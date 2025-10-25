「できしな」はなんの略？2016年に放送されていたドラマのタイトル！【略語クイズ】

学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる略語クイズをご紹介します！

「できしな」はなんの略語？

「できしな」はなんの略か知っていますか？

ヒントは、2016年に放送されていたドラマです。

あなたは正解がわかりましたか？

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？

正解は「私、結婚できないんじゃなくて、しないんです」を略した言葉でした！

できしなとは、2016年にTBS系列で放送されていた金曜ドラマ『私、結婚できないんじゃなくて、しないんです』のこと。

39歳・独身・容姿端麗・年収1,500万円の最強恋愛弱者・橘みやび（演＝中谷美紀）が、超がつくほどのドSである毒舌恋愛スペシャリスト・十倉誠司（演＝藤木直人）からスパルタ恋愛術を学ぶラブコメディですよ。

あなたはわかりましたか？

身近なものをクイズにして、あなたも家族や友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。

ライター Ray WEB編集部