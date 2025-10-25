Snow Manの岩本照（32）が24日に放送されたTBS系「それSnow Manにやらせて下さい」（後7・00）に出演。過去最高に仕上がった体の驚きの体脂肪率を明かした。

「スライディング人間漢字」のコーナーでスポーツ名言＆実況の言葉から、04年アテネ五輪での体操団体が金メダルを決めた瞬間の「架け橋」が問題となったが、Snow Manの9人は見事正解した。

正解後、体操団体のメンバーで金メダルを決める演技をした冨田洋之氏が、現役時代の体脂肪率が1.2％だったことなどが豆知識として紹介されるとスタジオは驚きに包まれた。

だが、岩本だけが共感するように笑みを浮かべて何度もうなずいていた。うれしそうな様子を見た佐久間大介は「自分のことを説明されてるぐらいな顔してた」と指摘。これに対して岩本は「いやいや!とんでもないですよ1.2％。僕はMAX2％だったんで」と恐れ多いとした。この超一流とアスリートとほぼ変わらない数字にスタジオは再び衝撃が走り、ハリセンボン・近藤春菜は「もう鉄じゃん…」と例えて笑いを誘った。