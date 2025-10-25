これまで宇宙に物資を届けてきた「こうのとり」の後継機が、いよいよ26日に打ち上げられます。JAXA（＝宇宙航空研究開発機構）が主導し、日本の企業が作り上げた宇宙船の製造現場を、今回特別に藤井貴彦キャスターが取材しました。

■宇宙飛行士・油井さん 待ち望む「HTV-X」の到着

八丈島に被害をもたらした台風を、宇宙から捉えた写真。それを撮影したのが、8月に地球を出発、ISS（＝国際宇宙ステーション）に滞在中の日本人宇宙飛行士、油井亀美也さんです。

油井さんが到着を待ち望んでいるのが、これまでISSへの物資の輸送を担ってきた「こうのとり」の後継機、“宇宙の新時代を切り開く”ともいわれる無人の補給機「HTV-X」です。

その1号機がいよいよ、種子島宇宙センターで打ち上げの日を迎えます。

ISSにいる油井さんは、物資を受け取るため近づいてくる「HTV-X」を、ロボットアームでつかむ作業を担当することが決まりました。

■「HTV-X」の製造現場へ

「HTV-X」とはどのようなものなのか。その製造現場を、藤井貴彦キャスターが特別に取材しました。

工場に入る前には白衣に着替え、エアシャワーを浴びたのち、奥へ。

三菱電機 鎌倉製作所 宇宙インフラシステム部 佐々木洸さん

「こちらがHTV-Xのサービスモジュールになります」

藤井キャスター

「近づくとかなり大きいですね」

三菱電機 鎌倉製作所 佐々木洸さん

「ロケットに載るギリギリの大きさで造っていますので」

見せてくれたのは、まだ製造途中の「HTV-X」2号機です。

ここで造られているのは、サービスモジュールと呼ばれる、いわば“宇宙船の頭脳”にあたる部分。

藤井キャスター

「今、側面を見ているところですけど、それぞれどんな役割があるんでしょうか」

宇宙インフラシステム部 佐々木洸さん

「赤い丸い筒のようなところですね、ここがスラスタと呼ばれるエンジンの部分。ここで推力を出して宇宙空間を航行している」

■企業秘密の製造過程を…藤井キャスターが実況

製造過程がメディアに公開されるのは、今回が初めて。

藤井キャスター

「回り込んで内側を見たいんですけど、カメラでは撮影することができないということなので、佐々木さんと私だけ、ちょっと見に行ってきます」

藤井キャスター

「これは見せられないでしょうね」

企業秘密だというエンジンなどが収納された内部。藤井キャスターが実況します。

藤井キャスター

「銀色のバルーンのようなものが4つ。おいなりさんのような“銀色のバルーン”のようなものが4つついてますけど。なんて表現したらいいか分からないけど、赤い線・黄色い線・青い線・白い線がもう束になって、いろんなところとつながっている。これはよく設計されましたね」

宇宙インフラシステム部 佐々木洸さん

「設計もそうですし、実際これをここに組み込んでいくのは本当に作業者の手で組み込んでいっていますので」

藤井キャスター

「そうなんですか」

■輸送能力が進化…「こうのとり」の約1.5倍の搭載量

今回「HTV-X」が、大きく進化した点は2つ。

1つ目は、輸送能力の強化です。運べる物資の量は、「こうのとり」の約1.5倍。それだけではありません。

宇宙インフラシステム部 佐々木洸さん

「宇宙に持って行きたい荷物を（積み込むのを）ギリギリまで待てる」

打ち上げ前の準備時間を短くできるようになったことなどから、24時間前まで物資の積み込みが可能に。より鮮度の高い食料品を届けることができるようになりました。

■輸送後は“宙飛ぶ実験室”に 最長で1年半、宇宙を飛行

2つ目は、物資の輸送に加えて“宙飛ぶ実験室”にもなることです。

「こうのとり」と違い、「HTV-X」は物資を運んだあとに最長で1年半、宇宙を飛行。超小型の衛星を放出するなど“最先端技術の実験”を行います。

藤井キャスター

「ISSに荷物を運ぶだけではなくて、運んでお疲れさまでしたの帰りに、まだ仕事が残っている」

宇宙インフラシステム部 佐々木洸さん

「（運ぶだけでは）もったいないという思いはありましたので」

■約1か月におよぶスペースチェンバでの試験をクリア

安全性を確認するため、打ち上げを迎えるまでにさまざまな試験を行ってきた「HTV-X」。活動する場が宇宙空間だからこそ、必要な試験も。

「スペースチェンバ」と呼ばれる設備では、過酷な宇宙空間を再現。

三菱電機 鎌倉製作所 宇宙製造部 北尾史郎部長

「宇宙空間は太陽の当たっていない面はマイナス150度、当たる面はプラス150度。実際その環境を、この中で1か月くらい、温度を変化させながら試験をします」

去年3月、実際に「HTV-X」1号機も、ここで約1か月におよぶ試験を行い、クリアしました。

宇宙製造部 北尾史郎部長

「宇宙に行くと、部品の交換・修理できない。地上にあるうちに、すべて宇宙でやるべきことをここでやって」

■油井さん「HTVｰXくんが現れたら涙が出るのでは」

間近に迫った1号機の打ち上げ。

これまで「HTV-X」の試験に参加するなど、深く関わってきた日本人宇宙飛行士・油井さんが待ち受ける“特別なタイミング”です。

宇宙に行く前に行った会見では、次のように思いを語っていました。

「一番の楽しみはHTV-Xくんですかね。私の目の前に現れてくれたら本当に最高だなというふうに思います。到着したら涙が出ちゃうんじゃないかなと」

宇宙製造部 北尾史郎部長

「我々だけでなく、多くの方々の力がこもったこの機体になるので、そういう観点でも日本の力というものを見せつけるというところでは、必ず成功させたいミッション」

