三浦桃香、“高身長トリオショット”を公開！一番背が高いのは？

プロゴルファーの三浦桃香が自身のInstagramを更新。貴重な3ショットを披露しました。

「美人三姉妹って感じ」貴重な3ショットを披露

三浦プロは「team高身長」と綴り、プロゴルファーの川崎志穂、米澤有との3ショットを公開しました。

写真では、アップや鏡越しのセルフィーなど多彩なショットを披露。三浦プロはブラックのモックネックに淡いピンクのプリーツスカートを合わせ、米澤プロはラベンダーの半袖に長袖インナーを重ねたうえでネイビーのプリーツを、川崎プロは白トップス×ビビッドレッドのスカートという装いで、それぞれ晴れやかな表情を見せています。

また三浦プロは「1番高いのは志穂さん」ともコメントし、最後に「＃165cm以上」とハッシュタグを添えて締めくくていました。プロフィールだと川崎プロは身長170センチ、三浦プロは169センチ、米澤プロは168センチとのこと。

長身の3人が一堂に会した貴重な集合写真にファンから「美人ゴルファー勢揃いですねー」「美人三姉妹って感じ」「全員僕より背高いです」とコメントが寄せられるなど、ゴルフファンを中心に大きな注目が集まりました。

