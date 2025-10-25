このままでは日本は韓国の「下請け」に…！韓国ドラマはなぜ世界でヒットするのか、日本とはまったく違う独自の「製作システム」

今田美桜、菅田将暉、坂口健太郎、福士蒼汰、小栗旬……。日本を代表する俳優陣に共通するのが“韓国コンテンツ”というワードだ。日本の人気俳優たちが次々と韓国ドラマに出演する理由は何か。

前編記事『今田美桜、菅田将暉、小栗旬らが「韓国製作ドラマ」に次々出演…！日本の人気俳優が目指す「コリアンドリーム」とは何か』に続き、日本とはまったく違う製作システムについて、メディア文化論の専門家が分析する。

なぜ日本は韓国に後れを取っているのか

日本のドラマやアニメ、映画は、依然として「スポンサー」「広告代理店」「テレビ局」「出版社」「音楽会社」など複数の利害関係者が資金を出し合う制作委員会方式が主流だ。

この仕組みはリスク分散という点では合理的だが、創造のスピードと自由度を奪う。脚本変更もキャスティングも、各社の意向をすり合わせる必要があり、最終判断を誰も下せない。結果、作品の独創性は削がれ、グローバル展開のタイミングを逃してしまう。

一方、韓国の「スタジオドラゴン」は脚本家を専属契約で抱え、PD（Program Director＝番組演出責任者）が直接ディレクションする。NetflixやDisney+などのプラットフォームが「一社完結型」の制作体制を評価し、巨額の共同投資を行う理由もここにあるのだ。日本の制作委員会方式が「誰も責任を取らない合議制」であるのに対し、韓国はPDが責任を持つ単線型プロジェクトだ。ここに最大の違いがあるともいえるだろう。

さらに、韓国では近年、ウェブトゥーン（縦読み漫画）からドラマ・映画・ゲームへと展開する「IP循環モデル」が急成長を遂げている。代表的な例が『梨泰院クラス』（原作：カカオウェブトゥーン）だ。

オンラインで人気を得た漫画をもとに、わずか1年でドラマ化。PDと脚本家、配信プラットフォームが連携し、国内外の視聴者データを分析しながら脚本を書き上げた。

その結果、Netflixで配信されるや世界ランキング上位に入り、主演のパク・ソジュンは世界的スターとなったことは改めて説明するまでもないだろう。

ジャンル別に見ると、その裾野は実に幅広い。ロマンス・ラブコメディモノでは、『女神降臨』や『社内お見合い』、『私の夫と結婚して』など原作キャラクターとのシンクロ率120％と評されウェブトゥーンを原作するとドラマの中でも特大ヒットを記録した。

アクション・スリラーでは『悪霊狩猟団：カウンターズ』が歴代最高視聴率を記録し、『Sweet Home-俺と世界の絶望-』や『D.P. ‐脱走兵追跡官-』が社会的議論を呼んだ。ファンタジー・SFも『地獄が呼んでいる』がNetflixで世界的ヒットを記録し、『ユミの細胞たち』はアニメーションと実写を融合させた異例の実験作として評価された。

ヒューマンドラマの分野でも、『ミセン−未生−』や『ナビレラ−それでも蝶は舞う−』が世代を超えて共感を呼び、韓国内に社会現象を巻き起こした。これらの原作に共通しているのは、高い人気もさることながら原作と出演俳優とのシンクロ率、そして制作スピードだろう。

日本でも漫画やライトノベルを原作とする映像作品は多い。しかし、原作使用の許諾から脚本化、キャスティング、配信までに数年を要するのが常となっている。デジタル化が遅れ、データ分析に基づく「視聴者志向のマーケティング戦略」が功を奏していないのが現状となりつつある。

韓国のウェブトゥーン産業は、作品のデジタルフォーマット（縦スクロール形式）を標準化し、世界160ヵ国で同時配信できる体制を構築した。日本が「紙から映像へ」移行するのに苦労している間に、韓国は「スマホからグローバル」へと一気に飛躍したことになる。ここに、日本の遅れの本質があるのだ。

「ものづくり」から「ものがたり」へ

日本は長らく「ものづくり大国」として世界をリードしてきた。自動車、家電、精密機械……。だが、21世紀の成長産業は「物」ではなく「物語」を創る力に移行している。

韓国が「ものがたり創出大国」へと変貌したのは、文化を産業と同等に扱ったからだ。PD制度やスタジオ企業の整備は、単なる制作の効率化ではなく、ストーリーを国家資源と位置づける思想的転換だった。

翻って日本はどうすべきか。まず、教育と産業の接続を強化する必要がある。韓国では映像・脚本・プロデュースを体系的に学べる大学院が増え、PD志望の学生が制作現場と早期に結びつく。一方、日本では依然として徒弟制度的な人材育成が多く、若手が脚本や演出の主導権を握る機会は少ない。

第二に、放送と配信の壁を取り払うこと。NetflixやTvingといったグローバルプラットフォームと地上波局が共同制作する仕組みを、日本も真剣に構築すべきだ。

第三に、国家としてコンテンツを「輸出産業」と定義し、支援制度を整備すること。文化庁や経産省の縦割りを超えた統合的政策が求められている。

重要なのは「誰が物語を主導するか」

日本の映像・放送業界ではいま、制作費削減や人材流出が深刻化している。優秀な若手クリエイターが業界を飛び出し韓国企業や海外スタジオに移籍するケースも増えている。このままでは、日本は「コンテンツの下請け大国」になりかねない。重要なのは、「誰が物語を主導するのか」を明確にすることだ。

広告主でも代理店でも局でもない。物語を構想し、世界に届ける“創作者”自身が主導する体制を築けるかどうか。そこに日本の未来が懸かっているのではないだろうか。

韓国が世界市場で大きな成功を収めた背景には、優秀なクリエイターが偶然、存在したからではない。制度と仕組みを時代に合わせて国を挙げて変革してきたからだ。日本にも優秀なクリエイターは数多、存在する。問題は「制作体制」なのだ。

制作委員会の壁を越え、PD主導のクリエイティブ体制を根付かせられるか。ウェブトゥーンに倣ってスピィーディーに漫画・アニメ・ドラマ・映画・ゲームを統合するIP循環構造を構築することができるのか。「創る人が主導する社会」こそが、文化国家の条件である。

「韓流5.0」の時代、日本が再び世界の文化地図に名を刻むために……いまこそ「ものづくり大国」から「ものがたり創出大国」への転換を始める時である。

