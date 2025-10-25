◆米大リーグ ワールドシリーズ第１戦 ブルージェイズ―ドジャース（２４日、カナダ・オンタリオ州トロント＝ロジャーズセンター）

両軍スタメンが発表され、ホームのア・リーグ王者ブルージェイズが「４番・二塁」でボー・ビシェット内野手（２７）を起用した。

ビシェットはレギュラーシーズン１３９試合に出場し、打率３割１分１厘、１８本塁打９４打点をマーク。左膝の捻挫で９月上旬から欠場し、ポストシーズンも地区シリーズとリーグ王者決定シリーズいずれも、ロースターから外れていた。

二塁での出場はメジャーで初めて。マイナーでは経験があるものの「すべてが挑戦だと思う。シーズンを通して出ていたとしても、ワールドシリーズは別格。幸いにも、これまでの野球人生で二塁を守った経験があるので、自信はあるし、貢献できる準備はできている」とこの日の試合前に行われた記者会見で語った。

ＭＬＢ公式サイトのＳ・ラングス氏のＸによると、レギュラーシーズンでの３００試合以上先発出場経験のある選手が、ポストシーズンで初めてのポジションでプレーするのは、昨季地区シリーズでヤンキースのバーティー（現カブス）に続いて史上４人目。バーティーも公式戦経験ゼロの一塁でスタメン出場した。

父はロッキーズで活躍した元２冠王ダンテ・ビシェット。ゲレロとバーショも父親がメジャーリーガーであり、２世選手３人が同一チームでスタメン出場するのは、ワールドシリーズ史上初という。