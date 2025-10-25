検事とはどんな仕事なのか。23年間検事を務め、現在は弁護士の村上康聡さんは「さまざまな事件を取り扱い、事情聴取を行ってきた。その中でも被害者に何も言葉をかけられなかったほどつらい思いをした事件がある」という――。（第3回）

■現金を狙われ拳銃で撃たれた地下鉄の駅員

こんなつらい事情聴取は初めてであった。

都内の地下鉄の駅員が、拳銃で腹を撃たれ、犯人が逃走するという強盗殺人未遂事件が起こった。奪われたものは、紙袋一つ。中身は、漫画雑誌、栄養ドリンクくらいだけだった。犯人はなぜ、銃撃してまでそんなものが入った紙袋を奪ったのか？

犯人が奪おうとしたのは、無論、漫画雑誌や栄養ドリンクなどではなく、紙袋に入っているはずの売上金だったのである。そのために念入りに下見まで行うなど綿密で計画的な犯行だったのだが、結果はお粗末だった。

劇画チックで笑止千万、だが被害者が出る何とも腹立たしい杜撰な犯行であった。逃走した犯人は、自己顕示欲が強く、その後、警察に出頭して逮捕、起訴された。ここからが、本筋である。この事件で、被害者は、全治不明の腹部銃創の重傷を負い、病院に搬送。数日間、ICU（集中治療室）で、意識不明の状態が続いた。

その後の治療で生命の危機は脱したものの、脊髄・腰椎損傷、胃、腎臓等に、回復の見込みの困難な傷害を負っていた。それは、日常生活を送ることに支障を来すほどだった。そのうえ、脊髄に散在しているはずの銃弾の破片がまだ摘出されておらず、下半身麻痺の状態だった。

■事情聴取するのが苦しかった被害者の姿

私は、この被害者についての警察の調書を読んだうえで、検察庁としても被害感情について調書を作成すべく、検察事務官とともに入院先の病院に赴いた。被害者は、集中治療室のベッドに寝たままの状態だった。その様子を見た私は、被害者に挨拶をしたものの、事情聴取を行うことができなかった。

目の前の、無言でいる被害者の無念さ、悔しさが、その姿から強烈に伝わってきた。被害者は今後、おそらく車椅子生活となり、排泄のコントロールさえもできなくなるおそれがある。一生懸命に働いてきて、真面目に人生を送ってきた人間が、なぜ、理不尽にも突然、こんなむごい目に遭わなければならないのか。

「なぜ、他の誰かではなく自分なんだ」

被害者からそう問いかけられたら、私は何と答えるか。検事である前に、一人の人間である私に突きつけられた無言の根源的な問いかけは、私の心を凍りつかせ、沈黙させ、内心うろたえさせるのに十分であった。被害者は、当時、本人ばかりでなく肉親までもが危機的状況にあった。被害者の父親は、入院して意識のない重篤な状態にあり、被害者の母親や姉が看護をしていた。

■被害者の夢や将来はどうなってしまうのか

このような状況下で、その日も母親は夜勤明けで帰宅する息子のために、自宅で朝食の準備をしていた。そこへ、息子の同僚から電話で息子が被害者となった旨の連絡を受けた。

ショックのあまり、母親はその場に崩れ落ちたという。被害者の置かれた状況を知るに及んで、それが検事の仕事とはいえ、被害者に「犯人についてどう思っていますか」などととってつけたような質問をすること自体、憚(はばか)られ、不謹慎に思え、私には到底無理だった。

入院中の夫の病状を案じながらも、真面目に仕事をして夜勤明けで疲れて帰宅する息子のために、毎日、温かい朝食を作る母。その手料理を楽しみに帰宅の途に就こうとしたところ、息子は銃撃されたのだった。

そのときの母親の心境を察すると、胸が詰まって言葉が出なかった。私は、集中治療室のベッドで、寝たままの状態でいる被害者を見ているうちに、次第にこらえられなくなり、気づいたときには嗚咽していた。

被疑者による銃撃で、被害者がこれまで築き上げてきた人生や家族が壊され、職場で抱いてきたであろう彼の夢や将来に暗雲が漂っている。同時に、結婚への期待、家族をつくることを夢見る若い彼の未来の設計図はどうなる？ 事件に遭遇したことで、一瞬のうちに、これらの夢も砕けつつあるかもしれないのだ。

■23年間の検事人生で唯一の死刑の事件

それを思うと、悔しく、悲しく、ついに私は質問を一言も発することができなかった。「必ずや、犯人を起訴して、裁判所に厳しい処罰を求めます。どうか、お大事になさって下さい」と最後に、声をかけるのが精一杯だった。被害者にしてみれば、検事の私に対しても、「自分の今の痛み、悔しさ、悲しさ、苦しさは、同じような被害に遭っていないお前に何が分かる。検事といえども分かるはずがない。ほっといてくれ」「自分の人生を元に戻してほしい。どうにもならないじゃないか」というような暗澹たる思いだったのではなかったか。

被害者は、私たちが立ち去るまで、私の言葉には一切、答えなかった。答えると、現実を認めることになる。それに検事である私の言葉もまた、どうして自分がこんな目に遭わなければならなかったのか、との被害者の問いに答えていなかったからだ。立会事務官と私は、一礼して部屋を後にした。

犯人の男はというと、その後、別の事件でも起訴されて最終的には死刑が確定した。数年後、新聞記事によって、私は男の死刑が執行されたことを知った。それは、23年間に及ぶ検事人生で私が担当した唯一の死刑判決の事件であった。

■捜査は終わっても被害者の人生は続く

ところで、犯罪被害者は、国の犯罪被害給付制度によって、給付金を受け取ることができる。現在の支給額は遺族給付金が320万〜2964万5000円、医療費などを支給する「重傷病給付金」が上限120万円、障害が残った被害者への「障害給付金」が18万〜3974万4000円と決して多い金額とはいえない。

村上康聡『検事の本音』（幻冬舎新書）

かりに犯人が求刑通り死刑となり、実際に執行によって命をもって「罪を償った」としても、被害者の受けた心の傷は終生癒やされることはない。ふと、何かの拍子に、私はあの銃撃を受けた駅員とその母親の姿を思い浮かべることがある。

検事の仕事としては、取調べを行い、起訴して裁判所に送致すればそれで一旦は終了となるが、加害者であれ、加害者家族であれ、被害者であれ、被害者家族であれ、事件を境に否応なく厳しく重い人生や生活をスタートさせなくてはならない。

私自身が手がけた事件や事故はほんの一部である。この世は不条理に満ちており、一寸先は予測不能であり、闇である。これまで、事件、事故によって命を落とされた方々の無念さを思うといたたまれない。

かつてないほど混迷と不安の激しく揺れ動く今の時代、いついかなるとき、私たち自身が事故や犯罪の被害者になったり、あるいはいつのまにか闇バイトのような加害者に組み込まれないとも限らない。

私たちは、まずは被害者の気持ちを理解し、寄り添うことで、そこから自らの人生と生きる意味を見出さなくてはならない。

