（カメラマン）「緊急銃猟のため通行を禁止すると書かれています」



ハンターらが集まり物々しい雰囲気に包まれた、札幌市西区の「西野西公園」。



付近の住宅街ではー



（山本記者）「警察の方が住民を誘導している姿も見られます」



住民を避難させる警察官。



道路には規制線が張られ通行制限も行われました。



（山本記者）「市の職員が黄色の腕章をはめています。これから緊急銃猟が実施されます」





午後１時すぎ、公園内に子グマが２頭いるのが目撃され、「危険性」や「緊急性」が認められたことから、札幌市は２日連続で「緊急銃猟」の実施を判断しました。（山本記者）「いまハンターが規制線の中に入って様子をうかがっています」そして午後２時半すぎ。（山本記者）「いま大きな銃声が響きました。住宅街に銃声が響きました。道内初の緊急銃猟での発砲となります」（山本記者）「いま２発目の銃声が響きました」道内では初めてとなる緊急銃猟による発砲。（向山記者）「駆除されたクマでしょうか。ブルーシートに覆われてハンターによって運び出されていきます」ハンターらにより子グマ２頭が駆除されました。（近所の住民）「バーンと鳴って明らかに撃ったのかなって。何回も（子どもを）迎えに学校に行ったりしたので、子グマだけれども早く落ち着きたい」（近所の住民）「２頭駆除されてとりあえずは安心。駆除されてかわいそうだなという面もあるけれど、みんなの安全を考えると（緊急銃猟は）必要」（山本記者）「子グマが２頭います。何かを食べている様子もうかがえます」２３日もすぐ近くの「西野すみれ公園」で子グマ２頭が出没。緊急銃猟が実施されましたが、クマは山の方に逃げていったため発砲には至りませんでした。市によりますと、２４日に駆除された子グマ２頭と同一個体である可能性が高いということです。（札幌市環境共生担当課 坂田一人課長）「昨日の経験もあり、きょうの緊急銃猟が速やかに進んだ。これからも緊急銃猟を使っていく場面も想定されるが、数ある捕獲手段の１つという認識でこれからもやっていくことになると思う」道内初となる緊急銃猟の発砲について鈴木知事はー（鈴木知事）「対応例を参考に訓練を積み重ねながら、住民の避難など具体的な実施手順を確認していく。緊急銃猟を円滑に実施できる環境づくりに取り組んでいく」札幌市西区ではほかにもクマの出没が相次いでいて、警察や市などは警戒を続けています。