¤Ä¤¤¤ËÁíÍýÂç¿Ã¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¹â»ÔÁáÉÄ¡×¡Ä¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤Ï33Ç¯Á°¡¢ÇÐÍ¥¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¤Î»³¾ë¿·¸à»á¤È½é½ÐÇÏ¤ÇÍîÁª¤·¤¿¤¢¤È¤ËÂÐÃÌ¤·¡ÖÁªµóÃæ¤Ë¤¤¤¤ÃË¤òÄÏ¤ó¤À¤Î¡£¤¤¤Þ¤¹¤´¤¯¹¬¤»¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ä¡£¡¡
Åö»þ¤Î½÷ÀÀ¯¼£²È¤Ï¤¤¤Þ¤è¤ê¤âÍÍ¡¹¤Ê¶ìÏ«¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Ê¤«¡¢¤½¤ó¤Ê»þÂå¤òÀ¸¤È´¤½é¤Î½÷ÀÁíÍýÂç¿Ã¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¹â»ÔÁáÉÄ¡×¤¬²áµî¤Ë¸ì¤Ã¤¿ÀÖÍç¡¹¤¹¤®¤ëÎø°¦»ö¾ð¤ò¡¢½µ´©¸½Âå1992Ç¯9·î19Æü¹æ¤Îµ»ö¤òºÆÊÔ½¸¤·¤Æ3²ó¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£
Âè2²ó
¡Ø¹â»ÔÁáÉÄ¡Öº£ÈÕ¡¢°ì½ï¤Ë¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È´ò¤·¤¤¤Ê¡×¤È¹ðÇò¡ÄËÜ¿Í¤¬33Ç¯Á°¤Ë¸ì¤Ã¤¿ÀÖÍç¡¹¤¹¤®¤ë¡ÖÎø°¦»ö¾ð¡×¡Ù¤è¤êÂ³¤¯¡£
»Ù»ý¼Ô¤Ï°µÅÝÅª¤Ë½÷À¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿
»³¾ë¿·¸à¡§¥ª¥ìÎ®¤ËÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¤È¡¢¹â»Ô¤µ¤ó¤ÎÇÔ°ø¤Ï¡¢ÃË¤Ë¤Ï¹¥¤«¤ì¤ë´é¤À¤±¤É¡¢ÆàÎÉ¸©¤Î¥ª¥Ð¥µ¥ó¤¿¤Á¤Ë¥¦¥±¤¬¤è¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿ÅÀ¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£
¹â»ÔÁáÉÄ¡§¥¦¥Á¤ÎÁªÂÐ¤âÆ±¤¸¤³¤È¤òÉÔ°Â¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ç¥¤¥ä¥ê¥ó¥°¤â¤»¤º¤Î¡¢¥¹¥«¡¼¥È¤âÄ¹¤¯¤·¤È¤±¤Î¡¢²½¾Ñ¤Ãµ¤¤â¤Ê¤¯¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤Î¡£¤Ç¤â¡¢¤¤¤¶¥Õ¥¿¤ò³«¤±¤Æ¤ß¤¿¤é¡¢»Ù»ý¼Ô¤Ï°µÅÝÅª¤Ë½÷À¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
»³¾ë¡§ÃË¹¥¤¤Î¤¹¤ë´é¤Ê¤ó¤À¤è¡£¤È¤¯¤Ë¸ý¤¬¥¨¥Ã¥Á¤Ê¤ó¤À¤Ê¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¹â»Ô¡§¤Ç¤â¡¢ÃË±¿¤è¤¯¤Ê¤¤¡£ ¤¼¤ó¤¼¤ó²ó¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¤â¤ó¡£
»³¾ë¡§¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ê¤¤¤è¡£¼«¿®»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤è¡£
¹â»Ô¡§¤½¤ì¤¸¤ã¡¢¤Ê¤Ë¤âÆàÎÉ¤Ç¼ê¥§ÂÇ¤Ä¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê!? ¥¢¥Ã¥Ï¥Ï¥Ï¡£
»³¾ë¡§¥â¥Æ²á¤®¤Æ¡¢ÃË´Ø·¸¤¬¤ä¤¿¤é¤È¤¢¤Ã¤¿¤é¡¢Áªµó¤Ê¤ó¤«¤Ë¤Ï½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤Ê¡£
¡Ö10¿Í¤ÎÀ¯¼£²È¤Î¥á¥«¥±¡×¤È±½¤µ¤ì¤Æ¡Ä
¹â»Ô¡§Áªµó¤Ã¤Æ¡¢¤Û¤ó¤È¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ò¤µ¤é¤±½Ð¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¿·Ê¹¼Ò¤âÅ°ÄìÅª¤ËÄ´¤Ù¤ë¤·¤µ¡£
»³¾ë¡§¤½¤¦¤À¤í¤¦¤Ê¡£
¹â»Ô¡§Áªµó¤¬»Ï¤Þ¤ëÄ¾Á°¤Þ¤Ç¡¢·ëº§¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤Ä¤¹ç¤Ã¤Æ¤¿¿Í¤¬¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢»ä¤¬¡ÖÁªµó¤Ë½Ð¤ë¡ª¡×¤È ¤¤¤Ã¤¿ÅÓÃ¼¤Ë¡¢¤½¤Î¿Í¡¢¥¹¥Ã¤ÈÆ¨¤²¤¿¤Î¤Í¡£¤À¤«¤é¡¢¿È¤Î²ó¤ê¤Ï¥¥ì¥¤¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ç¤â²øÊ¸½ñ¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤½Ð¤¿¡£ÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤ï¤è¡£ºÇ½é¤Ë¾®Âô°ìÏº¤Î¥á¥«¥±¤È¤¤¤¦¤Î¤¬½Ð¤Æ¡¢¼¡¤¬¿¹´îÏ¯À¯Ä´²ñÄ¹¤Î¥á¥«¥±¤Ç¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¡¢ÆàÎÉ¸©¸©²ñµÄÄ¹¡¢ÉûµÄÄ¹¤Î¥á¥«¥±¤È¤«¡¢Á´Éô¤Ç10¸Ä¤°¤é¤¤²øÊ¸½ñ¤¬½Ð¤¿¤ó¤À¤â¤ó¡£
»³¾ë¡§¤½¤ì¤À¤±¤Î¥á¥«¥±¤ò¤·¤Æ¤¿¤é¡¢¤Ê¤Ë¤âÁªµó¤Ë½Ð¤Ê¤¯¤Æ¤â¹ñ¤òÆ°¤«¤»¤ë¤è¤Ê¡£
¹â»Ô¡§¤½¤¦¡£¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¡¢Áªµó¤Ç¤³¤ó¤Ê¤Ë¼Ú¶â¤·¤Ê¤¯¤ÆºÑ¤ó¤À¤ï¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£
»³¾ë¡§¤½¤ì¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¡Ö»ä¤Ï¡¢Ê¹¤¯¤È¤³¤í¤Ë¤è¤ë¤È¡¢10¿Í¤ÎÀ¯¼£²È¤Î¥á¥«¥±¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¥Ñ¥ï¡¼¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡×¤È¤¤¤¦±éÀâ¤ò¤¹¤ì¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤¦¥·¥ã¥ì¤ÏÄÌ¤¸¤Ê¤¤¤ï¤±¡©
¹â»Ô¡§ÄÌ¤¸¤Ê¤¤¡¢ÄÌ¤¸¤Ê¤¤¡£°§»¢²ó¤ê¤ò¤·¤Æ·´Éô¤ËÆþ¤ë¤È¡¢¡Ö¸ø½°ÊØ½ê¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤·¤Æ¥«¥é¥ÀÇä¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ó¤Ê¤ËÁªµó¤Ë½Ð¤¿¤¤¤Î¤«¡×¤Ã¤Æ¡¢ÀÐÅê¤²¤é¤ì¤«¤Í¤Ê¤¤Ê·°Ïµ¤¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£²øÊ¸½ñ¤òÆÉ¤ó¤À¿Í¤Ï¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¤Ï¤½¤ì¤ò¿®¤¸¤Á¤ã¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£
»³¾ë¡§¥á¥«¥±¤Î²øÊ¸½ñ¤¬½Ð¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤Ä¤Þ¤ê¡¢½÷¤È¤·¤ÆÌ¥ÎÏ¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤È¤â¤¤¤¨¤ë¤ó¤À¤±¤É¡£
¹â»Ô¡ÖÁªµó¤Ã¤ÆµÒ´ÑÅª¤Ë¸«¤ì¤Ð¾Ð¤¨¤ë¤Í¡×
¹â»Ô¡§¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢Áªµó¤Ã¤ÆµÒ´ÑÅª¤Ë¸«¤ì¤Ð¾Ð¤¨¤ë¤Í¡£
»³¾ë¡§¤¦¤ó¡£¿Í´Ö´î·à¤À¤È»×¤¦¤Ê¡£¥ª¥ì¡¢¤µ¤ëÃÏÊý¤ÎÂ¼Ä¹Áªµó¤Î±þ±ç¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¡£½õÌò¤¬²£³ê¤ê¤ÇÂ¼Ä¹¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¡Ö¤½¤ì¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÌ±¼çÅª¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤Ç¡¢¤í¤¯¤Ë±éÀâ¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¸õÊä¼Ô¤Î¤¿¤á¤Ë·Ý¿ÍÃç´Ö¤È±þ±ç¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤À¡£¤½¤·¤¿¤é¡¢¿Í¸ý6000¿Í¤ÎÂ¼¤Ê¤Î¤Ë¡¢²ñ¾ì¤Ë3000¿Í¤â½¸¤Þ¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£
¹â»Ô¡§¤Ø¡Á¤¨¡£
»³¾ë¡§ËÜÌ¿¸õÊä¤Î¤Û¤¦¤Ï¡¢¤¢¤ë¹âÌ¾¤Ê¥Ù¥Æ¥é¥ó½÷ÀµÄ°÷¤¬¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢200¿Í¤°¤é¤¤¤·¤«½¸¤Þ¤é¤Ê¤¯¤Æ¡£·ë¶É¡¢¥ª¥ì¤é¤¬±þ±ç¤·¤¿¿Í¤¬ÅöÁª¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤À¡£¤¢¤ì¡¢Åö¤ÎËÜ¿Í¤¬°ìÈÖ¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤¿¤À¤í¤¦¤Ê¤¢¡£
¹â»Ô¡§º£²ó¡¢»ä¤Î¤È¤³¤í¤Ë¤â¤º¤¤¤Ö¤ó·ÝÇ½¿Í¤¬Íè¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤â¡¢ºÙÀîÎ´°ìÏº¤µ¤ó¤Ë¤Ï»²¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡£
»³¾ë¡§¤ª¤Ã¤È¡¢ÂçÊÑ¤Ê¿Í¤¬±þ±ç¤ËÍè¤¿¤ó¤À¡£
¹â»Ô¡§»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¡Ö¼ã¼Ô¤Î¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢Áªµó¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤µ¤ï¤ä¤«¤ËÀ¯ºö¤À¤±¤òÁÊ¤¨¤Æ¡¢·è¤·¤ÆÁê¼ê¸õÊä¤ÎÈóÆñÃæ½ý¤Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¥¦¥ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤è¡£¤À¤«¤é¡¢Áê¼ê¤«¤é¤É¤ó¤Ê²øÊ¸½ñ¤ò½Ð¤µ¤ì¤è¤¦¤¬¡¢¤³¤Ã¤Á¤Ï¤µ¤ï¤ä¤«¤Ë¤ä¤í¤¦¤È¤¤¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤Ë¡¢ºÙÀî¤µ¤ó¤¬¡¢¡Ö¤À¤¤¤¿¤¤¥¢¥¤¥Ä¤Ï¤À¤Ê¡Ä¡Ä¡×¤È°¸ý¤ò¤¤¤¤½Ð¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Î¡£¤â¤¦µã¤¤¤¿¡¢µã¤¤¤¿¡£
¤Ê¤¼ÆüËÜ¤ÎÁªµó¤Ï¥À¥µ¤¤¤Î¤«¡©
»³¾ë¡§¤È¤³¤í¤Ç¡¢ÆüËÜ¤ÎÁªµó¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤¢¤ó¤Ê¤Ë¥À¥µ¤¤¤ó¤À¤í¤¦¡£É¬¾¡¥Ï¥Á¥Þ¥¤È¥¿¥¹¥¡¢¤½¤ì¤È»öÌ³½ê¤Î¥À¥ë¥Þ¡£ ¤¢¤ì¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¤Ê¤ó¤Ê¤¤¤Î¡©
¹â»Ô¡§»ä¤â¥À¥ë¥Þ¤À¤±¤ÏÇã¤¦¤Þ¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤À¤ó¤À¤ó»Ù»ý¼Ô¤¬Áý¤¨¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢¥ª¥¸¥µ¥ó¡¢¥ª¥Ð¥µ¥ó¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£
»³¾ë¡§¥À¥ë¥Þ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¤¦¤Á¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÀ¯¼£¤ÏÊÑ¤ï¤ó¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¤è¡£
¹â»Ô¡§»ä¡¢¤ª¼µ·¤È°®¼ê¤¬Âç·ù¤¤¤Ç¡¢ºÇ½é¤Ï¤¢¤ó¤Þ¤ê¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤·¤¿¤é¡¢ÃÏ¸µ¿·Ê¹¤Ë¡Ö¤¢¤ÎÆ¬¤Î²¼¤²Êý¤ÇÅöÁª¤¹¤ë¤Ï¤º¤¬¤Ê¤¤¡×¤Ã¤Æ¤µ¤ó¤¶¤ó½ñ¤«¤ì¤ë¤·¡£
»³¾ë¡§¤¢¤ë¼ï¡¢ÊÝ¼éÁØ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢»þÂå·à¥Õ¥¡¥ó¤ÈÆ±¤¸¤Ê¤ó¤À¤è¤Ê¡£¡Ö¤´Â¸¤¸¡¢±ó»³¤Î¶â¤µ¤ó¡×¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¤·¤Ê¤¤¤È¥À¥á¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤Í¡£
¹â»Ô¡§»ä¤¬°ì½ê·üÌ¿À¯ºö¤ò±éÀâ¤·¤Æ¤â¡¢¡ÖÉ¼¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤·¡£¤È¤Ë¤«¤¯µã¤¤òÆþ¤ì¤Ê¤¤¤È¥À¥á¤é¤·¤¤¤Î¡£³Î¤«¤Ë¡Ö»ä¤Ï·ëº§¤òµ¾À·¤Ë¤·¤Æ¡¢À¯¼£¤È·ëº§¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¡£ ¤¢¤È°ìÊâ¤Ç¤¹¡£³§ÍÍ¤Î¤ªÎÏ¤ò¡×¤È¤¤¤¦¤È¡¢²ñ¾ì¤ËÍè¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÎÈ¿±þ¤¬¤¼¤ó¤¼¤ó°ã¤¦¤·¡¢Êì¤¬ÆÍÁ³½Ð¤Æ¤¤Æ¡Ö¤Õ¤Ä¤Ä¤«¤ÊÌ¼¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆüËÜ¤ò»×¤¦¿¿Ùõ¤Êµ¤»ý¤Á¤Ï¤É¤Ê¤¿¤Ë¤âÉé¤±¤Þ¤»¤ó¡×¤Ã¤Æ¤ä¤ë¤È¡¢¥ª¥Ð¥µ¥ó¤¿¤Á¤Ïµã¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
»³¾ë¡§¸õÊä¼Ô¤â¤½¤³¤Çµã¤«¤Ê¤¯¤Á¤ã¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¹â»Ô¡§¡Ö¤¢¤È3Æü¤À¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¤¸¤ãÍî¤Á¤ë¤¾¡×¤È¤¤¤¦¤ó¤Ç¡¢º£ÅÙ¤Ï¡¢Éã¤¬±éÀâ²ñ¾ì¤Ë¥É¥ó¤È½Ð¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Éã¤âÊì¤â¡¢»öÌ³½ê¤¬»ä¤Ë¤ÏÆâ½ï¤Ç¸Æ¤Ö¤ó¤Ç¤¹¡£Éã¤Ï¸ý²¼¼ê¤Ç¤Í¡¢¿¼¡¹¤È¤ª¼µ·¤ò¤¹¤ë¤À¤±¡£¤³¤Ã¤Á¤Ï¡¢¿Í¤¬¤»¤Ã¤«¤¯±éÀâ¤·¤Æ¤ó¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤Ë¤ò¥Î¥³¥Î¥³½Ð¤Æ¤¯¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ë¡¢·ë¹½¸«¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¡¢ÌÜÆ¬¤ò²¡¤µ¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
「週刊現代」1992年9月19日号より
