「涙の箱」 ［著］ハン・ガン

他者の痛みと苦しみを前に何もできずにいるとき、泣くことを自分に禁じることがある。当事者ではない自分が簡単に泣くわけにはいかない、自分にその資格はないと。感傷に溺れることは自己満足で、泣くだけではいけないのだと。それはひとつの、抑制的な態度のあり方かもしれない。けれどハン・ガンのこの本は、涙を肯定している。

主人公は、〈涙つぼ〉と呼ばれている一人の子ども。その子は世界の美しさや何気ない出来事、人の優しさや悲しみにふれるたび、涙を流す。

子どもはあるとき、〈青い明け方の鳥〉とともに、純粋な涙の粒を求めて旅するおじさんと出会い、彼らに同行することになる。やがて彼らが辿（たど）り着いたのは、涙を流すことのできないお爺（じい）さんの家だった。

泣き虫であることを恥じていた子どもと、泣くことのできない大人。彼らの出会いが、涙の意味を変えていく。

自分のために、他者のために、世界のために流す涙。涙をこらえているときに、ひっそりと影の流す涙。何もできず、何も言えなくても、そうした涙を流すことは、それ自体がひとつの行為なのではないか。哀悼と、応答と、連帯の。

痛みと悲しみを抱えた人たちの輪にそっと加わり、それぞれに前を向いていながらも、隣の人の影が涙を流していることに気づいている。そんな風に涙を流すとき、世界と他者の痛みは私の身体に浸透し、私の経験の一部になる。その痛みを、ずっと忘れないこと。

旅の終わりに、おじさんは子どもにこう言う。

「きみの涙には、むしろもっと多くの色彩が必要じゃないかな。特に強さがね。怒りや恥ずかしさや汚さも、避けたり恐れたりしない強さ」

涙を流すこと、それ自体が強さでもある。目を背けずに、感情を殺さずに、自分のために、誰かのために涙を流すこと。それは私が私としてあり、私たちになるための、大切な行為なのだ。

◇

Han Kang 1970年韓国・光州生まれ。2016年、『菜食主義者』で国際ブッカー賞。24年、ノーベル文学賞。