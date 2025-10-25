米専門誌「ベースボール・アメリカ」が24日、現役選手の中でワールドシリーズ優勝リングを3個持っているのは、ロサンゼルス・ドジャースのムーキー・ベッツただ1人だと報じた。

ベッツは2018年のレッドソックス、20年のドジャース、そして24年のドジャースで世界一を経験しており、もし今シリーズでブルージェイズを下せば、通算4個目のリングを手にすることになる。

4個以上のリングを持つ選手は近年ではきわめてまれだ。1994年以降の「ワイルドカード時代」において、5個のリングを手にしているのは元ヤンキースのデレク・ジーター、マリアノ・リベラ、アンディ・ペティットの3人で、いずれも96年、98年、99年、2000年、09年の優勝メンバーである。4個のリングを持つのはホルヘ・ポサダ（98、99、00、09年のヤンキース）と、オーランド・ヘルナンデス（98〜00年のヤンキースおよび05年のホワイトソックス）だ。

同誌によると、94年以降のワイルドカード時代において、ワールドシリーズ優勝を3回以上経験した選手はわずか17人しかいないという。近年引退した選手では、10年、12年、14年のジャイアンツ黄金期を支えたバスター・ポージーらや、レッドソックスで3度（04、07、13年）世界一を経験したデービッド・オルティスらがこれに該当する。