「じゃないほうの歌いかた」 ［著］佐々木愛

あぁもう、なんだ、これ。出てくる登場人物たちがみんな愛（いと）おしすぎてたまらない。

物語は、住宅街にある個人営業のカラオケ店「BIG NECO」（この店名、いいなぁ）を訪れる客と、店のスタッフのドラマだ。

「カラオケのイメージ映像に出ていそうな女」と2度言われたことがある池田、同じ男性に片想（おも）いをしている加賀とサナ、思春期の娘とどう向き合えばいいのか悩んでいる佐藤、島倉千代子を好きな74歳のカラオケ店スタッフ石崎、その石崎の指導役であるアルバイターの小野、売れない作家・染井。

それぞれの章で描かれているのは、「じゃないほう」にいる人々の日々だ。ジョブズじゃないほう、片想いの相手の想い人じゃないほう、矢沢永吉じゃないほう……。どの短編も、滑らかな化繊ではなく、洗いこんだ木綿のような風合いで、だからこそ、読み進めるほどに心に馴染（なじ）んでくる。

どれもたまらないのだけど、個人的なイチ推しは石崎さんの章（「石崎 IS NOT DEAD」）。小野が心配になるほど、「やる気はあるが仕事が遅い」石崎さん。その彼が、選曲履歴から勝手に客の心理状態を案じ、その客を元気づけるために、隣室でフルボリュームで歌う島倉千代子の「人生いろいろ」。

なにそれ、ちょっと、石崎さんっ、と思わず噴き出してしまったのに、イントロ部分の（隣室の客に聞かせるための）曲紹介でヤラれた。泣かせないでよ、石崎さん。でも、その後、「いろ・いろ！」と合いの手をいれる小野で泣き笑い。全く、もう。でも、この不器用な感じがいい。好きだ。「じゃないほう」を生きる私たちの、なんて切実で、素敵な、冴（さ）えないやり方なんだろう。

読了後、登場人物全員をぎゅううううっとハグしたくなる。池田に加賀にサナに、佐藤さんに石崎さんに小野に、染井さんに、本書を読むあなたに、どうか、幸あれ！

◇

ささき・あい 1986年生まれ。作家。オール読物新人賞受賞の「ひどい句点」を収録した『プルースト効果の実験と結果』など。