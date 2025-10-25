ドジャース大谷翔平選手の出場で注目を集めるMLBのワールドシリーズ。その日程とNPBの日本シリーズがまるかぶりとなった。昨年は、テレビ放送を巡ってフジテレビがNPSから取材パスを没収される騒動に発展。今年はワールドシリーズの全試合をNHKが放送、日本シリーズは民放各局が持ち回りで放送するが、今年は昨年のような問題は起きないのか、懸念材料はないのか。コラムニストでテレビ解説者の木村隆志さんが解説する。

【写真】満面の笑みで妻子が待つ部屋に向かう大谷翔平。他、ドジャース「奥様会」の集合写真なども

日本時間25日、アメリカ・メジャーリーグベースボール（MLB）のワールドシリーズが開幕します。

対戦カードはロサンゼルス・ドジャースVSトロント・ブルージェイズ。ナショナルリーグチャンピオンシップシリーズでMVPを獲得した大谷翔平選手を筆頭に山本由伸選手、佐々木朗希選手の所属するドジャースが勝ち上がったこともあって、シーズンのクライマックスにふさわしい盛り上がりが期待できるでしょう。

注目はワールドシリーズだけでなく、まったく同じ日程で日本野球機構（NPB）の日本シリーズが行われること。どちらも4戦先勝の最大7戦で、25日―第1戦、26日―第2戦、28日―第3戦、29日―第4戦、30日―第5戦、11月1日―第6戦、2日―第7戦で日程が組まれています。

"日米の日程まるかぶり"は3年連続であり、野球ファンにとってはおなじみの状況と言っていいでしょう。ただ、昨年は大谷選手と山本選手が初めてワールドシリーズに出場したこともあって野球ファンのみならず日本中の人々が熱狂。その結果、中継のあり方、放送局のモラル、NPBの姿勢など、いくつかの点で物議を醸しました。

あらためて昨年はどんなことで物議を醸したのか。そして今年はそれが繰り返されるのか。読み解いていきます。

フジテレビがまさかの1日2回放送

昨年を振り返ると、ワールドシリーズではロサンゼルス・ドジャースとニューヨーク・ヤンキース、日本シリーズでは福岡ソフトバンクホークスと横浜DeNAベイスターズが対戦。前者は4勝1敗でドジャース、後者は4勝2敗でベイスターズが制しました。

どちらも熱戦であり、選手のプレーなどにはもちろん問題はありません。

物議を醸した最大の理由はテレビ放送。ワールドシリーズは主に朝の9時台、日本シリーズは夜の18時台から試合が行われ、どちらも生放送されました（ワールドシリーズは全戦フジテレビ、日本シリーズは民放各局が持ち回りで放送）。

賛否の声が飛び交ったのは、ワールドシリーズを放送するフジテレビが夜の時間帯にもダイジェスト版の再放送をしたこと。それぞれ第1戦―26日19時〜21時、第2戦―27日19時〜19時58分（衆院選当日のため短縮）、第3戦―29日17時48分〜18時30分（この日はフジテレビが日本シリーズを生放送するため夕方に前倒し）、第4戦―30日19時〜20時54分、第5戦―31日19時〜20時54分に再放送したのです。

つまり、「朝と夜の1日2回ワールドシリーズを放送」し、さらに「夜は日本シリーズの裏番組になった」ということ。NPBはこの編成に「信頼性が著しく毀損された」としてフジテレビの日本シリーズ取材パスを回収。フジテレビは日本シリーズの取材ができない状態に陥ったほか、のちに同局が放送予定だった日本シリーズ第3戦の許諾を変更しようと他局やスポンサーに調整していたことも明かされました。

しかし、公正取引委員会はこれを「独占禁止法違反（不公正な取引方法・競争者に対する取引妨害）の恐れがある」としてNPBに再発防止を求める警告を発出。一方、NPBは「まったくの事実誤認」などと反論しつつも、今後は類似ケースが発生しても取材パスの回収などは行わないことを決定するなど、波乱含みの決着となりました。

NHKの全戦放送に対する懸念

はたして「大谷選手らの人気があるから」「視聴者のニーズに応えて視聴率も取れるから」という理由で、日本シリーズの裏番組としてワールドシリーズの再放送をすることは適切なのか。自局も日本シリーズを放送するにもかかわらず、他局の放送日にワールドシリーズの再放送をぶつけることはモラル的にありなのか。NPBはそれらの行為を理由に取材パスの回収という報道の原則を損なうような処分を下していいのか。

これらの議論に明確な決着がつけられないまま今年再び"まるかぶり"となるだけに、ネット上に「今年も再放送ある？」「またNPBともめるのでは」などの声があがるのも当然でしょう。では今年の放送はどうなりそうなのか。

今年のワールドシリーズはNHKが全試合を放送。深夜帯で1時間のハイライト番組が放送されるのみで、昨年フジテレビが行ったようなゴールデンタイムの再放送はせず、日本シリーズとのバッティングはないようです。ワールドシリーズの放送はNHKと民放が持ち回りで行っているだけに、昨年の議論は来年以降に先送りされたと言っていいでしょう。

ただ、NHKが放送することに関しては別の問題点がネット上に浮上しています。

それは主に「全試合、地上波の総合テレビで放送しないのか？」と「全試合BSで放送すべき」という2点。まさに真逆とも言える声ですが、前者は「BSを見られない」という人が多いことから、後者はサブチャンネルへの切り替えについて「面倒」「録画失敗する」「画質が落ちる」という理由から不満の声があがっています。

これらはNHKならではの問題であり、だからこそNHKのさじ加減ひとつ。現段階で総合テレビでの放送は第1戦のみで、第2戦・第3戦はBSのみの予定ですが、直前になって変更することも考えられます。NHKはより多くの人々に見てもらうために総合テレビで放送するのか。それとも、総合テレビのレギュラー番組を優先するほか、契約数を増やすためにBSでの放送をベースにするのか。前述した理由からどちらを選だとしても一定の不満があがりそうです。

有料でしか見られない時代に突入か

このところ、国内外のサッカーや来春のWBC（World Baseball Classic）など、スポーツ中継が「有料動画配信サービスでの独占配信」となるケースが増えています。ワールドシリーズや日本シリーズは「まだ無料の地上波放送もある」という状態ですが、放映権の高騰などもあって、いつ「有料配信でしか見られない」という段階に入ったとしても驚きはありません。

特に来春のWBCに大谷選手が出場し、地上波の視聴者層を含む多くの人々がNetflixなどで「お金を払ってスポーツを見る」ことを経験したら、その流れが加速していくのかもしれません。ただ、もしそうなったら、無料の地上波で見た昨年のような、日本中の人々が一体となって盛り上がるような形にはなりづらいのではないでしょうか。

やはり最高峰を決める大会や日本人が世界で活躍するビッグマッチは、年齢や収入などの差を問わず多くの人々が目にふれやすい形であってほしいところ。特に現在のドジャースは日本人選手が3人も在籍し、いずれも活躍しているだけに、今回のワールドシリーズも総合テレビでの全戦放送が妥当な感があります。

【木村隆志】

コラムニスト、芸能・テレビ・ドラマ解説者。雑誌やウェブに月30本前後のコラムを提供するほか、『週刊フジテレビ批評』『どーも、NHK』などの批評番組に出演し、番組への情報提供も行っている。タレント専門インタビュアーや人間関係コンサルタントとしても活動。著書に『トップ・インタビュアーの「聴き技」84』『話しかけなくていい！会話術』など。