出すために知恵を絞る。その一方で、城中では松平定信が将軍補佐と奥勤め、勝手掛の辞職を願い出る。

【参考文献】

『続燕石十種 第2巻／山東京伝一代記』（山東京山著、中央公論社）

『滝沢馬琴 百年以後の知音を俟つ』（高田衛著、ミネルヴァ書房）

『新版 蔦屋重三郎 江戸芸術の演出者』（松木寛著、講談社学術文庫）

『蔦屋重三郎』（鈴木俊幸著、平凡社新書)

『蔦屋重三郎 時代を変えた江戸の本屋』（鈴木俊幸監修、平凡社）

「蔦重が育てた「文人墨客」たち」（小沢詠美子監修、小林明著、『歴史人』ABCアーク 2023年12月号）「蔦屋重三郎と35人の文化人 喜多川歌麿」（山本ゆかり監修、『歴史人』ABCアーク 2025年2月号）

筆者：真山 知幸