超一流企業vs超優秀学生の疑似就活バラエティABEMA『キャリアドラフト シーズン3 #6』が10月24日に配信。バイトでありながらコンビニで大きな成果を出した京大生が一流企業から絶賛された。

【映像】「やさぐれの9点」の瞬間

同番組は、事前面接を勝ち抜いた学生が、服装・プレゼン形式はすべて自由に、ステージ上で2分間の自己PRを実施。27新卒を対象に行われる今シーズンは企業がリニューアルされ、面接官を務めるのはなんと超一流企業の実際の人事担当者たち。13社15人による7分間の質問タイムを設け、自社の新入社員の平均を5と仮定して10点満点で採点する。学生にとっては、どんなプレゼンが企業に響くのかがわかる絶好の舞台だ。

京都大学工学部に通う田村政宗（たむら・まさむね）さんは、京都大学のキャンパス内にあるコンビニでバイトリーダーとしてアプリの新規登録促進に努め、全国約1万5000店舗中9位を獲得。プレゼンでは、その過程における「スタッフの意識統一」「主体性の欠如」を解決するためのインセンティブ制度導入などについて説明。リーダーシップと課題解決能力をアピールした。

「もし高齢層の方が多い店舗だったらどんなアプローチをしましたか？」

多和田大紀（株式会社青山財産ネットワークス 経営企画本部 本部長 執行役員）：今回は大学内でしたが、もし高齢層の方が多い店舗だったらどんなアプローチをしましたか？

田村：他店舗が実施している例を参考に、お客様のニーズと店舗の特徴に合わせた施策を行って結果を出します。

池田裕記（九州旅客鉄道株式会社 人事部担当部長）：田村さんは、今後の人生でどういうことを成し遂げたいですか？

田村：社会基盤を支えながら、自分自身も会社も成長していきたいですし、ゆくゆくは日本経済を成長させたいです。

「やさぐれの9点」の真意は？

企業の採点は、下は4点、上は9点までばらけた。

「9点」をつけた九州旅客鉄道株式会社は「田村さんの社会課題を解決したいという思いがあれば、一緒にそういう活動ができるのでは」と期待感を語った。

同じく「9点」をつけた株式会社みずほフィナンシャルグループは「本来的に10点かと思いましたが、みずほも日本経済、社会基盤インフラに取り組んでいます。田村さんが徹頭徹尾みずほに言及してくれなかったので“やさぐれの”9点です。田村さんのコミュニケーション能力と語彙力と優しさがあれば活躍できます」と評価した。