1978年に調教助手として競馬界に入り、1989年に調教師免許を取得。以来、アパパネ、アーモンドアイという2頭の牝馬三冠を育てた現役最多勝調教師・国枝栄氏が、2026年2月いっぱいで引退する。国枝調教師が華やかで波乱に満ちた48年の競馬人生を振り返りつつ、サラブレッドという動物の魅力を綴るコラム連載「人間万事塞翁が競馬」から、アパパネとその子供たちについてお届けする。

【写真】通算勝利数は日本競馬史上10位で現役最多という名伯楽・国枝栄調教師

＊ ＊ ＊

私が管理した三冠牝馬2頭を比較することは相手関係もあるのであまり意味はない。あえて言えばアーモンドアイは天皇賞（秋）とジャパンカップを2度ずつ勝っているが、アパパネは牡馬相手の重賞では一度も勝てなかった。

ただ、アーモンドアイは桜花賞以降GIしか使っていないが、アパパネは桜花賞と秋華賞、4歳のヴィクトリアマイルの前にトライアルや前哨戦を使っている。応援してくれたファンには申し訳なかったけれど、前哨戦では負けてしまった。でも本番はしっかり勝っているように、いわゆる「使ってよくなる馬」だった。

休み明けは仕上がるまでちょっと時間がかかったが、言い方を変えれば、タフで使い減りしない丈夫な馬だったということだ。調教後に飼い葉食いが悪くなったり、イライラしたりする牝馬もいるが、彼女の場合はケロッとしていたし、暑さにも強かった。

アーモンドアイは――それも能力のうちなのだが――常に力を出しきるところがあった。トライアルを使えばもっといいパフォーマンスを見せてくれたかもしれないけれど、そこで力を出しきってしまって本番を使えないという恐れもあった。

もう一つアパパネが現時点でアーモンドアイを上回っている記録がある。ここまでデビューした7頭の子供たちがすべて勝ち上がっており計23勝。そのうちの1頭アカイトリノムスメはGIも勝っているのだ。

重賞を勝ったような牝馬の子は高い素質を秘めているといわれる。もちろんすべてのGI牝馬の子が結果を出しているわけではないが、例えば1990年の桜花賞馬アグネスフローラはアグネスフライト、アグネスタキオンと2年続けてクラシックホースを生んだ。2005年のオークス馬シーザリオはエピファネイア、リオンディーズ、サートゥルナーリアと3頭ものGI馬を生み、それぞれが種牡馬となってその血脈を広げている。

しかしGIを勝った母がGI牝馬を生んだケースはぐっと少ない。グレード制が導入されてから、母と娘がともにGIを勝ったというのは他に4組しかいないそうだ。そのうち母も娘も管理したのは私だけだという。長くやっていると、こういう嬉しいこともあるんだよなあ。

来週（10月26日）の菊花賞にはアマキヒを出走させる。アパパネの子だけあって8月の猛暑もものともせず古馬2勝クラス相手の新潟・阿賀野川特別に勝って賞金を積み上げた。

その時騎乗してくれた圭太（戸崎騎手）が、この馬をとても評価して、菊花賞にも乗ってくれる。我々はコースから遠く離れたところで、ああだこうだ言ってるだけだが、競馬に行ってしっかり走れるかどうかというのは、騎手が一番分かるものだ。35年にわたる調教師生活最後の菊花賞をリーディングジョッキーに託す。

引退前年に初の牡馬クラシック制覇！ なんて、ドラマチックじゃないか。

【プロフィール】

国枝栄（くにえだ・さかえ）／1955年岐阜県生まれ。東京農工大学農学部獣医学科卒業後の1978年から美浦・山崎彰義厩舎で調教助手。1989年に調教師免許を取得して1990年に開業、以後優秀調教師賞7回、優秀厩舎賞7回。主な管理馬はほかにブラックホーク、マツリダゴッホ、サークルオブライフ、ステレンボッシュなど。

※週刊ポスト2025年10月31日号