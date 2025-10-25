「学校や保育所が足りない」江東区を襲う”多子高齢化”という異常事態…タワマン乱立で廃品回収の街・潮見も激変

東京・江東区に所在する潮見駅は、昭和末期まで廃品回収業者が多い街だった。潮見に廃品回収業が多く集まった経緯は1960年まで遡る。それまで台東区や荒川区に点在していた事業者が、東京都に斡旋する形で同地に集約されたのだ。

それから半世紀以上が経過し、そんな潮見駅周辺も大変貌を遂げている。なぜなら、その周辺にもタワマンの波が押し寄せているからだ。

京葉線沿線では1990年代からタワマンが増え始めたが、歳月とともに東京へと寄り始めていった。それは2005年前後から都内の湾岸エリアへと忍び寄り、特に江東区はタワマンが続々と建設されてタワマンの街とも称されるようになった。

東京の様相を一変させた「臨海副都心」計画

江東区には深川のような下町情緒が溢れる一帯も残っているが、タワマンが乱立したことで20年前とは別の街になってしまった豊洲のようなエリアもある。もともと豊洲は昭和期から石川島播磨重工業（現・IHI）が工場・造船所を構え、周辺にも町工場が立ち並ぶ工場街だった。

豊洲が変貌を遂げる端緒は、1979年に都知事に当選した鈴木俊一氏が7番目の副都心として臨海副都心の計画を策定したことだった。

臨海副都心は「お台場」と通称される13号地の開発に主眼を置いていたが、当時のお台場は茫洋とした荒野が広がるだけの地だった。

鈴木都知事が臨海副都心の開発に力を入れたのは、当時の東京が丸の内に偏重していると目されていたからだ。1980年代の東京は、都庁があった有楽町を中心に銀座・日比谷などが繁華街、丸の内・大手町がオフィス街としてにぎわっていた。

今でこそ副都心として大発展を遂げた新宿は、駅西側に広大な淀橋浄水場が広がっていて開発余剰が少なく、渋谷はすり鉢状の地形が災いして開発を困難にしていた。

鈴木都知事は副都心という新しい概念を提唱して、にぎわいの多極分散を模索した。その最大の施策は、1993年に都庁舎を西新宿へと移転させたことだろう。

都庁舎が西新宿へ移転したことにより、淀橋浄水場跡地は官庁街・オフィス街へと姿を変えた。

荒野だったお台場、工場街の豊洲が大変貌

同じように鈴木都知事は臨海副都心の開発に弾みをつけるべく、お台場をメイン会場とする世界都市博覧会（都市博）を誘致。1996年に開催することが決まっていた都市博は、後任の青島幸男都知事が中止を決定したことによって開発が停滞。以降のお台場開発は、民間主導で進めることになる。

だが、お台場の対岸に位置する豊洲は、都市博中止の影響を受けることは少なかった。それは工場街だったことが幸いしている。

豊洲は江東区の最西端に位置し、中央区晴海とは晴海運河を隔てて隣接している。晴海運河には豊洲と晴海を直接行き来できる橋がなく、両区を行き来できる道路は限られていた。そのため、豊洲は都心に近いながらも都心まで出づらいという難点を抱えていた。

1988年に営団地下鉄（現・東京メトロ）有楽町線が延伸して豊洲駅が開設されたことで、こうした難点は改善された。地下鉄の駅が開設されたことによって、鉄道一本で銀座・有楽町方面へ移動できるようになったが、それでも豊洲に宅地化する兆しは現れなかった。その理由は工場街だったので、スーパーなどの生活関連施設が少なかったことにある。

豊洲の再開発は、晴海運河に架橋計画が持ち上がったことから機運が高まっていく。

晴海運河への架橋計画は2006年に晴海大橋として結実するが、豊洲で造船を手がけていた石川島播磨重工は晴海大橋が完成することで建造船の荷出しができなくなってしまうことを理由にどっくを閉鎖。その跡地は2006年に複合商業施設「アーバンドック ららぽーと豊洲」へと生まれ変わっている。

「アーバンドック ららぽーと豊洲」の誕生が周辺の宅地化を促し、2008年には地下通路を介してつながる「アーバンドック パークシティ豊洲」が竣工。3棟で構成されるパークシティ豊洲は総戸数が1481もある巨大タワマンだった。これで豊洲は一気にタワマンの街へと走り出していく。

「多子高齢化」という日本唯一の社会問題

江東区は昭和末期に人口40万人にまで迫ったが、その後は減少に転じて1997年には約36万8000人まで減少していた。

関係者に取材をしていると、当時の江東区はタワマンによって人口が増えることを無条件に歓迎していたフシがある。実際、江東区の人口は2003年に大台の40万人を突破し、2016年には人口50万人の壁もクリアしている。そこから増加は鈍化したものの、2025年には約54万1000人にまで達した。

地方では2000年代から人口減少が顕著になり、あの手この手で定住や移住といった施策を打ち出している。そんな昨今において、これほど人口が急増している自治体は珍しい。

少子高齢化・人口減少に悩む自治体にとって江東区の人口増は羨ましいかぎりだが、これらの人口増は他自治体からの転入者によって起きていた。そのため、江東区は人口増を察知できずにインフラ整備が遅れ、保育所や小中学校などが間に合わなかった。

江東区は急増する児童・生徒を受け入れるために校庭に仮校舎を建設して凌いだが、タワマンの増えるスピードには追いつくことができなかった。これに対処するべく、条例で人口増を抑制する“受入困難地区指定制度”を制定。これにより、指定されたエリアは2003年から2007年までの4年間にマンション建設ができなくなる。

小中学生が増える一方で、江東区では高齢化も同時に進行した。そのため、“多子高齢化”という他所の自治体では見られない社会問題に直面する。

人口急増を緩和する措置が、かえって子育て世帯の呼び水に

2007年に条例が失効すると、再びタワマン建設が活発化した。江東区は人口が急増した際にインフラ整備で後れをとった反省から、その対策として新しい条例を制定し、「タワマンを計画する際は事前に届け出」ること、そして「151戸以上の集合住宅を建設する際には保育所などの公共的施設を併設する」ことなどを事業者に義務付けた。

さらに、2018年からは大規模マンションに一定数のワンルームマンションを整備する義務も加えられている。

江東区も人口増を忌避しているわけではない。あくまでも爆発的な増加、そして局地的な増加で起きる問題を緩和するための措置だった。

これらの措置は一定の効果をもたらしたが、しだいに思わぬ形に作用していく。前述の「151戸以上の集合住宅を建設する際には保育所などの公共的施設を併設する」を義務付けたことが保育所の充実につながり、逆に子育て世帯から人気を得たのだ。これにより、江東区のタワマンは不動産の価値を高め、事業者も高く売れることから一段と建設が活発化した。

2025年以降に完成予定のタワマンは10万戸近くに

江東区で起きたタワマン狂騒曲のような現象は、東京五輪2020以降に都心へとにじり寄って、現在は中央区・千代田区・港区が同じ道をたどりつつある。

総務省によると2024年から2025年の1年間で、もっとも人口が増加した自治体は中央区だった。中央区は1年で人口が1万人以上増加しているが、それがタワマンの影響であることは言うまでもない。

不動産経済研究所によると、2025年以降に完成を予定している超高層マンションは270棟・9万7141戸あるという。タワマン人気は衰えることなく、今後も増加すると見込まれている。タワマンが濫造されるのは、なによりも需要があるからだ。

タワマンは少子化の救世主でもあるが、ひとつ間違えれば地域を壊滅的に破壊する悪魔的な存在でもある。行政は向き合い方を模索しつつも、乱立に伴って生じる諸問題に効果的な解決策を見出せていない。

（Gettyimagesの写真以外はすべて筆者撮影）

