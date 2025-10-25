卓上のインフルエンサーが今期念願の初勝利を手にした。10月24日、プロ麻雀リーグ「大和証券Mリーグ2025-26」の第1試合、BEAST Xからは中田花奈（連盟）が出場。序盤の跳満でトップ目に立つと、他の猛追を抑えチームにとっても価値ある1勝をものにした。

【映像】あまり見たことない…中田の超レアな待ち表示

当試合は起家から中田、EX風林火山・内川幸太郎（連盟）、赤坂ドリブンズ・浅見真紀（最高位戦）、セガサミーフェニックス・浅井堂岐（協会）の並びで開局。東2局1本場、浅見が先制リーチで仕掛けるも、遅れること15巡目で中田もリーチ。6索・9索待ちだったが、待ちの枚数はなんと5山。ベテラン解説の藤崎智（連盟）は「15巡目で5山なんてあるんですか!?」と驚いていたが、6索を掴んだ浅見から牌がこぼれ、中田は12000点（＋300点、供託3000点）の加点に成功した。

南1局、浅見に内川がリーチ・ピンフ・赤2・裏1の8000点（供託1000点）を放銃、続く南2局では、浅見とのめくり合いを制した親の内川がリーチ・ツモ・ハイテイ・赤1・ドラ1の12000点（供託1000点）を奪取した。そして南2局1本場は全員テンパイの白熱のバトルが繰り広げられたが、浅見が嶺上開花・中・ドラ5で12000点（＋300点、供託1000点）のアガリを完成させた。

浅見の影がすぐ背後までちらつく中、南3局、中田がフリテンながらツモ・ピンフ・赤1・ドラ1をアガって5200点の加点に成功。オーラスも中田はツモアガリして自身6戦目にして悲願の初トップを獲得。視聴者は「かなりんよくやった！」「初トップおめ！」など祝福の声が寄せた。

インタビューで弾ける笑顔を見せるかと思いきや、中田は「トップなんですけど、過去一で内容が悪くて喜んでいいのか……チーム状況的にはうれしいんですけど、内川さんにハイテイ回しちゃって……」「押し引きが不安定だったなと思います」と反省気味。

とはいえチーム状況が芳しくない中、勝ち取った価値ある1勝。今シーズンから加入した下石戟（協会）が中田の指南役を務めているが、「今日お昼も下石さんに勉強会をしていただいてお世話になっている」と感謝した。

それから自身がコラボした商品「タイパ至上主義麻雀」もしっかりアピールした中田。最後はファンに向け「（初勝利まで）時間がかかってしまったんですけど、BEAST、地上に浮上して頑張りたいと思うので、このまま応援お願いします！」と極上の笑顔を見せた。

【第1試合結果】

1着 BEAST X・中田花奈（連盟）4万1200点/＋61.2

2着 赤坂ドリブンズ・浅見真紀（最高位戦）2万4600点/＋4.6

3着 EX風林火山・内川幸太郎（連盟）2万800点/▲19.2

4着 セガサミーフェニックス・浅井堂岐（協会）1万3400点/▲46.6

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA/麻雀チャンネルより）