ドジャースの球団公式Ｘ（旧ツイッター）が24日（日本時間25日）に更新され、大谷翔平投手（31）が愛犬・デコピンのデザインが施されたジャケットで球場入りする姿を公開した。

球団公式Ｘでは「翔平のワールドシリーズのコーディネートはデコイ（デコピン）をフィーチャリングしている」と記し、大谷が胸元にデコピン、左腕には「OHTANI」と自身のイラストのワッペンが施されたオフホワイトのジャケットにヘッドホンを装着し、球場入りする姿を公開した。デコピンのワッペンには「BOSS」と入っており、大谷がブランドアンバサダーを務める「BOSS」が特別に製作した一着とみられる。

この投稿には「気合入ってる顔してる いよいよ開始！頑張ってー それにしてもジャケット可愛いなデコ」「ワッペンかわいい」「ジャケット素敵」「デコピンと一緒にご出勤 心強いね BOSSさん やる〜」「このアウター欲しすぎるだろ…可愛い」「BOSSの粋な計らい こちらです」などと反響が寄せられた。

大谷はこの日から始まるワールドシリーズ第1戦もいつものように「1番・DH」で先発メンバーに名を連ねた。