ロッテに獲ってくれたのは西武で一緒だった八木沢荘六監督かなと思っていたら、オーナー代行の重光昭夫さんだったと聞いた。年俸は1億円から半分になっても、ありがたかった。背番号は「4か8。どっちにします？」と聞かれ、有藤通世さんがつけていた8をもらった。

西武時代に戦ったロッテの選手は「若い」というイメージ。その中に中日で一緒にやった選手が何人かいた。落合博満さんとの1対4のトレードで来た牛島和彦、上川誠二に加え、宇野勝も前の年に来ていた。

移籍1年目の1994年（平6）は開幕から2番ライトに入り、ゴールデンウイークまで打率が3割あった。その後、下降線をたどり、八木沢監督が休養した8月上旬、ヘッドコーチの中西太さんが代理監督になって出番がめっきり減った。

すでに39歳。若手を使いたいというチーム事情は分かる。9月以降はほとんど出番がなく、81試合出場で打率・227。引退して、西武時代から解説者として誘ってくれていた放送局でお世話になるつもりだった。

そこへ広岡達朗さんがGMに就任。ボビー・バレンタインを監督に招き、僕に「兼任コーチをやってくれ」と言う。辞めるのは簡単。もともとボロボロになるまで現役を続けたいと思っていた。メジャーの野球にも興味があった。

そうして兼任コーチになったのはいいが、ボビーとは秋季キャンプからうまくいかなかった。というよりボビーの通訳と合わなかった。下の者には横柄な口を利く人物で、他の通訳に聞いたら「ボビーが言ったのと全然違うことを訳している」と言う。何度もぶつかった。

そのせいか翌95年の春季キャンプは兼任コーチなのに1軍のアリゾナキャンプへ連れて行ってもらえなかった。おかげで2軍の鹿児島キャンプへ行き、2歳年上の日系人、レン・サカタ2軍監督に走塁の技術、意識を教わっていい勉強になった。

この年の初出場は開幕2週間がたってから。出場5試合目となった4月21日のオリックス戦（千葉マリン＝現ZOZOマリン）が歴史的な試合となる。野田浩司が1試合19奪三振のプロ野球新記録を達成したのだ。7回にタイ記録の17奪三振到達。僕は8回先頭打者として新記録となる18個目、さらに9回、19個目の三振を喫した。

野田にはタイミングが合っていた。第1打席で右前打を放った後、二ゴロと四球。記録に名前を残すのを嫌がってか、みんなが当てにいく中、思い切り振っていった。18個目はフォーク、19個目は真っすぐだった。

海から吹く風がネット裏のスタンドに当たってはね返り、投手には向かい風になって変化球がよく切れるスタジアム。この日の風はまた独特で、フォークが落ちたり、落ちなかったり。最後に空振りした高めの真っすぐはふわーっと浮いてきた。

◇平野 謙（ひらの・けん）1955年（昭30）6月20日生まれ、名古屋市出身の70歳。名古屋商大から77年ドラフト外で中日入団。88年に西武、94年にロッテ移籍。右投げ両打ち。俊足強肩の外野手として活躍する。ゴールデングラブ賞9回。盗塁王1回。歴代2位の通算451犠打。引退後はロッテ、日本ハム、中日、社会人、独立リーグなどで指導を続ける。現在はクラブチーム、山岸ロジスターズ監督。