Åìµþ¤Ç¤Î»Ò°é¤Æ¤Ï¡Ö¹¶Î¬¡×¤òµá¤á¤é¤ì¤¹¤®¤ÆÈèÊÀ¤¹¤ë¡Ä37ºÐ¡¦ÅìÂçÂ´¤ÎÃËÀ­¤¬¸ì¤ë¡ÖÅìµþ»Ò°é¤Æ¡×¤Î¡Ö»ÄÇ°¤Ê¸½¼Â¡×

»Ò°é¤Æ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÍ§¿Í¤¬¡¢¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤³¤Ü¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö²Æ¤ËÅÔÆâË¿½ê¤Î¶èÌ±¥×¡¼¥ë¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é¡¢ ¡Ø180Ê¬ÂÔ¤Á¡Ù¤À¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡£
¤½¤Î¥×¡¼¥ë¤Ï¤¹¤´¤¯°Â¤¤¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¹¤¯¤ÆÍ·¤Ù¤ë¤«¤é¿Íµ¤¤¬¹â¤¤¤³¤È¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢400¿Í¤âÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Æþ¾ì¤Þ¤Ç180Ê¬¤«¤«¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤á¤Þ¤¤¤¬¤·¤¿¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡£
¶èÌ±¥×¡¼¥ë¤Ê¤Î¤Ë¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥é¥ó¥É¤Î¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤¯¤é¤¤ÂÔ¤¿¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¡Ä¡ÄµÙÆü¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤³¤ó¤Ê¤ËÈè¤ì¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡×
Åìµþ¤Ï¤É¤ó¤É¤óÊë¤é¤·¤Å¤é¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤¹¤ë¡½¡½¡£
¤·¤Ð¤·¤Ð»ØÅ¦¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢»ä¼«¿È¤â¸Ä¿ÍÅª¤Ê·Ð¸³¤«¤é¶¯¤¯¤½¤¦»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¿ôÇ¯Á°¤Ë¤Ï¡¢Åìµþ¡¢¸·Ì©¤Ë¸À¤¨¤Ð¡ÖÅÔ¿´¡×¤ÇÊë¤é¤·Â³¤±¤ë¤³¤È¤ËÊÄºÉ´¶¤ò³Ð¤¨¡¢À¸¤Þ¤ì¤Æ½é¤á¤Æ½»Ì±É¼¤òÅìµþÅÔ¤«¤éÂ¾¸©¤Ø¤È°Ü¤·¡¢ÆóµòÅÀÀ¸³è¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¾¯¤·Á°¡¢ËÁÆ¬¤ÎÍ§¿Í¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¶¯¤¯¶¦´¶¤·¤¿»ä¤Ï¡¢¡ÖÅìµþ¤ÎÊë¤é¤·¤Å¤é¤µ¡×¤È¤¤¤¦ÌäÂê°Õ¼±¤«¤é¡¢¡ØÅìµþ¤Ï¡¢¤¸¤Ä¤ÏÆüËÜ¤Î¡Ö¥ê¥¹¥¯¡×¤Ç¤¢¤ë¡ÄÅìµþ¤¬¡ÖÃÏÊý¤«¤éÃ¥¤¤¡×¡ÖµðÂç²½¡×¤¹¤ë¤³¤È¤Î´í¤¦¤µ¡Ù¤È¤¤¤¦µ»ö¤ò½ñ¤¤¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢ºÆ¤Ó¡¢ËÁÆ¬¤ÎÍ§¿Í¤È²ñ¤¦µ¡²ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ö¤É¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤ËÈè¤ì¤ë¤Î¤«¡×¡¢¤è¤ê¶ñÂÎÅª¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¯¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£»ä¤Ë¤Ï»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢Í§¿Í¡Ê¤³¤³¤Ç¤ÏA¤µ¤ó¤È¤·¤Æ¤ª¤¯¡Ë¤Î‟»Ò°é¤Æ¤òÄÌ¤¸¤Æ´¶¤¸¤ëÅìµþ¤ÎÂ©¶ì¤·¤µ¡É¤Ë¡¢Âç¤¤Ê´Ø¿´¤ò³Ð¤¨¤¿¤Î¤À¡£
¶¯¤¯¡Ö¹¶Î¬¡×¤òµá¤á¤é¤ì¤ë
¤Þ¤º¡¢A¤µ¤ó¤Î¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤ò´ÊÃ±¤Ë¾Ò²ð¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡£
Èà¤Ï¡¢¸½ºß37ºÐ¤Ç¡¢±ü¤µ¤ó¤È9ºÐ¤Î»Ò¤É¤â¤È¤â¤ËÅìµþÅÔËÅç¶è¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤â¤È¤â¤ÈÃÏÊý½Ð¿È¼Ô¤À¤¬¡¢ÅìµþÂç³ØÆþ³Ø¤ÈÆ±»þ¤Ë¾åµþ¡£¸½ºß¤Ï¡¢¥¨¥ó¥¿¥á´Ø·¸¤Î»Å»ö¤Ë½¾»ö¤¹¤ë¡¢¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¥ß¥É¥ëÁØ¤Ç¤¢¤ë¡£
À¸³è¤¬º¤µç¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¿È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢¡ÖÅÔ¿´¤Ç»Ò°é¤Æ¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ï¤·¤ó¤É¤¤¡×¤È¤¤¤¦¡£A¤µ¤ó¤¬¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ý¤ò³«¤¯¡£
¡Ö»Ò¤É¤â¤ËÎÉ¤¤ÂÎ¸³¤ò¤µ¤»¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤È¤«¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤â»Ò°é¤Æ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤è¤êÎÉ¤¤ÂÎ¸³¤ò¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¤É¤³¤«¤Ç‟¥Ï¥º¥ì¤ò°ú¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¡É¤È¤¤¤Ã¤¿¿´Íý¤Ë¤â»÷¤Æ¤¤¤Æ¡£
¸ÀÍÕ¤òÊÑ¤¨¤ë¤È¡¢ËÍ¤¬¶¯¤¯´¶¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ø¤â¤Ã¤È¤¦¤Þ¤¯¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦‟¹¶Î¬¡É¤ò¶¯¤¯µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦´¶³Ð¡£¤½¤ì¤ËÈè¤ì¤ë¡×¡ÊA¤µ¤ó¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
Ä¹Ç¯¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤¤ÎÃæ¤Ç¡¢A¤µ¤ó¤Ï¼çµÁ¼çÄ¥¤ò¸ì¤ëºÝ¡¢¼«Ê¬¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¸ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÁïÌÀ¤µ¤ò»ý¤Ä¿ÍÊª¤À¤ÈÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÏÃÂê¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢Èà¤Ï¡Ö¹¶Î¬À¡×¤È¤¤¤¦¥¡¼¥ï¡¼¥É¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢¼«¤é¤¬Êú¤¤¤¿µ¿Ìä¤òÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡ÖÎã¤¨¤Ð¡¢²ÈÂ²Ï¢¤ì¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¥¥Ã¥º¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ê¤É¤Ï¡¢ºÇ¶á¤Ï¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç»öÁ°Í½Ìó¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬¤â»Ò¤É¤â¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤«¤é¡¢¥¹¥Þ¥Û¤Ç°ìÀ¸·üÌ¿Ãµ¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¾ì½ê¤òÁª¤ó¤Ç¡¢²¿»þ¤«¤éÍ½Ìó¤ò¤·¤Æ¡¢¤È¤¤Ë¤Ï¥¢¥×¥ê¤ò¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤·¤¿¤ê¡¢¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òºî¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡£‟¤è¤êÎÉ¤¤¤â¤Î¡É¤òµá¤á¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë½àÈ÷¤ä¼êÇÛ¤È¤¤¤Ã¤¿¡È¹¶Î¬¤¹¤Ù¤¤â¤Î¡É¤¬Áý¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ì¤Ç¿´ÍýÅª¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬¤É¤ó¤É¤ó¹â¤¯¤Ê¤ë¡£
»Ò¤É¤â¤È°ì½ï¤ËÍ·¤Ó¤¿¤¤¤À¤±¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤Þ¤ë¤Ç»Å»ö¤ò¤¹¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¤ä¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¥¿¥¹¥¯¤¬¼¡¡¹¤È½Ð¤Æ¤¯¤ë¡£¤³¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¡¢Åìµþ¤Ç¤Î»Ò°é¤Æ¤Ï¡È¹¶Î¬À¡É¤¬¹â¤¯¤Æ¥Ø¥È¥Ø¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¡×
¡Ö¤Ü¤ó¤ä¤ê¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È³Ú¤·¤á¤ë¾ì½ê¡×¤¬¤Ê¤¤
A¤µ¤ó¤¬ÃÏÊý½Ð¿È¼Ô¤À¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£¤«¤Ä¤Æ¼«Ê¬¤¬¸¶¤Ã¤Ñ¤Ç¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤ò¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¼«¿È¤Î»Ò¤É¤â¤âËÜÅö¤Ï¤½¤¦¤·¤¿¾ì½ê¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢Èà¤¬Êë¤é¤¹ËÅç¶è¤ÏÅìµþ¤ÎÅÔ¿´¡£¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤ò¤¹¤ë¤Ë¤â¡¢¤¢¤ì¤³¤ì¤È¹Í¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¹¶Î¬À¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¡£
¡ÖËÍ¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¾ì½ê¤Ç¤Ï¡¢¹¤¤¸ø±à¤È¤«¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤Ò¤é¤±¤¿¾ì½ê¤È¤«¤¬¡¢¾¯¤·Êâ¤±¤ÐÁêÅö¤Ê¿ô¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Ü¡¼¥ë¤È¥°¥í¡¼¥Ö¤µ¤¨»ý¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Ð¡¢¤¹¤°¤Ë¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤¬¤Ç¤¤¿¡£¹¶Î¬¤·¤Ê¤¯¤ÆºÑ¤à¤ó¤Ç¤¹¡×
A¤µ¤ó¤¬Â³¤±¤ë¡£
¡Ö¤À¤±¤É¡¢ËÍ¤é¤ÏÅÔ¿´¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼Ö¤ò»ý¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ë¤«¤é¡¢‟¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤ò¤¹¤ë¡É¤À¤±¤Ê¤Î¤Ë¡¢¥«¡¼¥·¥§¥¢¤ÎÍ½Ìó¤ò¤·¤Æ¡¢²¿»þ¤Ë²È¤ò½Ð¤Æ¡¢¤»¤Ã¤«¤¯¤À¤«¤é¤ªÃë¤Ï¤³¤Î¾ì½ê¤Ç¿©¤Ù¤Æ¡Ä¡Ä¤Ê¤É¤Ê¤É¥¿¥¹¥¯¤¬È¯À¸¤¹¤ë¡£
¤ª¤Þ¤±¤Ë¤½¤Î¥¿¥¹¥¯¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¥¹¥Þ¥Û¤ÇÄ´¤Ù¤¿¤ê¡¢¼êÇÛ¤Ç¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤«¤é¡¢¤Ä¤Í¤ËµÙ¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£
¤½¤ì¤¬¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤â¤¦¾¯¤·ÀßÈ÷¤¬½¼¼Â¤·¤¿ÅÔ²ñÅª¤Ê»ÜÀß¤Ë¹Ô¤¯¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢Æ±ÍÍ¤Ë¹Í¤¨¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤ÏÂ¿¤¤¡×
ÅÅ¼Ö¤Ë¾è¤ë¤È¤·¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤¬Áû¤¤¤À¤é¾èµÒ¤«¤é·ù¤Ê´é¤ò¤µ¤ì¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¼Ö¤Ç½Ð¤«¤±¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤«¡£¤½¤Î¾ì¹ç¡¢Ãë¿©¤Ï¤É¤³¤Ç¿©¤Ù¤ì¤Ð¤¤¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡ÖÅìµþ¤Ï¡Ø¤Ü¤ó¤ä¤ê¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±³Ú¤·¤á¤ë¾ì½ê¡Ù¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Æ¡¢¡Øµ¤¹ç¤¤¤òÆþ¤ì¤Æ¹¶Î¬¤·¤Æ½é¤á¤ÆÎÉ¤¤ÂÎ¸³¤ò¤Ç¤¤ë¾ì½ê¡Ù¤¬Â¿¤¤¡£¤â¤Á¤í¤ó¤½¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¿Æ¤ÏÎÉ¤¤ÂÎ¸³¤òµá¤á¤ë¤Û¤É¤ËÈèÊÀ¤·¤Þ¤¹¤Í¡Ä¡Ä¡×
´²ÍÆ¤È¤Ï¸À¤¤ÀÚ¤ì¤Ê¤¤Åìµþ¤Ç¤Ï¡¢É¬Í×°Ê¾å¤Ë¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤áA¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Öº¤¤Ã¤¿¤é¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ë¤Ê¤É¤ÎµðÂç¾¦¶È»ÜÀß¤Ë¹Ô¤¯µ¤»ý¤Á¤¬Ê¬¤«¤ë¡×¤È¸ì¤ë¡£
