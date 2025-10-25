「ミスマガジン2024」ファイナリスト・沢美沙樹が魅せる19歳の今 この瞬間しか映せない等身大グラビア
沢美沙樹が、11月14日発売の水着グラビアムック『BLT MONSTER Round 6』に登場する。「ミスマガジン2024」のファイナリストに選出され、その後数々の媒体に登場し、今グラビア界で勢いのある1人でもある沢が魅せる。
【写真】胸元と美くびれあらわ…圧倒的なグラビアを披露した沢美沙樹
「BLT MONSTER」は、女性の肉感、肌感、質感──そして、そこから浮き彫りになる人間性をとらえ、彼女達の奥底に眠る“怪物”に迫ることをコンセプトにした水着グラビアムック。まさに“モンスター”級と呼ぶべきスケッチブックサイズの大迫力のB4判型、そして18P以上の大ボリュームで現在のグラビアシーンで活躍する女性を掲載している。
古民家と緑豊かな自然が広がるロケーションで、“少女の危うさ”をテーマに撮影を敢行。19歳になったばかりの沢が見せる、あどけなさとふとした瞬間の大人びた表情。その間に生まれる繊細なギャップを切り取り、今この瞬間にしか映せない“等身大の沢”を収めた。
表紙は桃月なしこ、中面には風吹ケイ、山田あい、瀬戸みるか（NEO JAPONISM）が登場する。
