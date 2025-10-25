きのこ好きにはたまらない！フィンランド在住・週末北欧部が教える「森のきのこパスタ」レシピ

皆さんが、レシピに残したい「ずっと食べたい味」はなんですか？

「私……いつかここに住みたい……！」

20歳で初めて訪れたフィンランドに一目惚れし、北欧音楽会社→人材会社→寿司職人という異色の経歴を経て夢だったフィンランドへの移住を果たした、シリーズ累計13万部突破『北欧こじらせ日記』の著者・週末北欧部chikaさん。

「『食べること』は、人生でもっとも身近で、ずっと続いていく小さな楽しみだ」

そのように語るchikaさん初のグルメレシピエッセイ本『Tasty！ 日刊ごちそう通信 食べることを愛してやまない私が出会った 世界のレシピとおいしいものたち365』（世界文化社）には、フィンランドに恋焦がれていた頃から実際に現地で暮らす今までの間にchikaさんが出会った世界各国の「おいしい！」が、マンガやエッセイとともにたっぷり紹介されています。

FRaU webでは、全4回にわたって“秋にぴったりなフィンランドレシピ”を本書から一部抜粋する形でご紹介。ラスト4回目の本記事では、フィンランドの森に実際に採りに行ったきのこを使った「森のきのこパスタ」レシピをお届けします。

森のきのこパスタ

森で採れたきのこを使って作る、お気に入りのきのこクリームパスタ。ソースはパスタだけでなく肉料理のソースとしても◎

⚫︎材料（2人分）

・パスタ … 200g

・オリーブオイル … 大さじ2

・バター …20g

・にんにく（みじん切り） … 小さじ2

・玉ねぎ（薄切り） …1／2本個

・生しいたけ（スライス） …6〜8個

・きのこ類（しめじ、えのきなどをみじん切りに）… 200g

・生クリーム … 100ml

・醤油 … 大さじ1／2

・はちみつ … 小さじ1

・塩・こしょう … 各少々

・タイム（お好みで） … 少々

作り方

1．パスタを袋の表示通りに茹で、茹で汁を100mlほど取っておく。

2．フライパンにオリーブオイルとバターを入れて中火で熱し、にんにくを炒めて香りを出す。玉ねぎときのこ類を加えて炒め、全体がしんなりしたら弱火で8〜10分ほどじっくり炒める。

3．生クリーム、1の茹で汁、醤油、はちみつ、塩こしょう、タイムを加えて味を調え、パスタを加えて全体を絡める。

