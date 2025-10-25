【猛暑が老化を加速する！】最新研究を発表した学者が警告「日本はかなりヤバいですね」

地球温暖化が進むなか、衝撃的な研究が発表された。「猛暑が老化を加速させる」。日本は大丈夫なのか？ 研究を発表した本人に詳しく聞いてみた。老化と寿命に関して気を付けるべきポイントを紹介する。

熱波でDNAが老いる

「長期にわたって極端な暑さが続くと、身体に「熱ストレス」という負担がかかり、DNAに記憶として刻まれます。すると、遺伝子の働きが変わり、老化を早めることが分かりました」

そう語るのは、南カリフォルニア大学のチェ・ウニョン研究員だ。この2月に、彼女は「熱波を浴びると老化が早まる」という研究結果を発表し、世界的に注目を浴びた。

今年の夏、日本列島も異常な暑さに見舞われたことは、今さら言うまでもない。さすがに暑さはひと段落したものの、多くの日本人のDNAがこの熱波で「老化」したとすれば、聞き捨てならない話だ。

「特に、高齢者は注意が必要です。若い人の身体は、汗や血流で体温を下げられます。しかし高齢になると、汗腺の働きが弱くなったり、血流を調整する能力が低下したりして、体温を下げる機能が落ちる。そのため暑さに適応しにくく、余計に熱ストレスを感じやすくなるのです」

日本の夏は、老化リスク「危険レベル」

それでは、どのくらいの暑さから老化が早まるのか。氏が解説する。

「26・7〜32・2℃が注意レベル、32・2〜39・4℃が要注意レベル、39・4〜51・1℃が危険レベルです。

危険レベルの39・4℃以上になると、老化リスクが高まります。日本の夏は、ほぼ毎日、要注意レベルから危険レベルなので、かなりヤバいですね」

さらに、32・2℃を超える日が年間140日以上ある地域に住む人は、年間10日未満の地域に住む人と比べると、最大14ヵ月も老化が早まるという。

この夏は大阪市で、30℃以上の日を意味する真夏日の数が、観測史上初めて100日に達した。このまま温暖化が進むと、熱波が日本人の老化を著しく早めることになりそうだ。

「週刊現代」2025年10月27日号より

