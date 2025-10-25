長野県佐久市で２０２３年、８０歳代男性を車ではね、長和町内の山中に遺棄し死亡させたとして、殺人罪と自動車運転死傷行為処罰法違反（過失運転致傷）などに問われた同市、無職佐藤英伸被告（３４）に対する裁判員裁判の第３回公判が２２日、長野地裁（坂田正史裁判長）であり、証人尋問が行われた。

検察側の証人として司法解剖を行った医師が出廷し、男性は遺棄されてから少なくとも約１８時間は生存していたとみられると証言した。

公判では、佐藤被告が死亡した男性（当時８５歳）を遺棄する際、生存を認識し、死亡しても構わないという「未必の故意」が成立し、殺人罪に問えるかが争点となっている。

この日、出廷した医師は、男性の遺体の死後硬直の状況などから、死亡推定時刻は遺棄されてから約１８時間後以降になるとみられると証言。男性の死因は、１２月の山中に長時間放置されたことによる低体温症が大きな影響を及ぼしているとの見解を示した。こうした見方を踏まえ、事故後、佐藤被告が男性を病院に連れて行くなどしていれば、「少なくとも凍死することはなく、救命の可能性があった」と述べた。