米大リーグのワールドシリーズは２４日（日本時間２５日）、トロントで開幕する。

スタメンが発表され、連覇を狙うドジャース（ナ・リーグ）の大谷翔平は１番指名打者で名を連ねた。試合開始は日本時間午前９時の予定。（デジタル編集部）

先発投手はドジャースがサイ・ヤング賞を２度受賞した３２歳の左腕スネル。ブルージェイズ（ア・リーグ）は９月にメジャーデビューしたばかりの右腕で通算３試合登板の２２歳イェサベジ。

ドジャースのスタメンの顔ぶれはリーグ優勝決定シリーズ（ＬＣＳ）とほぼ同じ。３番には昨年のワールドシリーズＭＶＰの左打者フリーマンが入り、スミスは４番に座った。

ブルージェイズは、２番にＬＣＳ以降では初めてメジャー３年目のシュナイダーが入った。ゲレロは３番。

両チームのスタメンは次の通り。

▽ドジャース：１番ＤＨ大谷、２番遊撃ベッツ、３番一塁フリーマン、４番捕手スミス、５番右翼Ｔ・エルナンデス、６番三塁マンシー、７番左翼Ｅ・エルナンデス、８番二塁エドマン、９番中堅パヘス

▽ブルージェイズ：１番ＤＨスプリンガー、２番左翼シュナイダー、３番一塁ゲレロ、４番二塁ビシェット、５番捕手キルク、６番中堅バーショ、７番三塁クレメント、８番右翼ストロー、９番遊撃Ａ・ヒメネス