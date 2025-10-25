「総本部が神戸から移るかもしれん」…元山口組二次団体の若頭が語る「歴史的な代替わり」

元山口組二次団体の若頭が解説

「竹内が若頭に就任して、山口組の6代目・司忍親分が引退し、7代目禅譲のカウントダウンが始まっている……。こんな噂がありますが、そんな単純な話じゃない」

こう語るのは、山口組を知り尽くした元山口組二次団体の若頭・田中忠洋氏だ。

山口組のトップの司忍組長は83歳。組織の存続を考えれば引退も視野に入れる時期である。その下準備として今年の春、高山清司氏が率先して若頭から相談役になった。

そのポジションに現組長の出身母体・弘道会から竹内照明氏が若頭、つまりNo.2に就任した。将来は山口組７代目の筆頭候補とみられているという。だが前出の田中氏は、多くのハードルがあると指摘する。特に大きなハードルが、「山口組分裂に伴う抗争」だ。山口組・神戸山口組・池田組・絆會と４つの団体に割れてから、すでに10年が経っている。

「司組長は自分の代で起きた抗争だから、ケリをつけて終わりたい。組長としてのケジメです。山口組は特定抗争指定暴力団となっていますが、『特定抗争』の2文字を外したいのです。これがあると決まった場所で5人以上集まることが禁止されます。司忍組長の悲願は日本統一です。抗争はもとより、日本の暴力団をすべて山口組にすることなのです」

田中氏によると山口組を全国区にするための動きは着々と進んでいるという。2024年11月に山口組は、京都で異彩を放っていた独立系の会津小鉄会を取り込んだ。直系の「淡海一家」高山義友氏を、会津小鉄会の8代目トップにすえたのだ。

さらに東京・港区に本部を持つ東声会に対しても、弘道会若頭補佐の小澤達夫氏を東声会の町井会長と養子縁組をして、トップ就任が既定路線となっている。また、竹内若頭は神奈川を地盤とする稲川会の現トップ・内堀和雄会長とも5分の盃を交わしている。「5分の盃」とは対等という意味だ。「日本統一」は現実味を帯びて着々と進んでいると言っていいだろう。

なぜ竹内若頭は「大出世」したのか

ただ、行く手を阻む障壁の一つある。「分裂抗争」だ。抗争をさらにこじらせているのが、「持ち株の問題」だという。

「山口組は、幹部に就任すると『山輝』という会社の株を1500万円分買うことになっています。これはヤクザをやめれば返してもらえるのですが、山口組から離れた井上邦雄・神戸山口組組長たちは株を手放していないようなのです。これは言い換えると、山口組の資産を他の組が握っていることを意味しています」

抗争は簡単に終結とはいかなそうだ。また、日本統一を進める上で山口組はより大きな火種を抱えている。「使用者責任」の問題だ。

「いま山口組は弘道会だけで特殊詐欺の『使用者責任』を問われています。裁判は10件ほどあります。累計で何十億円で済むか分からないくらいの請求をされる可能性があるわけやから、高山はんもそれで引退した。司組長も早く辞めたいと思っているのではないのかな。早くケジメを付けて代替わりしたいはず。ただ、（組員による）暴力的な行為は警察に止められています。下のもんでも何でも抗争になったら、警察は『トップ（司忍組長）を逮捕する』って。だから誰も動かん。動けないんや」

山口組は6代目になって、任侠から経済のヤクザに変わったとされる。

金を稼ぐシノギを持っている人間は出世できるという。本部に収める会費は月に100万円とされている。山口組には100人ほどの直参がいるので、組本部は月収にして1億円近くあることになる。ただ複数件の使用者責任を問われれば、いくら資金力がある山口組だとしても厳しい状態に追い込まれるだろう。なので、あらゆる手段で資産隠しを必死にやっているのが現代ヤクザの実情だ。

使用者責任を逃れたいのは司組長とて同じはずだ。抗争を終わらせるための「実力行使」も警察に封じられて、組員が関係した特殊詐欺案件で追い詰められている。だが組長としての「けじめ」もあり、すぐには引退も出来ない厳しい立場なのかもしれない。さらに、若くして竹内照明氏を若頭に抜擢した人事に対して、組織内で不満もくすぶっているようだ。

「竹内若頭は大出世した。警察で言えば、交番のお巡りさんが県警の本部長（トップ）になるようなものだ。若くて男前やし、性格もええ。ただ大出世したということはそれだけ追い抜かれた古参幹部がいるということや。彼らをどう納得させて、組織をまとめるかは難しいだろう。

彼らは事あるごとに『竹内は高山清司相談役のコピー』って言っているからな。高山さんが『座っていろ』と言ってたらずっと座っていられる人間だ。YESマンを極めている。だから高山さんの印象を払拭して、古参幹部たちを納得させられないとまた分裂することだってあるかもしれんわ。司組長の出身母体・弘道会の組長には野内正博が就任したが、忠実でありながら自分の意見を入れながら仕事を遂行するタイプ。人望はとてもある男です。7代目が竹内若頭で、8代目が野内弘道会組長というのが既定路線です」

極秘会議の「目的」とは

今後、竹内若頭がいかに古参幹部を納得させるかが、7代目禅定のカギになるようだ。

現状は新体制に不満を持つ人間もいたとしても、表立って批判する人間は少ない。なぜなら司忍組長の圧倒的な権力があるからだ。83歳と高齢ながら健康不安はなく、トップの求心力は強い。この力があるうちに地盤を固められるかが7代目就任に向けた勝負となる。

10月中旬、山口組は極秘で執行部会議を行っている。

そこには神戸市灘区にある山口組総本部の責任者も現れたという。総本部の責任者は執行部に属していないので、本来なら呼ばれることはない。ちなみに山口総本部といえば、'19年11月より6年近くにわたり兵庫県警から「使用制限」がかけられている。なぜ、この責任者は呼ばれたのだろうか。田中氏はこう分析する。

「将来、『特定抗争指定暴力団』が解除されたときに備えて、総本部の使い方について話し合いを行ったのではないでしょうか。いま総本部は老朽化が激しくて、雨漏りするような状態なんです。でも修理業者を呼ぶことができない。呼んだらその業者が利益供与で警察からにらまれてしまう。山口組の中では、『知り合いの大工がいないか』と通達が回ってきています」

言うまでもなく現在の山口組の主軸を担っているのは、司組長の出身母体である名古屋の弘道会だ。この総本部についての会合は何を意味するのか。

「いまの総本部は神戸ですが、6代目（司組長）が引退したとしても名古屋（弘道会）を核とした執行部になるはずです。（総本部の）『使用禁止』の貼り紙が簡単に外れるとも思いません。名古屋の本家は『貼り紙』を受けていませんから、将来的には神戸から名古屋に総本部が変わるための話し合いが行われたのかも知れません」

山口組＝神戸という印象が強かったが、いずれ名古屋に変わる可能性が高いという。ちなみに、神戸にある弘道会の事務所はすでに売却されている。6代目になって20年、象徴とされる総本部の名前まで名古屋に変わるとなれば、山口組の歴史の中でも大きな転換点になる。

