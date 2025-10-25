有元葉子「イギリスで知った本物のパンの香り」を日本で再現するために

有元葉子さんの『旅の記憶』を綴った書籍から、イギリスを訪れた際に出会った「本物のパン」についてのエッセイをご紹介します。それはロンドン郊外の製粉所のパン屋さんでした。見た目はあくまでも普通のパン。けれど味わってみたところ…… あまりのおいしさに、有元さんがとった行動は？ おいしいものに対する有元さんの“突き進む力”にぜひ勇気をもらってください。

イギリスにしばらく滞在していたとき、森の中にある製粉所のパン屋さんへ行ったことがあります。

ロンドンから北へ車で約一時間ほど、緑豊かな田園風景の中にある製粉所とパン屋さんです。まるで童話に出てくるようなレンガ作りの背の高い可愛らしい建物で、隣に小川が流れていて、Watermill、水車があるのです。

ここは18世紀から続く製粉所で、水車で挽いた粉でパンを焼くことで有名な店です。水車は1000年以上も粉を挽くために使われていて、水量低下のために現在はディーゼルで動かしているらしいのですが、それでも今もなお現役で稼働しているのですから素晴らしい。

挽きたての粉や、その粉を使ったパンやお菓子を買えることはもちろん、敷地内にはパン作りの歴史や昔の生活を振り返ることのできる、ちょっとしたミュージアムもあります。石臼の動く様子も見物できたりして、なかなかに楽しめる場所です。

そこで買った、見た目はなんの変哲もない素朴なパン。そのおいしさがずっと忘れられません。挽きたての粉で作るパンは、ふくいくとした麦の豊かな香りが鼻腔をくすぐり、自然の甘みが口いっぱいに広がります。これが粉のおいしさなのだと実感しました。

そういえば、食にうるさいイタリア人の友人も、「粉は鮮度が命」とよく言っていましたっけ。イタリアでは家の近くに、いったいいつからそこにあるのかわからない、古めかしい粉挽き小屋がありました。粉挽き小屋の石臼は、やはり水車で動かすので、白鳥やあひる達がいる大きな池が近くにあり、周辺は野生のシクラメンやジネストラなどが咲き乱れて、夢のような野の花の天国。そこでは空気が花の香りです。注文に応じて粉を挽いてくれるその小屋で一袋を用意してもらう間に、小屋の裏手にある野の花が咲き乱れる小道を歩くのも楽しみでした。

イギリスにしろイタリアにしろ、麦から作るパンなどで生命を繫いできた民族が、粉うんぬんを語るのは当然のこと。一方、日本のわれわれは？ スーパーマーケットに並ぶ袋詰めの粉をなんとなく買って使っているけれど……その粉はどこ産の小麦で、どんなふうに製粉され、賞味期限はいつまで、ということも、実はあまり考えていないようです。

湿気が多く、梅雨もある日本では、粉の鮮度管理はヨーロッパ以上に難しいはず。だからこそ、使う分だけ挽きたての粉が手に入るということが、この上なく贅沢に思えました。挽きたての粉で作るパンのおいしさを知ってしまった私は、イギリスからあるものを買って帰りました。フード関連の見本市をぶらりと歩いているときに目に留まった、ドイツ製の粉挽き機です。「こんな良いものがあったなんて！」と、重さやかさばることなど考えず、即決で購入しました。

「これであの“本物のパン”が食べられる！」と思ったら

やがて届いた粉挽き機は、東京のわが家のキッチンの片隅に鎮座することになりました。見た目はなかなかに素敵な木製で、中に電動で動く石臼が入っています。イギリスでは製粉前の小麦も、玄麦（げんばく／皮がついた小麦のこと。お米でいえば玄米です）も、古代穀物のスペルト小麦も簡単に手に入るので、粉を挽いて挽きたての粉でパンを焼くのは、それほど難しいことではありません。

さて、日本でのパン作り。「どうせなら国産の玄麦を手に入れて、挽きたての粉で、ほかの材料もすべて国産でパンを焼きたい」と私は思っていました。ところが粉を挽きたくて、小麦の粒を探しても……ないのです。「小麦粉があるのに、粒はないなんて変ね」と思い、穀物屋さんに尋ねてみたところ、「玄麦は規制があって入手は難しい」とのこと。どうしましょう、せっかく粉挽き機を買ったのに……。

イギリスからはるばるやってきたドイツ製の粉挽き機は、出番がないままに、決して広くないわが家のキッチンで、じっと待機していてもらうことになりました。コンパクトではありますが、粉挽き機という機能上、かなりの重さがあります。どっしりしていないと、粉なんか挽けませんものね。おまけに、イギリス家電の電圧に合う変圧器をつけて日本で使えるようにしたのですが、その変圧器もとても重くて……。まったくもって無用の長物です。

いよいよ粉挽き機の出番がやってきた

しかし望めば救いありです！ あるとき、仕事の仲間との話題の中で麦の話をしていたところ、少し分けて下さる方がいると知り、運よく麦粒を入手できたのです。やっと、わが家の粉挽き機の出番です。

玄麦はベージュ色の粒。これを粉挽き機の上の口から入れて、スイッチを入れると、ごりごりとものすごく大きな音がして玄麦が粉砕されます。三〜四分粉砕すると、下の口から粉になって出てきます。こうして挽いた玄麦に、私は市販の超強力粉を少し混ぜてパンを焼きます。

日本のわが家で、挽きたての粉で焼いたパンも、イギリスで食べたのに負けないぐらい、とってもおいしいのです。とても香ばしくて、穀物の香りと甘みが際立っていて、余計なものが加えられていないせいか、体に染み入るようなおいしさです。ふかふかの柔かいパンではなく、食べ応えがちゃんとある、食事のパンです。

イギリスで本物のパンのおいしさを知ったことで、日本で麦の粒を求める日々が始まるなんて、思いもよらぬことでした。でも、こんなことから見えてくるものもたくさんある気がします。

パンもうどんもパスタも麦から作られますが、日本の小麦の自給率はわずか一五％とか。粉食がこれほど拡大したのですから、国産小麦ももっと作られていいのでは？ と思います。国民食である米の自給も危うくなっている今、穀物の自給はあたりまえのものになってほしいです。食事の基本となる材料のほとんどを輸入に頼るのでは、何かあったときに取り返しがつかない……心配になります。こうした想いも、イギリスやイタリアなどを旅して、食の風景と出会うからこそ生まれるもの。旅はいろいろなことを教えてくれます。

ちなみに私の家にある粉挽き機と同じものが、日本の電源でも使えるようになって、ネットで売られてもいるようです。ただし、この粉挽き機は気分屋さんです。ご機嫌がよければスムーズに動いてくれるけれど、日によってはなかなか作動してくれないことも。でも、まあ、それもご愛嬌。すべてが便利で機能的である必要はないと思います。気長にお付き合いしていきます。

『旅の記憶 おいしいもの、美しいもの、大切なものに出会いに』有元葉子著／講談社刊 より 撮影：青砥茂樹 構成（書籍）：白江亜古

自分にとって大切なもの、大事にすべきもののために行動を起こす。有元葉子さんが貫いてきた生き方に触れられる1冊ができました。『旅の記憶』というタイトルの通り、イタリア、フランス、ポルトガル、アメリカ、ベトナム…… 有元さんが旅してきた旅先での記憶から垣間見える、人生に対する尽きることのない好奇心と行動力に魅了されます。

有元葉子（ありもと・ようこ）

編集者、専業主婦を経て、料理家に。料理教室やワークショップ等を提案する「A＆CO.」の主宰ほか、キッチンウエア「la base（ラ・バーゼ）」シリーズのディレクター、イタリア産オリーブオイル「MARFUGA（マルフーガ）」の日本代理店主宰を務めるなど活躍は多岐にわたる。レシピ本をはじめ、食を通して暮らしや生き方などを語ったエッセイなど著者は100冊以上に及ぶ。近年のベストセラーは『レシピを見ないで作れるようになりましょう』（SBクリエイティブ）、『生活すること、生きること』（大和書房）ほか。

