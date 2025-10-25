【スキマバイトの現実】認知症の祖母を連れてくる「ヤングケアラー」、「パチンコ中毒夫」に給料を奪われる女性、作業中に陣痛が始まる妊婦…！女性ライターが見た「切なすぎるバイト現場」

継続的な雇用ではなく、単発・短時間の就労が可能なスポットワーク（通称・スキマバイト）。スポットワーク協会によれば仲介アプリの登録者数は年々増えており、今年2月の時点では延べ3200万人とされている。また、今年7月には厚生労働省が「スポットワークに関するリーフレット」を公開するなど、コンプライアンス面の整備も着々と進んでいるようだ。

スキマバイトの働き方としては「空き時間を活用してのお小遣い稼ぎ」が一番多いようだが、なかには「家計が切迫している」「一般的な雇用形態では働かせてもらえない」など、深刻な事情を抱えている人たちもいる。

不安定な収入の補填のため、2年前からスキマバイトで働いている筆者（フリーライター・女性・アラ還）もそんな「ワケあり」なワーカーを何度も目の当たりにしているのだが、その切なすぎる実態についてリポートする。

救急車が出動する大騒ぎ

・認知症の祖母を同行させる「ヤングケアラー」の女性

「農園で収穫された野菜の出荷作業」で一緒になった19歳の女性。

「中学生の頃から祖母の介護をしていた」というヤングケアラーの彼女は、認知症の祖母を現場に同行させていた。雇用主はもちろん、仲介会社にも内緒にしてのことだ。

「ヘルパーさんも来ないし、家に一人にさせると何をするかわからないから心配だった」というのが理由で、彼女がスキマバイトをしている間、祖母は駐車場に停めた車の中で待たされていた。

私がこの女性と現場で一緒になったのは春だったが、その日は初夏を思わせるような暑さであり、仕事を終えて車に戻った彼女は車内でぐったりしている祖母を発見した。熱中症だった。すぐに救急車が呼ばれ、周囲は大騒ぎになったが、彼女は誰とも視線を合わせず、怯えたように祖母に寄り添っていた。

・赤ちゃんをおぶって出勤する主婦

「物流会社の仕分け作業」で一緒になった30歳前後の主婦。

「子どもがたくさんいて、託児所に預けるお金がない」と話す彼女は、1歳4ヵ月だという子どもをおぶったまま出勤して来た。

「何考えてるの！？子どもをおぶったまま働けるわけないでしょ？」と会社側が受け入れを拒否するも「働かないと生活できないんです」と彼女は食い下がった。

根負けした会社側は「危険のないところであれば」と、車両の出入りも積み上げた荷物もない別エリアに彼女を移動させた。だがしばらくして、おぶわれていた子どもがぐずり出し、甲高い鳴き声が倉庫内に響き渡ると周囲が苛立ち始めた。

「子どもの泣き声がうるさい！」「迷惑だから帰れ！」と他のスタッフに怒鳴られながらも黙々と作業を続ける彼女。その表情は能面のようだった。

「働かせてください！」と土下座する中年女性

・パチンコ狂いの夫に給料を奪い取られる女性

「食品会社の加工作業」で一緒になった30代の女性。

「夫がパチンコ狂いで生活費を使い込む」と愚痴っていた彼女は、仕事が終わると「これからまた、別のスキマバトがあるから」と足早に駐車場に向かった。

だが、そこに夫と思われる男性が待ち構えていた。「いい加減にして！」「うるせえよ！」などの言い合いの後、彼女は受け取ったばかりの給料を袋ごと男性に取り上げられていた。ドラマでも観ているような修羅場だった。

男性が車で走り去った後、彼女は深いため息をつきながら自分の車に乗り込むのだが、慌てたように車を発進させた横顔には幾筋もの涙が流れていた。

・「上着を持っていない」高齢女性

「食品工場の出荷作業」で一緒になった高齢女性。

冷蔵室での作業のため「防寒着持参」と言われていたにも関わらず「そういう上着は持っていない」と薄着でやって来た彼女は、場内で社員が着用していた中綿のジャンパーを指さし、「ああいうのって貸してもらえないんですかね？」と交渉を始めた。

工場長が「これでも良ければ」と投げやりな感じでかなり年季の入ったジャンパーを差し出すと、彼女は「それしかないんじゃ、それでいいです」と着用。そのジャンパーはボロボロなだけでなく、異臭まで放っていたのだが、背に腹は代えられなかったのだろう。

彼女は時折えづきながらも作業を始めるのだが、異臭のとばっちりを食うことになった他のワーカーたちの訴えにより、工場の片隅に追いやられてしまった。

・「引きこもりの娘」のために土下座する母

「総菜工場のパック詰め作業」で一緒になった50代の母親。

20代の娘と親子で働きに来ていたのだが、娘のほうはほとんど言葉を発せず、工場側の人間とのやりとりも母親を介さないと会話が成り立たない状態だった。

案の定、作業内容を理解していなかった娘はほとんど仕事にならなかった。工場側から「契約通りの時給は払うからもう帰ってくれ」と追い返されそうになったのだが、母親が「社会復帰するための自信を持たせたいので、このまま働かせてください」と土下座までして交渉した。結局、母親は自分の受け持ちの作業にくわえ、娘のフォローと実質ふたり分働いていた。

うずくまる妊婦、慌てる社員

・スキマバイトに来た妊婦、作業中に陣痛が…

「飲料会社のラベル貼り作業」で一緒になった30代くらいの女性。

お腹が膨らんでいたので「もしや？」と思ったら、やはり妊婦さんだった。時折顔をしかめ、脂汗をかきながら作業をしていたので「まさか！？」と思ったら、陣痛が来ていた。

うめき声と共にその場にうずくまる彼女。「急病か」と慌てふためく男性社員に抱えられて養護室に連れて行かれた彼女は、なんとそのまま出産。急速に分娩が進行する「墜落分娩」だったようだ。

「同棲していた彼氏にお金を持ち逃げされ、病院にかかれなかった。求人に妊婦不可とは書いていなかったので働けると思った」という彼女は、出勤前から身体の異変に気が付いていたという。出産後、すぐに救急搬送されたのだが母子ともに無事だったと聞いて、ほっと胸をなでおろした。

「働かざる者食うべからず」という聖書が起源だとされる言葉があるが、ここで言う「働かざる者」とは「働く意思がない者」を指しており、「さまざまな事情で就労な困難な者に対しては家族や社会のサポートが必要であることも訴えている」という解釈がある。

スキマバイトの現場にはしばしば「そこまでして働かないとダメなのか…」という哀愁が漂っている。

こちらも読む『【スキマバイトがヤバすぎる】「床にこぼれた酒を舐める老人」「吸い殻を集めて吸い始めるオジサン」…!アラ還・女性ライターが見た「底辺中高年」の現実』

