「親を介護施設に入れるなんて信じられない」は本当か…認知症の母が介護施設で過ごした「楽しい最期」

おしゃれに老いる、素敵に老いる、小さくて快適な暮らしのための、スッキリする断捨離。ところでお金は？ 住まいは？ 親の介護は？ お墓はどうしよう？

日本でしばしば話題になる「老い支度」だが、ドイツ人はどうしているのか？ 合理的で節約を重んじているのか？ 親子関係はどのようなものだろう？

日本とドイツにルーツを持つサンドラ・ヘフェリンが、実際のインタビューをもとに綴る実用エッセイ、 『ドイツ人は飾らず・悩まず・さらりと老いる』 より、一部を抜粋・編集してお届けする。

『ドイツ人は飾らず・悩まず・さらりと老いる』 連載第71回

思い出の祭りでビールを楽しむ

認知症が進んだと認定され、いよいよ車椅子になったため、アンナさんの母親は介護施設に入ることになりました。

「母はもとから明るい性格で、幸い認知症になってもそれは変わらなかった。介護施設にいることが本人はよくわかっていなくて『病院にいる』と思っていたの。『みんないい人でやさしい』と喜んでいた。でも同時に『みんなにとても良くしてもらって心地いいけど、私は別にどこも悪くないから、もうそろそろ家に帰ってもいいと思う』ってニコニコしながら言うのよ。

なるべく多くの時間を母と過ごしたかったから、車椅子の母を介護施設から連れ出して、娘と3人で近くのオクトーバーフェストに行って、少しだけだけど一緒にビールを飲んだりもした。

母はとっても楽しかったみたい。何せ地元の思い出が沢山あるお祭りだからね。楽しい思いをさせてあげること、幸せな気持ちでいてもらうことって大事よ。年齢を重ねて細かいことは忘れてしまっても、『楽しい』という感情は確実にあるから」

最後まで人に愛される人生だった

こういうイベントがあった後は決まって具合も良かったとアンナさんは振り返ります。何十年も同じ集合住宅に住んでいた母親には近所の仲良しもいっぱいいて、お見舞いにも来てくれたそうです。

「ファッシング（Fasching）〔註：2月にあるドイツのカーニバル〕の時は、わざわざクラップフェン（Krapfen）〔註：揚げ菓子、ドーナツの一種〕をもってきてくれたご近所さんもいたのよ。クラップフェンを幸せそうに食べてから数日後に、母は亡くなったわ。戦争も体験して大変だったけど、母は最期まで明るくて、人に愛される良い人生だったと思った」

アンナさんは改めて振り返ってこう言います。

「『親を介護施設に入れるなんて信じられない』と言える人たちはハッピー＆ラッキーな人たちです。『親の体調の悪化』にまだ直面していない人たち、つまり『親が元気な人たち』が言うことね」

