2026年サッカーW杯、2027年ラグビーW杯に向け、森保一監督とエディー・ジョーンズヘッドコーチのスペシャル対談が実現。ラグビー日本代表は、2年後に迫った大舞台で、世界のトップ4を目指します。

■ラグビーW杯まであと2年

エディー「この10年から20年で若い世代がだいぶ変わってきていて、トップダウンではなく一緒にやっていこうという感覚が強くなっています。今はその協調の精神を築いているところです。今後2年間でプレーの安定感や選手の連携を高めて日本らしいスタイルをしっかり築く必要があります」



■W杯を戦う上で重要なこと

エディー「いい勝利のあとに気持ちをリセットして次に向かえるかどうか。W杯のような大舞台で勝ち慣れていないとそれ自体がひとつのスキルになります。W杯でも大きな勝利のあとには短い準備期間しかなく、周囲から称賛されますが、気持ちを引き締めてもう1度ゼロから戦う必要があります。経験がないと最も難しいチームスキルのひとつだと思います。コーチにとってもそれは簡単なことではありません」

まさにこの7月、強豪ウェールズとの2連戦で、第1戦で勝利を掴むも1週間後の第2戦では敗れたラグビー日本代表。

エディー「ウェールズ戦のあとリーチ マイケルでさえ、最初のテストマッチで勝ったと少し安心したと思います。次の試合には十分な準備ができなかった。その経験は私たちにとって大きな学びになりました」

サッカー日本代表も2022年のW杯で初戦のドイツに勝利するも、次のコスタリカに敗戦。大きな勝利の後の試合の難しさを感じていました。

森保「一喜一憂し過ぎず、常に自分たちがベストの力を発揮できるように準備して戦いに挑みたいと思います。W杯で勝つためには少数のレギュラーだけで勝てるのではなくて、長期間の戦いの中で先発で出てもサブからプレーしても同じ力を発揮できるように、チーム全体の力をつけていかなければいけないかなと思います」

エディー「本当に大切なポイントだと思います。特に日本のチームにとって重要かもしれません。チームとしての一体感があり全員が一緒に戦っていると感じられることが大切です。試合に出るのはサッカーなら11人、ラグビーなら15人ですが、チーム全体がひとつになって共に戦い共に練習し、共に競い合っていると感じられることが大切です」

■2年後のW杯へ決意

エディー「日本の皆さんが誇りに思い尊敬できるチームをつくることが自分の責任だと思っています。ベスト8に入れば何が起きてもおかしくありませんが、その舞台に立つことがまずはチャレンジです」

森保「今度のW杯でもエディーさんが戦術的に戦わせる部分と、また選手たちは自分たちでその局面のことを考えて打開をする勝っていくというところを、見させてもらえればなと思います」

■25日（土）W杯開催国・オーストラリアとテストマッチ

エディー「立ち上がりから仕掛けていく試合をしたい。最初から攻め続けて、試合のテンポにうまく対応しながら中盤は安定した強さを見せて、最後はベンチから出てくる選手と力強く試合を締めくくりたい」

オーストラリアとのテストマッチは、25日(土)東京・国立競技場で午後2時50分キックオフです。