µÏ¿Åª¤Ê¿ô¤ÎÃæ¹ñ°û¿©Å¹¤¬¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¿Ê½Ð¡¢ËÜ¹ñ¤Ç¤Î¶ì¶¤«¤éÃ¦¤·¤è¤¦¤È¡½³¤³°¥á¥Ç¥£¥¢
µÏ¿Åª¤Ê¿ô¤ÎÃæ¹ñ¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ä¥«¥Õ¥§¤¬¤³¤Î£±Ç¯´Ö¤Ç¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿¡¢¤È¥í¥¤¥¿¡¼ÄÌ¿®¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£³èµ¤¤ËË³¤·¤¤¾ÃÈñ¼ûÍ×¡¢²á·ã¤Ê²Á³Ê¶¥Áè¡¢¶ËÃ¼¤Ë¹Ê¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿Íø±×Î¨¤È¤¤¤Ã¤¿ËÜ¹ñ¤Ç¤Î¶ì¶¤«¤éÃ¦¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎÅç¹ñ¤ò¹ñºÝÅª¤Ê»ö¶ÈÅ¸³«¤Î¡Ö»î¸³¾ì¡×¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥í¥¤¥¿¡¼ÄÌ¿®¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÅÁÅýÅª¤ËÅìÀ¾Ê¸²½¤Î¶¶ÅÏ¤·Ìò¤Ç¤¢¤ë¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤Î¿Í¸ý¤Ï610Ëü¿Í¤ÇÂçÈ¾¤¬Ãæ²Ú·Ï¡£Ãæ¹ñ´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤ÆÍýÁÛÅª¤Ê³¤³°Å¸³«¤Î¸¼´Ø¸ý¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤ÏÉÙÍµÁØ¤¬½¸¤Þ¤ë¹ñ¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢µòÅÀ¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤Ï¥Ö¥é¥ó¥ÉÀïÎ¬¾å½ÅÍ×¤À¤È¤¤¤¦¡£
À¤³¦Å¸³«¤òÌÜ»Ø¤¹Ãæ¹ñ´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤ÆÊ¸²½Åª¤Ë¶á¤¤¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤ÏÄ¹¤¤´Ö¡¢³¤³°¿Ê½Ð¤ÎÂ³Ý¤«¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤ÏÊÆ¹ñ¤¬ËÇ°×¾ãÊÉ¤ò°ú¤¾å¤²¤Æ¤¤¤ë»þ´ü¤Ë¡¢Ãæ¹ñ¤ò´Þ¤á¤¿¼çÍ×·ÐºÑ¹ñ¤È´Ø·¸¹½ÃÛ¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ê¹ñ¤À¡£
Ãæ¹ñ¤Ï¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Î¥Ñ¥ó¥Ç¥ß¥Ã¥¯¡ÊÀ¤³¦ÅªÂçÎ®¹Ô¡Ë¤ËÈ¼¤¦¥í¥Ã¥¯¥À¥¦¥ó¡ÊÅÔ»ÔÉõº¿¡Ë¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤«¤é¤Û¤Ü3Ç¯¤¬¤¿¤Ä¤¬¡¢¼ûÍ×¤ÎÄãÌÂ¤¬À®Ä¹¤òÍÞÀ©¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ä¹°ú¤¯ÉÔÆ°»º»Ô¾ì¤ÎÉÔ¿¶¤äÊÆ¹ñ¤ÎÃæ¹ñÀ½ÉÊ¤ËÂÐ¤¹¤ë´ØÀÇ¤¬°û¿©¡¢ÅÅ»Ò¾¦¼è°ú¡ÊEC¡Ë¡¢¼«Æ°¼Ö¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊ¬Ìî¤Ç²Á³Ê¶¥Áè¤ò½õÄ¹¤·¡¢¥Ç¥Õ¥ì°µÎÏ¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°²ñ¼Ò¥â¥á¥ó¥¿¥à¥ï¡¼¥¯¥¹¤Î¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤è¤ë¤È¡¢º£Ç¯8·î»þÅÀ¤ÇÌó85¤ÎÃæ¹ñ·Ï°û¿©¥Ö¥é¥ó¥É¤¬¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤ÇÌó405Å¹ÊÞ¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Á°Ç¯6·î¤Î32¥Ö¥é¥ó¥É¡¢184Å¹ÊÞ¤«¤é2ÇÜ°Ê¾å¤ËÁý¤¨¤¿¡£
¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤ÎÃÏ¸µ°û¿©´ë¶È¤ÏÄã²Á³Ê¤Î²°Âæ¤«¤éÃæµ¬ÌÏ»ö¶È¼Ô¡¢¥ß¥·¥å¥é¥óÀ±ÉÕ¤¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¤µ¤¨¤â¡¢Ãæ¹ñ¹ñÆâ¤È¤Á¤ç¤¦¤ÉÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¾å¾º¤¹¤ë¥³¥¹¥È¤È¾ÃÈñ»Ù½Ð¤Î¸º¾¯¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤ª¤¦¤È¶ìÏ«¤·¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ç¡¢Ãæ¹ñ´ë¶È¤Î¿Ê½Ð¤¬µÏ¿Åª¤Ë¿¤Ó¤Æ¤¤¤ë¡£
¸ÐÆîÎÁÍý¥Á¥§¡¼¥ó¡ÖÇÀ¹Ìµ¡×¤Î³¤³°»ö¶È¥¼¥Í¥é¥ë¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤Î¥¸¥ç¥·¡¼¡¦¥¸¥ç¥¦»á¤Ï¡ÖÃæ¹ñ¤Ïº£·Ð±Ä¤¬ËÜÅö¤Ë¸·¤·¤¤¾õ¶·¤À¡£¤À¤«¤éÂ¿¤¯¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤¬³¤³°¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£ÇÀ¹Ìµ¤ÏÀ¤³¦Å¸³«¤ÎÂè°ìÃÊ³¬¤È¤·¤Æ¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤òÁª¤ó¤À¡£
¥¿¥Ô¥ª¥«¥Á¥§¡¼¥ó¡ÖÃãÉ´Æ»¡×¤Î¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ëÀÕÇ¤¼Ô¥¸¥ç¥¢¥ó¥Ê¡¦¥¸¥¢»á¤Ï¡Ö¹±¾ïÅª¤Ê²Á³Ê¶¥Áè¤Î¤¿¤á¤ËÃæ¹ñ¤Î°û¿©´ë¶È¤Ï¿·¤·¤¤À®Ä¹¥â¥Ç¥ë¤ò³¤³°¤ÇÌÏº÷¤¹¤ëÉ¬Í×¤ËÇ÷¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¡£ÃãÉ´Æ»¤Ï7·î¡¢¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤Ç¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º·Á¼°¤Î2Å¹ÊÞ¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¤·¡¢¤µ¤é¤Ë2Å¹ÊÞ¤Î½ÐÅ¹¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¸¥¢»á¤Ï¡Ö¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤Ç¥Ö¥é¥ó¥É¤òÃÛ¤±¤ì¤Ð¡¢¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Ë¤µ¤¨¤â¿Ê½Ð²ÄÇ½¤À¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¹ñ´ë¶È¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤ÏÃÏ¸µ´ë¶È¤«¤éÈ¿È¯¤ò¾·¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£´ë¶È·Ð±Ä¼Ô700¿Í¤òÂåÉ½¤¹¤ë¡Ö¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¸øÀµÄÂÂß¥Æ¥Ê¥ó¥ÈÏ¢¹ç¡×¤Ï6·î¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¸þ¤±¸òÎ®¥µ¥¤¥È¡ÊSNS¡Ë¥ê¥ó¥¯¥È¥¤¥ó¤ËÅê¹Æ¤·¤¿À¼ÌÀ¤Ç¡ÖÃæ¹ñ¤«¤éÃæ¾®´ë¶È¤¬¿Ê½Ð¤¹¤ë¤È¡¢¤·¤Ð¤·¤Ð¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤ÎÂç´ë¶È¤è¤ê¤â·Ð±Äµ¬ÌÏ¤¬Âç¤¤¯¡¢ÎíºÙ´ë¶È¤Ï¶¥Áè¾ò·ï¤¬Ê¿Åù¤Ç¤Ê¤¤¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£(ÊÔ½¸/Æü¸þ)
¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿Ãæ¹ñ°û¿©Å¹