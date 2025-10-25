「できしな」はなんの略？2016年に放送されていたドラマのタイトル！【略語クイズ】
「できしな」はなんの略語？
「できしな」はなんの略か知っていますか？
ヒントは、2016年に放送されていたドラマです。
正解は「私、結婚できないんじゃなくて、しないんです」を略した言葉でした！
できしなとは、2016年にTBS系列で放送されていた金曜ドラマ『私、結婚できないんじゃなくて、しないんです』のこと。
39歳・独身・容姿端麗・年収1,500万円の最強恋愛弱者・橘みやび（演＝中谷美紀）が、超がつくほどのドSである毒舌恋愛スペシャリスト・十倉誠司（演＝藤木直人）からスパルタ恋愛術を学ぶラブコメディですよ。
