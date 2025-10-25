コメ価格高騰を招いた「減反政策」は農家を苦しめ続けた…「闇米屋」と呼ばれた農家の戦いの歴史

米の店頭販売価格の高騰が耳目を集めている。国内の大手スーパーでは今年度産の銘柄米が軒並み5キロ5000円を超え、4000円台のブレンド米に2000円前後の令和3年度の備蓄米、そして4キロのカルフォルニア米が2000円と価格の幅が大きい。一部の高級スーパーでは5キロ8000円を超える銘柄米（有機農法）も出現している。

新米の出荷と共に都内のスーパーの米売り場の面積は拡充されているが、選択肢の広がった商品群を前に頭を悩ます主婦も多い。都内のスーパーで出会った中学生と高校生の二人の子供を持つ主婦は「新米が出れば安くなるということだったのに高すぎます。子供には新米を食べさせてあげたいけれど安い備蓄米に切り替えなくては家計が持たない」と嘆息する。

今月、（当時の）小泉進次郎農相は米の五キロあたりの販売価格の平均値は下がっていると胸を張ったが、現実は前記の通り価格帯が大きく広がっただけで実質的には新米を購入できない家庭が増えているということなのだ。

日本人の食文化とは切り離すことのできない米。古代から瑞穂の国と呼称されてきた日本の米を取り巻く環境は今や荒れに荒れている。

稲作は主食の生産を行うと同時に日本の原風景を特徴づける農村風景を維持してきたものでもあった。米価格が高騰する背景には国内の米農家が長年否応もなく直面してきたこの国の場当たり的な農業政策があった。

大潟村干拓事業と減反政策の始まり

見渡す限りの水田に稲穂が揺れている。周囲52キロの堤防に囲まれた秋田県大潟村。琵琶湖に次ぐ国内第二の面積を誇る湖「八郎潟」を干拓して1964年に成立した自治体だ。

昭和の時代、戦後の食糧不足解消を目的に大規模農業の実践地として八郎潟の干拓が行われることになった。1957年に始まった干拓工事は軟弱地盤相手の苦難の連続であった。およそ20年の歳月を経て約17000haの新たな農地が誕生することとなる。

大卒初任給がおよそ1万円の時代に総事業費852億の巨額な費用を投じられた昭和最大の国策工事。そこには未来の日本農業のモデルとなるべく、全国から日本農業の将来を背負う気概を持った有志達が様々な選抜をくぐり抜け集められた。ところが、その情熱は「減反政策」という大きな壁に打ち当たり、夢を抱いていた若き農業者たちを混乱と不安のどん底に落とし込むこととなった。

食糧管理制度に基づき政府が米の需給・価格調整、そして流通の規制の乗り出したのがいわゆる「減反政策」。昭和45年から開始されたその政策には全国の農協が強力にサポートしてきた経緯がある。それまでひたすら増産に邁進してきた米農家は大きな打撃を被ることになった。国は米の作付け面積を制限し、米以外の作物を作付けすることで奨励金という名目の補助金を出して米の生産量を強引に調節しようとした。

米農家は自由に米の作付けを行うことを禁じられ、生活のため、様々な補助金を意識した農家経営を迫られることになったのだ。長年続いた減反政策によって米農家の自立は阻まれ、自活への道は高く険しいものとなった。将来を見通せない米農家には後継者が育たず、高齢化の影響で先祖代々の土地は荒れてしまうおこととなった。

国の決定した減反政策に直面し、国の方針に敵対しながらも米作りを諦めず、独自の米流通ルートを開拓し、米農家の誇りや尊厳を死守してきたのが「猪突猛進の人」涌井徹氏である。

「闇米屋」「風雲児」「過激派」と様々な呼称を付けられた涌井氏は、過去と現在、そして未来へと続く日本の稲作を語るにおいて欠かすことのできない人物である。我々消費者の知らない日本農政の課題を語ることのできる証言者であり、国を相手に長い年月奮闘してきた人でもある。

減反政策への抵抗と独自流通ルートの開拓

まずは涌井さんの人生を追いながらその経緯を辿ってみよう。この国の農政に翻弄され続けた米作り農家の苦悩を感じ取れるはずだ。

新潟県十日町市の米作り農家の長男に生まれた涌井は実家の農作業中心の日々を送っていた中学時代に八郎潟の干拓工事の話を耳にする。実家の所有している1.3ヘクタールの水田での米作りにはどうしても収量の限界がある。出稼ぎに頼らず広い土地で思いっきり米作りをしてみたいと夢は膨らんだ。紆余曲折を経て、住み続けていた土地を売り、借金を重ね、選抜試験をくぐり抜け70年に一家で入植した。

これも何かの因縁だろうか、一家が入植をした年から「減反政策」（生産調整）が始まる。戦後一貫して米の増産に取り組んできた国が減反に大きく舵切りをしたのだ。背景には米国による小麦輸出を強化したいという目論見があった。日本人の食の多様化というと聞こえは良いが、戦勝国アメリカの圧力に屈し、国は栄養改善運動などを通じてパン食の優位性などを国民に喧伝してきたのだ。

結果、農家に米を過剰に作るなという指令が飛んだということになる。意気揚々と米作りを夢見ていた入植者達の希望は砕かれた。米の耕作面積は半分に減らされ、残りは大豆などの畑作に転じざるを得なくなった。経験のない畑作。加えて、干拓したばかりの土地は水捌けが悪く、作物が実る前に根が腐り出荷することができない。様々な野菜に挑戦するも、借金が増え、頭を抱える日々が続いた。

米作りを目的に人生をかけて入植したにも関わらず、その生命線を強制的に絶たれるという状況。大きな混乱の中、それぞれの農家は減反するか否かの判断を迫られた。農家が作付け面積を増やすと、国や県は多くの職員を送り込み、「違法作付け」を警告し、水田の稲の「青刈り」を強要した。収穫前の稲を刈り取るその作業は、丹精込めて稲を育ててきた農家にとっては我が子を踏みつけるに等しい行為だ。青刈りに応じなければ農地没収という圧力をかけてくる県や国に対抗する手段はなく、入植達は泣く泣く「青刈り」に応じた。

それでも国は入植者達への強制的な管理を継続する。水田面積を調査し、少しでも違反すると直ちに警告を告げてくる。住宅や農機具の差し押さえ処分を受ける農家が出始めた。「管理」という名の上意下達の苛烈な圧力は多くの減反反対派らの気持ちを挫いた。借金ばかりが膨らみ先の希望を見出せない状況に絶望し、離農者や自殺者が後を絶たなくなる。深い挫折の中、入植者たちは「米作りのために入植したのに、どうしてダメなのか」と、米を作る権利を求め、秋田地裁に農事調停を申し出た。大潟村の米農家と国との長い戦いが始まったのだ。

入植者の中には減反に賛成をする農家もいた。村民は分断され、国の減反反対の急先鋒であった涌井たちは国や県だけでなく仲間だと思っていた入植者たちからも疎外され、子供達をもが差別の憂き目に遭う。集荷団体でもあった農協は生産調整に従わない農家の米を購入しない方針を出した。収穫した米を売れないという事態に直面した涌井ら減反反対派は孤立無縁の状況の中、農協を通さない独自の流通ルートを模索する。今では産地直送と呼ばれる産直米は「闇米」、産直農家は「闇米屋」としてメディアを通じて世間に認識された。涌井らは監視対象となり、蔑まれ非難された。

警察は24時間体制で村内に検問所を設け、出荷を阻止しようとした。国は指示に従わない入植者達に業を煮やし、生産調整に従わない農家を逮捕するなど強行にでた。それらの出来事は日々報道されたが、涌井達の肩を持つような内容はほぼなかった。そのような状況ではあったが、国の農業政策に従わない農業者がモデル事業の実践地から出現したことは社会に大きな衝撃を与えることとなった。

自主自立の農業経営を目指す減反反対派の戦いは続いた。青刈りを強要される状況の中、87年に涌井は仲間の農家と共同で減反反対派の生産した米を流通するために「あきたこまち生産者協会」を創業する。モデルとしたのは幕末の志士・坂本龍馬が立ち上げ経済活動を通じて新しい社会を創り上げようとした亀山社中。それでも国や農協による様々な妨害工作は続いた。

協会では精米機や乾燥機、包装機を購入し、独自に販売ルートを模索することとなる。さまざまな妨害に直面しながらも、その活動は次第に身を結び、遠方からも注文が届くようになった。

95年に長年入植達を苦しめた食管法は食糧法と入れ替わる形で廃止された。米農家は届出さえ出せば農協を通さずとも「産直米」として米販売を実施できるようになった。そして1970年から続いた減反政策はようやく廃止されることとなる。しかし、形を変えた補助金行政は継続されることとなった。

50年近く続いた減反政策は、この国の小規模農家達から米を生産、販売ノウハウを奪い、政府や農協に頼らざるを得ない状況を作り出した。未来に希望を抱くことのできない多くの農家は米作りを子供に継がせることなく高齢化は進み、多くの農地は放棄され国土が荒廃する原因となったのだ。米作りをしたくとも田のない状況では新規参入は難しく、農業機械などの導入には多額の出費が必要になる。農家数の減少は生産量の減少となり、現在の米価格高騰の遠因となったのだ。

未来を見据えた農業再生への挑戦

猪突猛進型に見える涌井だが、その視界は広く、行動は未来に繋がっている。協会では米糠の肥料化や無洗米、発芽玄米、米粉製品の生産などを行い、さらに玉ねぎの生産や輸出を見据えたパックライスの生産にも取り組んでいる。

今年、廃校になった小学校の土地、施設を活用した第二工場が誕生した。そこでは年間5000万食のパックライスが製造される。国内だけでなく海外市場にも流通する商品は、海外への「産直」商品となる。これまで日本の短粒米は海外需要がないとされてきたが、政府や農協に先駆けて涌井らは市場を海外に求め活動をしてきたのだ。多くの米農家だけでなく周辺自治体とも協力体制を組み、先を見据えた涌井の活動はさらに展開を見せる。

今年6月、小泉進次郎農相に対して農業従事者の立場から衰退の一途を辿る日本農業の再生を目指した提言書を提出した。メガバンクや流通業者、販売を担う団体などと協力して農業再生機構を設立し、経験のない若い就農希望者らをサポートし、自立経営を確立するスキームを作り出したのだ。再生機構には金融機関、ファンド、農機具メーカー、商社、量販店などの多くの企業体が参加し、農業関係の研究機関と連携しながら、新規就農者が安心して農業に取り組むことのできる環境を作り出そうとしている。すでにいくつもの企業、団体から賛同を得ている取り組みは、高齢化による後継者不足から維持管理のできない荒れた国土を守るものであり、国民への食糧の安定供給を担うものであるのだ。米の可能性を信じ、農業経営に未来を見出した涌井らの行動は止まらない。

涌井は言う。「振り返れば減反以降、ずっと戦いの連続でした。国や県、農協、警察と全てに敵対してきました。でも、その戦いが私達を鍛えてくれたと思っています。入植をした我々には帰る土地がない。生きていくために必死にならざるを得なかったのです。個人単位では簡単に潰されてしまうから思いを同じくする農家達と会社を立ち上げ、流通先を見つけて活動を継続してきました。私の人生も残りわずかです。これからの日本を担う若者達が農業に希望を持てるような環境作りを目指していきます。この戦いは私にとって最後の戦いとなるでしょう。休んでなんかいられないね」

米価格高騰を受けた消費者に配慮し、国は米の減産から増産体制に再び舵を切り替えた。（当時の）小泉農相らは今後の増産に自信を見せているが、現実は甘くない。長年続いた減反政策により、多くの米農家の高齢化は進み後継者は育っていない。人手不足から田を放置している農家は急な増産には対応できない。

加えて、米農家に必須となるトラクターやコンバインなどの農業機械の購入にも莫大な借金がのしかかる。生産単価を抑えることのできる大規模農業の可能な農地は国内でも限られており、大多数の中山間地域の零細米農家は急な増産に対応などできないのだ。

さらにアメリカとの関税交渉の内容は不透明で、今後輸入米のボリュームがさらに増える可能性も指摘されている。それでも涌井は日本の農業に可能性を見出し人生最後の戦いを続けている。

一人の人間の持つ利己的ではない信念が多くの人を巻き込み、やがては国の農政にも影響を与えるようになったのだ。人は生きる道すがら誰もが予期せぬ苦難にぶち当たる。そんな時に涌井徹という人の持つ確固たる信念と行動力は私たちに大きな勇気を与えることだろう。

