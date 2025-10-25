『NOBROCKTV』でも話題の風吹ケイ、スライムのように形を変えるバスト シュールな“ひとり運動会”
元CAで、YouTubeチャンネル「佐久間宣行のNOBROCKTV」への出演や俳優業でも話題を呼んでいる風吹ケイが、11月14日発売の水着グラビアムック『BLT MONSTER Round 6』に登場する。
【写真】スライムのように形を変えるバスト！圧巻グラビアの風吹ケイ
「BLT MONSTER」は、女性の肉感、肌感、質感──そして、そこから浮き彫りになる人間性をとらえ、彼女達の奥底に眠る“怪物”に迫ることをコンセプトにした水着グラビアムック。まさに“モンスター”級と呼ぶべきスケッチブックサイズの大迫力のB4判型、そして18P以上の大ボリュームで現在のグラビアシーンで活躍する女性を掲載している。
撮影では、シュールな“ひとり運動会”を開催。4着の衣装を着て、赤組や白組に加え、審判や応援団にも扮してもらった。玉入れや綱引き、障害物競走など運動会の定番種目を次々とこなし、その度にスライムのように形を変えるバストは大注目。ダイナマイトボディーゆえに成立した、勢い感じるグラビアとなっている。
表紙は桃月なしこ、裏表紙には沢美沙樹、中面には風吹ケイ、山田あい、瀬戸みるか（NEO JAPONISM）が登場する。
