若くいたければ「紫外線対策をせよ」日焼け止めを塗る時にも落とし穴が…

なぜか、実年齢より老けて見られてしまうーーそんな悩みの真の原因が、いま次々と解明されている。若さには理由があるのだ。

やっぱり「日焼け」は最悪だった

若々しさを保つには、先に見たような血管、筋肉など「身体の内側のケア」だけでなく、もちろん外側のケアも大切だ。

肌の老化の原因は、8割が「日焼け」のせいだと警告するのは、静岡社会健康医学大学院大学学長・理事長で皮膚科医の宮地良樹氏である。

「紫外線こそ、肌にとって最大の敵だと認識していただきたいです。できるだけ紫外線を避けることが、若く見えるためになにより大切です」

「日に当たらないとビタミン不足」の真実

紫外線を防ぐことができれば、肌を実年齢以上に若く保つことができる。宮地氏が続ける。

「肌のしわについて考えてみましょう。たとえば、目じりにできるような深いしわは、日の当たらない部位には起こりません。人体でもっとも日の当たらない部位は、二の腕の内側でしょう。

ご自分の二の腕の内側と顔の肌を見比べてみてください。二の腕の内側は年相応の老化で『ちりめんジワ』と呼ばれる細かいしわができている人が多い。

しかし、顔のほうは頬やおでこといった日光の当たりやすい部分に、深いしわやシミができているのではないでしょうか」

肌に紫外線が当たると、皮膚の真皮が炎症状態になる。すると、肌を再生するための線維芽細胞が火傷のようなダメージを受け、その結果、しわやたるみができてしまう。

シミも同様に紫外線が原因だ。皮膚に紫外線が当たると、皮膚にあるメラノサイトという細胞が細胞を守るためにメラニンを作る。このメラニンが溜まると、シミとなって皮膚に色が着く。

こうした皮膚の老化を防ぐために欠かせないのが、正しい紫外線対策だ。

ゴルフなどで紫外線を浴びるときは、必ず日焼け止めを塗ることが大切になる。宮地氏が続ける。

「日焼け止めは、汗をかいたりすると取れてしまいますから、3時間に1回くらいは塗り直したほうがいい。さらに、一度塗りでは薄くなってしまって効果が弱いので、二度塗りしてください。

紫外線を浴びないとビタミンDが減ってしまうと言う人がいますが、1日数分、日に当たるだけで、その日に必要なビタミンDは作れますから、心配はいりません」

紫外線対策は、いつまでも若い見た目を維持するための必須条件なのだ。

「週刊現代」2025年10月27日号より

