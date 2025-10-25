ÆüËÜ¤ÎÅ´Æ»¡¢¼Â¤Ï¡ÖÂå¹Ô¥Ð¥¹¶è´Ö¡×¤À¤é¤±¤À¤Ã¤¿¡ª¸½ºß8¶è´Ö¤Ç±¿¹ÔÃæ¡Ä¤â¤Ï¤äÉÔ²Ä·ç¤ÎÂ¸ºß¤Ë
¹ë±«ºÒ³²¤Ê¤É¤Ë¤è¤ëÈïºÒ¤ä»ö¸Î¡¢¤Þ¤¿¤ÏÂçµ¬ÌÏ¤Ê¹©»ö¤ÇÉÔÄÌ¤È¤Ê¤Ã¤¿¶è´Ö¤ËÂåÂØ¸òÄÌ¼êÃÊ¤È¤·¤ÆÅ´Æ»²ñ¼Ò¤¬ÍÑ°Õ¤¹¤ëÂå¹Ô¥Ð¥¹¡£ÂçÅÔ»Ô·÷¤Ç¤ÏÁá´üÉüµì¤òÌÜ»Ø¤¹¤Î¤ÇÆëÀ÷¤ß¤¬¤Ê¤¤¤¬¡¢»³´ÖÉô¤Ê¤É¤òÁö¤ëÃÏÊýÏ©Àþ¤ÏÈïºÒ¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¤¢¤Þ¤êÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬Âå¹Ô¥Ð¥¹¤¬±¿¹ÔÃæ¤ÎÏ©Àþ¤Ï»×¤Ã¤¿°Ê¾å¤ËÂ¿¤¤¡£
10·î20Æü¸½ºß¡¢Âå¹Ô¥Ð¥¹¤¬Ä¹´ü¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ±¿¹Ô¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¡JRÄÅ·ÚÀþ¡¦³ªÅÄ¡½»°±¹¡ÊÀÄ¿¹¸©¡Ë¡¢¢JRÎ¦±©À¾Àþ¡¦¿·¾±¡½Í¾ÌÜ¡Ê»³·Á¸©¡Ë¡¢£JRÎ¦±©ÅìÀþ¡¦ÌÄ»Ò²¹Àô¡½¿·¾±¡ÊµÜ¾ë¸©¡¦»³·Á¸©¡Ë¡¢¤JRÊÆºäÀþ¡¦ºäÄ®¡½º£Àô¡Ê¿·³ã¸©¡¦»³·Á¸©¡Ë¡¢¥¤¤¤¹¤ßÅ´Æ»¡¦Âç¸¶¡½¾åÁíÃæÌî¡ÊÀéÍÕ¸©¡Ë¡¢¦JRÈþÌïÀþ¡¦¸ü¶¹¡½Ä¹Ìç»Ô¡Ê»³¸ý¸©¡Ë¡¢§JRÈî»§Àþ¡¦È¬Âå¡½¿ÍµÈ¡Ê·§ËÜ¸©¡Ë¡¢¨¤¯¤ÞÀîÅ´Æ»¡¦¿ÍµÈ²¹Àô¡½Èî¸åÀ¾Â¼¡Ê·§ËÜ¸©¡Ë¤Î8¶è´Ö¡£
¤¿¤À¤·¡¢¤³¤Î¤¦¤Á§¤ÎÈî»§Àþ¤Ï¥Ð¥¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥¿¥¯¥·¡¼¡£ÅöÁ³¡¢Äê°÷¿ô¤Ï¥Ð¥¹¤è¤ê¤â¾¯¤Ê¤¯¡¢ÅÚÆü½Ë¤Ï±¿µÙ¡£¤µ¤é¤ËJR¶å½£¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤Ï¡ÚÄê°÷À©¤Î¤¿¤á¤´¾è¼Ö¤¤¤¿¤À¤±¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Û¤È¤ÎÃí°Õ½ñ¤¤âÌÀµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢Âç°æÀîïÅÆ»¤ÎÀî²¹Àôºû´ÖÅÏ¡½ÀéÆ¬´Ö¡ÊÀÅ²¬¸©¡Ë¤Ï¡¢¤â¤È¤â¤È¼«¼£ÂÎ¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÀîº¬ËÜÄ®Ä®±Ä¥Ð¥¹¤¬Áö¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¼Â¼ÁÅª¤ËÂå¹Ô¥Ð¥¹¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¢¤È¡¢½©ÅÄÆâÎ¦½Ä´ÓÅ´Æ»¤Î¾åÉ°ÌÚÆâ¡½³Ñ´Û´Ö¤Ï8·î¤Î¹ë±«ºÒ³²¤Ë¤è¤ê¡¢Éüµì¤·¤¿10·î18Æü¤Þ¤Ç¤Î´Ö¡¢Âå¹Ô¥Ð¥¹¤Ë¤è¤ëÍ¢Á÷¤ò¼Â»Ü¡£¤Á¤Ê¤ß¤ËÆ±Ï©Àþ¤Ï¡¢17Ç¯¤Ë¤ÏÌó2¥ö·î¡¢22Ç¯¤Ë¤âÌó4¥ö·î¡¢24Ç¯¤â5Æü´Ö¡¢ÅÚº½ºÒ³²¤Î±Æ¶Á¤ÇÉüµì¤Þ¤ÇÂå¹Ô¥Ð¥¹¡Ê¢¨24Ç¯¤Ï¥¸¥ã¥ó¥Ü¥¿¥¯¥·¡¼¡Ë¤¬°ìÉô¶è´Ö¤Ç±¿¹Ô¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Âå¹Ô¥Ð¥¹¤Î±¿¹Ô¤¬Ä¹´ü´Ö¤Ë¤Ê¤ëÍýÍ³
Âå¹Ô¥Ð¥¹¤Î±¿¹Ô¤¬Ä¹´ü´Ö¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¡¢°µÅÝÅª¤ËÂ¿¤¤¤Î¤¬¹ë±«¤Ë¤è¤ë¶¶ÎÂÎ®½Ð¤äÅÚº½ºÒ³²¤Ê¤É¡£Á°½Ò¤Î8¶è´Ö¤Î¤¦¤Á¡¢7¶è´Ö¤¬¤³¤ì¤ËÅö¤¿¤ë¡£°ìÊý¡¢¢¤ÎÎ¦±©À¾Àþ¤¬ÉÔÄÌ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¹ñÆ»47¹æ¤È¸òº¹¤¹¤ë¿·¥È¥ó¥Í¥ë¤Î·¡ºï¹©»ö¤Î¤¿¤á¡£ÄÌ¾ï¤Ï¹©»ö¤¬¸¶°ø¤Ç¤âÃ»´ü´Ö¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤¿¤á¡¢Âå¹Ô¥Ð¥¹±¿¹Ô¤¬3Ç¯¤òÄ¶¤¨¤ë¤Î¤ÏÄÁ¤·¤¤¡£
Èî»§Àþ¤ÏÈ¬Âå¡½¿ÍµÈ´Ö¤Ç¥¿¥¯¥·¡¼¤Ë¤è¤ëÂå¹ÔÍ¢Á÷¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢Æ±¤¸20Ç¯7·î¤Î¹ë±«¤ÇÉÔÄÌ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿ÍµÈ¡½µÈ¾¾´Ö¤Ë¤ÏÂåÂØ¸òÄÌ¼êÃÊ¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£µ¿Ìä¤Ë»×¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¤³¤ì¤Ë¤ÏÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¡£
¤³¤Î¶è´Ö¤Ï¤â¤È¤â¤ÈÅ´Æ»¥Õ¥¡¥ó¤äÎ¹¹ÔµÒ¤Ð¤«¤ê¤Ç±èÀþ½»Ì±¤ÎÍøÍÑ¤¬¤Û¤Ü¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£¤½¤â¤½¤âÂå¹Ô¥Ð¥¹¤ÏÉÔÄÌ¶è´Ö¤ËÌµ¾ò·ï¤Ç±¿¹Ô¤µ¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤Þ¤·¤Æ¤äºÇ¶á¤Ï¥Ð¥¹±¿Å¾¼ê¤¬ÉÔÂ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼Ò²ñÌäÂê²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢Åö³º¶è´Ö¤Î±èÀþ½»Ì±¤ÎÍøÍÑ¾õ¶·¡¢ÂåÂØ¸òÄÌµ¡´Ø¤ÎÍÌµ¤ä¤½¤ÎÍ¢Á÷Ç½ÎÏ¤Ê¤É¤ò¹ÍÎ¸¤·¤¿¤¦¤¨¤ÇÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤ë¤Î¤À¡£
¤½¤ó¤ÊÂå¹Ô¥Ð¥¹¤Ï¹âÂ®¥Ð¥¹¤äÏ©Àþ¥Ð¥¹Ï©Àþ¤ò»ý¤Ä¥Ð¥¹²ñ¼Ò¤¬±¿¹Ô¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢¤³¤¦¤·¤¿Ï©Àþ¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤´Ñ¸÷¥Ð¥¹¤Ê¤É¤ËÆÃ²½¤·¤¿²ñ¼Ò¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
Ã»´ü´Ö¤Î±¿¹Ô¤â¹ç¤ï¤»¤ë¤È¤«¤Ê¤ê¤Î¿ô¤Ë
¤¢¤Þ¤êµ¤¤Ë¤¹¤ë¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢Ï©Àþ¥Ð¥¹¤È°ã¤Ã¤Æ¼ÖÆâ¤Ç¤Î±¿ÄÂÀº»»¤Ï¸¶Â§ÉÔ²Ä¤Ê¤³¤È¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢·ôÇäµ¡¤Î¤Ê¤¤Ìµ¿Í±Ø¤«¤é¤Î¾è¤ê·Ñ¤®¡¢¤Þ¤¿¤ÏÆ±¤¸¤¯·ôÇäµ¡¤Î¤Ê¤¤±Ø¤«¤éÂå¹Ô¥Ð¥¹¤Ë¾è¼Ö¤·¤Æ¤â¹ß¼Ö»þ¤ËÄÌ¾ï¤Î¥Ð¥¹¤Î¤è¤¦¤Ë±¿ÄÂ¤Î»ÙÊ§¤¤¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤ÇÃí°Õ¤¬É¬Í×¤À¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤³¤¦¤·¤¿¥±¡¼¥¹¤âÁÛÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢±¿Å¾¼ê¤«¤é¤Ï¥Ð¥¹¤ò¹ß¤ê¤ëºÝ¤Ë¡Ö¾è¼Ö±Ø¾ÚÌÀ½ñ¡×¤¬Ìã¤¨¤ë¡£¤³¤ì¤òÁë¸ý¤Î¤¢¤ë±Ø¤Ç¸«¤»¤ì¤ÐÀº»»¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¿´ÇÛ¤ÏÌµÍÑ¤À¡£
ÆÃ¤Ë¶áÇ¯¤Ï½¸Ãæ¹ë±«¤Ë¤è¤ëÈï³²¤ÇÄ¹´ü´Ö¤ÎÉÔÄÌ¤ËÈ¼¤¤¡¢Âå¹Ô¥Ð¥¹¤ò±¿¹Ô¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Áý²Ã¡£¤³¤ì¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯½¸Ãæ¹©»ö¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¿ôÆü¤Ê¤ÉÃ»´ü´Ö¤Î±¿¹Ô¡¢¤Û¤«¤Ë¤â¸Î¾ã¤Ê¤É¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤ÇµÞî±±¿¹Ô¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¡¢¤¹¤Ù¤Æ¹ç¤ï¤»¤ë¤È¤«¤Ê¤ê¤Î¿ô¤Ë¤Ê¤ë¡£
²æ¡¹¤¬ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤À¤±¤ÇÆüËÜ¤ÎÅ´Æ»ÌÖ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂå¹Ô¥Ð¥¹¤ÏÉ¬Í×ÉÔ²Ä·ç¤ÊÂ¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
