乃木坂46 4期生の矢久保美緒（23）が10月21日に卒業を発表し、23日には同じく4期生の松尾美佑（21）が卒業および芸能界からの引退を明らかにした。

■乃木坂46、相次ぐ卒業発表 「自分で選ぶこと」の自由

数日の間を置かずに続いた発表となり、ファンの間では驚きとともに卒業年齢の若年化があらためて話題になっている。ここ数年は秋元真夏（卒業時29歳）や白石麻衣（卒業時28歳）など、長く在籍するメンバーの姿が印象として強かっただけに、20代前半での卒業はより目を引くものになっているということはあるが、もっとも、この若さそのものに焦点を当てるより重要なのは、近年の乃木坂46において卒業の意味づけが変わっていることだろう。

矢久保はブログで、乃木坂46の楽曲「きっかけ」に触れながら、「衝動で、思ったままに生きていいと、その歌詞の意味がようやく自分の中で腑に落ちた気がしました。」（※1）と卒業理由を言葉にしている。誰かに決められた区切りではなく、自分の感覚で前へ進むことを選んだというニュアンスだ。また、松尾の「私がここに居て出来ることはもう全てやり切ったなと心の底から言い切れるタイミングが来ました。」（※2）という言葉にも、同じく“自分の手で終止符を打つ”姿勢が表れている。昨今の卒業は、本人の内側で整った瞬間に自然と形になっているのも興味深い。

その背景には、“グループの構造変化”があると考える。5期生・6期生の加入により世代交代が進み、加入初期から大舞台への露出機会が増えたことで、活動の経験密度が格段に上がった。かつて時間をかけて積み上げていた成長曲線の多くが、数年の在籍で到達可能になりつつある。卒業年齢が若く見えるのは短いからではなく、濃いからだ。早い段階で納得の地点へ到達できること自体が、乃木坂46というプラットフォームの成熟を物語っていると言える。

さらに、卒業後の進路も以前より幅が広がっている。「芸能を続けるか、辞めるか」という二択ではなく、「自分がどんな生活を送りたいか」を軸に選べる時代になった。松尾のように芸能界を離れる決断であっても、それは後ろ向きではなく、より自分らしい場所へ帰っていくための選択として受け止められている。こうした“出口の複線化”が進んだことで、若い年齢での卒業も自然な流れとして肯定されやすくなっている。

そして、忘れてはいけないのは見送る側の姿勢も変わってきていることだ。かつて卒業は、推しとの別れや喪失として捉えられることが多かったが、今はその人が自分の人生を選ぶ瞬間を尊重することまで含めて応援と考える傾向が広がっている。矢久保と松尾の卒業に寄せられた言葉の多くが、寂しさよりも「見届けたい」「これからも幸せでいてほしい」というコメントが多かったのは、その象徴だろう。

今回の二つの卒業発表が示しているのは、卒業という行為の主導権が、年齢や立場といった外側ではなく、本人の内側へと戻ってきたということだ。卒業は終わりではなく、自分の人生へ静かに帰っていくための一歩として受け止められるようになった。若さが話題の中心に見える一方で、本質的には納得したタイミングで区切れる時代になったという変化が映し出されている。今私たちが見守っているのは、アイドルという肩書きを超えた「自分で選ぶこと」の自由であり、その選択がひとつの花のように開く瞬間なのだと思う。

※1：https://www.nogizaka46.com/s/n46/diary/detail/103954※2：https://www.nogizaka46.com/s/n46/diary/detail/103957

（文=川崎龍也）