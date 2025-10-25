血圧も肌荒れも改善…本誌60代記者が実践した「断食体験録」

なぜか、実年齢より老けて見られてしまう――そんな悩みの真の原因が、いま次々と解明されている。若さには理由があるのだ。

60代記者が実践！2泊3日の断食プログラム

今年で64歳を迎える本誌記者は、還暦を過ぎた途端に体の衰えを感じ始めていた。大病はしていないものの、不安がないと言えばウソになる。そこで、知人から「心身が若返る」と強く勧められ、気になっていた断食を試してみるべく、関東近郊の専門施設で「2泊3日プログラム」を予約した。

まず、断食の7日前から守るべき4つの注意点を施設から伝えられる。「（1）カフェインを抜く」「（2）お酒を抜く」「（3）お菓子と甘い飲み物を抜く」「（4）少食を心がける」だ。

そして出発前日の午後7時までには夕食を済ませる。ここからプログラム2日目の午前10時までの約40時間、水分以外を口にできなくなる。断食は前日の夜から始まるのだ。

プログラム当日、正午過ぎに施設に到着すると、担当者と面談が始まる。健康チェックシートを記入し、体調を報告。ここで体重なども測定する。担当者には「血圧が高いですね」と指摘を受けた。

同時に、今後の大まかなスケジュールも教えてもらった。初日は何も食べられないが、2日目は午前10時と夕方5時に回復食を摂る。回復食とは、断食で変化した体の機能を通常の状態に戻すための食事だ。3日目には普通食に戻すという。担当者は私にこう言った。

「ファスティング（断食）とは、一定期間食を断つことで、体の中に小さな『危機的状況』を作り出し、大きな自己治癒力を目覚めさせる健康法の一種です。老廃物を排出するデトックス効果や、免疫力向上など様々な効果が期待されます。

断食をすると、体に貯まっていた老廃物や疲労物質が血中に溶けていきます。その過程で頭痛や吐き気などの症状が起きることもありますが、これは『好転反応』と呼ばれるもので、回復の証ですから心配しないでください」

そして、特製の酵母ジュース（500竓）を1本渡された。これを一日かけて飲み干さなければいけない。初日はマッサージを受け、空腹ではあるが、体調には特に異変はなかった。

2日目を迎え、40時間ぶりの食事。内容は玄米の五分がゆ、しじみの味噌汁、野菜ジュース、梅干しだ。料理はすべて薄味とのことだが、断食したせいか普通の味つけに感じる。

こんなに血圧が下がるとは……

正午過ぎに軽い頭痛がしてきた。無理をしないように、次の回復食までは横になって過ごした。夕食も朝と同じようなメニューを食べる。入浴後、普段よりのぼせる感覚があったのだが、これも「好転反応」の一種なのかもしれない。

最終日は朝7時に担当者と面談し、身体測定を行う。初日より体重が1kg減っていた。特筆すべきは血圧で、初日は151／87だったのが127／78。ここ30年でいちばん良い数字だったので、驚いてしまう。担当者は「断食による糖質制限で、体が塩分を排出しやすくなって血圧が低下したのでしょう」と教えてくれた。

普通食に戻った最終日の朝食は、玄米ご飯と魚一切れ、サラダに味噌汁。普段なら少なく感じる量だが満腹になった。

こうして2泊3日の断食体験を終えた。その後も血圧は低いままだし、体調は良好だ。あと10年は記者を続けられるんじゃないかという前向きな気持ちも芽生えてきた。数日後に気づいたことだが、肌の調子も良い。長年悩まされてきたフケや乾燥肌の症状も、ほとんど出なくなった。

始める前は半信半疑だったが、ほんとうに「若返り」を実感できるひとときだった。

【こちらも読む】【全国赤字ワースト病院ランキング100】病院が大赤字で「突然死」し始めた…急患を「受け入れ停止」「門前払い」の恐るべき実態

「週刊現代」2025年10月27日号より

【こちらも読む】【全国赤字ワースト病院ランキング100】病院が大赤字で「突然死」し始めた…急患を「受け入れ停止」「門前払い」の恐るべき実態