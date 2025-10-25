¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Þ¤¹¤«¡© ¼«Ê¬¤ä¿Í¤Î¼ºÇÔ¤ä·çÅÀ¡¦ÉÔ´°Á´¤µ¤ò¡£¡ÚÆâÅÄ¶³»Ò¤µ¤ó¤È¤Ï¤¸¤á¤ë¡Ö¥Þ¥¤¥ó¥É¥Õ¥ë¥Í¥¹¡×¡Û
ÆâÅÄ¶³»Ò¤µ¤ó¤Î¡Ö¤³¤³¤«¤é¤Ï¤¸¤á¤ë¥Þ¥¤¥ó¥É¥Õ¥ë¥Í¥¹¡×
NHK¡Ø¤¹¤Æ¤¤Ë¥Ï¥ó¥É¥á¥¤¥É¡Ù¥Æ¥¥¹¥È¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥êー¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¤È¤·¤Æ³èÌö¤òÂ³¤±¤ëÆâÅÄ¶³»Ò¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¿´¤æ¤ë¤à¡Ö¥Þ¥¤¥ó¥É¥Õ¥ë¥Í¥¹¡×¥¨¥Ã¥»¥¤¤ò¹¥É¾Ï¢ºÜÃæ¡£
¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¥Þ¥¤¥ó¥É¥Õ¥ë¥Í¥¹¤Ë½Ð²ñ¤¤¡¢¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¤È¡¢¥Þ¥¤¥ó¥É¥Õ¥ë¥Í¥¹¥È¥ìー¥Êー¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤ò¥¹¥¿ー¥È¡£Êë¤é¤·¤Ë¥Þ¥¤¥ó¥É¥Õ¥ë¥Í¥¹¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤â´èÄ¥¤ëÆ¬¤ä¿´¡¢¤½¤·¤ÆÂÎ¤ò¾¯¤·µÙ¤á¤¿¤¤¡£¤½¤ó¤ÊÊý¤¿¤Á¤Ë¡¢Ï¢ºÜ¤òÄÌ¤¸¤ÆÌòÎ©¤Äµ¤·Ú¤Ê¥¹¥¥ë¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
#7¡¡¼õ¤±Æþ¤ì¤ëÎÏ
¡¡ÀèÆü¡¢Æ»¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤éÇÉ¼ê¤Ë¤¹¤ÃÅ¾¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£¥ï¥¤¥É¥Ñ¥ó¥Ä¤Î¤¹¤½¤Ë¼«Ê¬¤ÎÂ¤ò°ú¤Ã¤«¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¡¢¤¢¤ì¤Ç¤¹¡£ÃÑ¤º¤«¤·¤«¤Ã¤¿¤Ê¡£Å¾¤ó¤À¤Ä¤¤¤Ç¤Ë¡ÖÄË¤¤¡ª¡×¤È¶«¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤âÃÑ¤º¤«¤·¤«¤Ã¤¿¤Ê¡£¤Þ¤¢¡¢¤½¤ì¤Ï¤¤¤¤¤È¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤¿¤À¤½¤Î¸å¤Î¼þ¤ê¤ÎÈ¿±þ¤Ë¡¢»ä¤Ï¿¼¤¯½ý¤Ä¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£ÃÑ¤º¤«¤·¤µ¤ÈÄË¤ß¤Çµ¯¤¾å¤¬¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤»ä¤Î¿¿²£¤ò¡¢£²¡¢£³¿Í¤Î¿Í¤¬¡¢´°Á´¤Ë¥¹¥ëー¤·¤ÆÄÌ¤ê²á¤®¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£»×¤¤¤ä¤ê¤Î¹ñ¡¦ÆüËÜ¤Ï¤É¤³¤Ë¤¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¡Ä¡Ä¡£¾¯¤·¼ä¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¸åÆü¡¢¥á¥¤¥¯¤µ¤ó¤Ë¤³¤Î¤³¤È¤òÏÃ¤¹¤È¡¢¤³¤ì¤Þ¤¿Í½ÁÛ³°¤ÎÈ¿±þ¤¬¡£¡Ö¤¨¡¢¤½¤Î¥¹¥ëー¤·¤¿¤Î¡¢¤ï¤«¤ëµ¤¤¬¤¹¤ë¡×¤È¡£Èà¤Î°Õ¸«¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÀ¼¤ò¤«¤±¤ë¤ÈÌÌÅÝ¤Ê¤³¤È¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¡ÖÀ¼¤ò¤«¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Áê¼ê¤¬Í¾·×ÃÑ¤º¤«¤·¤¤»×¤¤¤ò¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡Ï¢Æü¡¢ÊªÁû¤Ê¥Ë¥åー¥¹¤ò¸«Ê¹¤¤·¤¿¤ê¡¢¾¯¤·Á°¤Î¾ï¼±¤¬ÄÌÍÑ¤·¤Ê¤¤µÞ·ã¤ÊÊÑ²½¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤¿¤ê¤¹¤ëÀ¤¤ÎÃæ¡£¤Þ¤º¤Ï¤È¤Ã¤µ¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Î¿È¤ò¼é¤í¤¦¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤ê»ä¤Ï¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Ëº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤¤¤¿¤é¡¢¼ê¤òº¹¤·½Ð¤¹Í¥¤·¤µ¤Ï»ý¤ÁÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡Á°²ó¤Î¥¨¥Ã¥»¥¤¤Ç¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ËÍ¥¤·¤µ¤ò¸þ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½ñ¤¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤Î¤¤¤¤¤È¤³¤í¤â¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤âÍ¥¤·¤µ¤ò»ý¤Ã¤Æ¼õ¤±Æþ¤ì¤ëÎÏ¡£¤³¤ÎÎÏ¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡Ö¥»¥ë¥Õ¥³¥ó¥Ñ¥Ã¥·¥ç¥ó¡×¤¬¡¢¥Þ¥¤¥ó¥É¥Õ¥ë¥Í¥¹¤Ç¤ÏÂç¤¤ÊÍ×ÁÇ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥»¥ë¥Õ¥³¥ó¥Ñ¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¤¹¤´¤¤¤È¤³¤í¤Ï¡¢Í¥¤·¤µ¤ÎÂÐ¾Ý¤¬¼«Ê¬¤À¤±¤Ç¤Ï½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¤È¤³¤í¡£¤É¤ó¤Ê¼«Ê¬¤Ç¤â¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¼«Á³¤ÈÂ¾¼Ô¤Î¤É¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤â¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Ç¤Ï¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¿Í¤Î¸«Êý¤Ë¤Þ¤ÇÊÑ²½¤¬µ¯¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¼«Ê¬¤Î¹¥¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤ä¼å¤¤¤È¤³¤í¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤Æ¤¤¤¯¤Ã¤Æ¡¢¼Â¤Ï¤È¤Æ¤âÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¡£¸«¤Æ¸«¤Ì¤Õ¤ê¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤·¡¢±£¤¹¤³¤È¤À¤Ã¤Æ¤Ç¤¤ë¡£¤±¤ì¤É¡¢¤ä¤Ã¤«¤¤¤Ê¤Î¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦ÉôÊ¬¤ò¤º¤Ã¤È±£¤·¤Æ¤Ï¤ª¤±¤Ê¤¤¤È¤³¤í¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¼ºÇÔ¤·¤¿¤È¤¡¢¸µµ¤¤Î¤Ê¤¤¤È¤¤Ë¸Â¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤ë¤Ç¡¢¤Ä¤Ü¤«¤é½Ð¤Æ¤¯¤ë¥Ø¥Ó¤Î¤è¤¦¤Ë¥°ー¥ó¤ÈÆ¬¤ò¤â¤¿¤²¤Æ¤¯¤ë¡£¤¢¤ë¸¦µæ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤Õ¤À¤ó¤Ï¤Õ¤¿¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê´¶¾ð¤¬É½¤Ë½Ð¤ë¤È¤¡¢¤½¤Î´¶¾ð¤¬ÁýÂç¤¹¤ë¤È¤Î·ë²Ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¡£¡¡
¡¡¤À¤«¤é¤³¤½¤Î¥»¥ë¥Õ¥³¥ó¥Ñ¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£Æüº¢¤«¤é¼«Ê¬¤Î¸«¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤ËÍ¥¤·¤µ¤ò»ý¤Ã¤Æ¸þ¤¹ç¤¤¡¢¤½¤ì¤¬¤¤¤¤°¤¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤³¤ì¤â¼«Ê¬¤Ê¤ó¤À¡×¤È¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ÎÎÏ¤Ï¤ä¤Ï¤ê¡¢¶¯¤µ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£ ¤½¤¦¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤³¤Î¶¯¤µ¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Â¾¼Ô¤Î¼õ¤±»ß¤áÊý¤â¤«¤ï¤ë¤Î¤ÏÅöÁ³¤Î¤³¤È¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¼«Ê¬¤ËÍ¥¤·¤¯¤Ç¤¤ë¿Í¤Ï¼þ°Ï¤Ø¤âÍ¥¤·¤¯¤Ç¤¤ë¡£¤³¤ÎÂ¾¼Ô¤Ø¤ÎÍ¥¤·¤µ¤ò¡Ö¥³¥ó¥Ñ¥Ã¥·¥ç¥ó¡×¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¸½Âå¤Ï¡¢¥³¥ó¥Ñ¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬Äã²¼¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¹¥Ôー¥Ç¥£ー¤Ç¾ðÊó²áÂ¿¤Ê¼Ò²ñ¤ÎÃæ¤Ç¿Í´Ö¤é¤·¤¤´¶¾ð¤¬Çö¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤³¤È¡¢AI¡Ê¿Í¹©ÃÎÇ½¡Ë¤ä£Ó£Î£Ó¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥ê¥¢¥ë¤Ê¿Í´Ö´Ø·¸¤¬ÃÛ¤¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¢¸Ä¿Í¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤¬¶¯¤Þ¤ë°ìÊý¤Ç¶¦´¶À¤¬¼å¤Þ¤ë·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤Ê¤É¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÇØ·Ê¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤â¤·¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¥³¥ó¥Ñ¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÎÄã²¼¤¬¿Ê¤ó¤À¤é¡Ä¡Ä¤È¾¯¤·ÉÝ¤µ¤¹¤é´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¡¡¥³¥ó¥Ñ¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò»ý¤Ä¤È»ý¤¿¤Ê¤¤¤È¤Ç¤Ï¡¢Æü¾ï¤Î¤¢¤ê¤è¤¦¤â¤«¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£»ä¼«¿È¤¬¤¤¤Á¤Ð¤ó¤½¤ÎÊÑ²½¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï»Ò°é¤Æ¡£°ÊÁ°¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤³¤í¡¢Â¤ê¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ê¤É¡¢±úÆÌ¤Î±ú¤Ð¤«¤ê¤¬ÌÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤É¤¦¤Ë¤«Ä¾¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡ª¡×¤È´¶¾ð¤ò»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤Ö¤Ä¤±¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤±¤ì¤É¤â¥³¥ó¥Ñ¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤¿¤³¤È¤Ç¡¢±ú¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤ì°Ê³°¤ÎÆÌ¤â¤è¤¯¸«¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Ã¯¤À¤Ã¤Æ±úÆÌ¤Ï¤¢¤Ã¤ÆÅö¤¿¤êÁ°¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤É¤¦ÆÌ¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤«¡£¤½¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Í¾Ê¬¤Ê¸ª¤ÎÎÏ¤âÈ´¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£¤Î»ä¤Ê¤ó¤Æ¡Ö¿Í¤ÏÉÔ´°Á´¤À¤«¤é¤³¤½¤¤¤¤¤Î¤è¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡Ê¾Ð¡Ë¡£¼«Ê¬¤äÂ¾¿Í¤Î·çÅÀ¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤«¤¿¤¬¤Ê¤¤¤È¤¡¢¼ºÇÔ¤·¤Æµã¤¤¤Æ¤¤¤ë»Ò¤É¤â¤Ë¡ÖÂç¾æÉ×¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¢¤²¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Í¥¤·¤¤¤Þ¤Ê¤¶¤·¤Ç¤½¤Î·çÅÀ¤ò¸«¤Ä¤á¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¿Í¤È¤Î´Ø¤ï¤êÊý¤¬ÊÑ²½¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë»þÂå¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤½¤ó¤Ê¥³¥ó¥Ñ¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÎÎÏ¤¬¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹É¬Í×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÆâÅÄ¶³»Ò¡Ê¤¦¤Á¤À¡¦¤¤ç¤¦¤³¡Ë
¥Õ¥êー¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡¢¥Þ¥¤¥ó¥É¥Õ¥ë¥Í¥¹¥È¥ìー¥Êー¡£·ÄØæµÁ½ÎÂç³Ø¤òÂ´¶È¸å¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¼¼¤ËÆþ¼Ò¡£Âà¿¦¸å¡¢¥Õ¥êー¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¤«¤¿¤ï¤é¡¢¥Þ¥¤¥ó¥É¥Õ¥ë¥Í¥¹¤Ë½Ð²ñ¤¦¡£¥èー¥í¥Ã¥ÑºÇ¸Å¤Î¥Þ¥¤¥ó¥É¥Õ¥ë¥Í¥¹¥»¥ó¥¿ー¤Ç¤¢¤ê¹ñºÝ´ð½à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëIMA¡ÊInstitute for Mindfulness-Based Approaches¡ËÇ§ÄêMBSR¡¦MBCT-L¡ÊMindfulness-Based Cognitive Therapy for Life¡Ë¹Ö»Õ¡£ÆüËÜ¥Þ¥¤¥ó¥É¥Õ¥ë¥Í¥¹³Ø²ñÀµ²ñ°÷¡£
