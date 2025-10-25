【国際親善試合】イタリア女子代表 1−1 日本女子代表（日本時間10月25日／スタディオ・ジュゼッペ・シニガーリャ）

【映像】「連続ヒールパス」でなでしこ翻弄の一部始終

なでしこジャパン（サッカー日本女子代表）から奪ったイタリア女子代表の先制点が話題だ。ゴール前で完璧に崩し切るアイデアには日本のファンも脱帽した。

欧州遠征中のなでしこジャパンは日本時間10月25日、国際親善試合でイタリア女子代表と対戦。一進一退の攻防が続く中、52分に先制点を許してしまう。

イタリアが自陣左サイドのスローインから中に送ったボールは、セカンドボールの奪い合いに。これを拾った20歳のMFエヴァ・シャッツァーが右に展開すると、パスを受けた右WBエリザベッタ・オリヴィエロがボックス内に浮き球を届ける。このパスを受け取ったFWバルバラ・ボナンセーアがキープして中に折り返すと、驚きのプレーが飛び出した。

日本の選手が密集する地帯を抜けたボールを後ろ向きでキープしたMFエマ・セヴェリーニが、囲まれる中でヒールで左へ。すると、これに反応したFWクリスティアーナ・ジレッリも、なんとダイレクトのヒールで左へと流したのだ。このパスワークによって完全にフリーの状態となったMFジャーダ・グレッジがダイレクトで右足一閃。日本のGK山下杏也加の横っ飛びも届かないゴール右隅のコースにシュートが突き刺さった。

これがイタリア代表で2得点目となるグレッジは、両手を広げて歓喜した直後、ベンチに向かって走りながら歓喜の涙。仲間にもみくちゃにされながら喜びを分かち合った。

「フリーを作られたな」の声も

このゴールには日本のサッカーファンもリアクション。ABEMAのコメント欄では「やられた…」「ヒールうまい！」「よくヒール出したよ」「連続ヒールとは…」「イタリアの前の2人は背負われたらやばいね」「綺麗に崩された」「フリーを作られたな」と、なでしこジャパンを完璧に翻弄して仕留めた鮮やかな一撃に唖然としていた。

しかし、なでしこジャパンは64分にMF長谷川唯が芸術的なループシュートを決めて同点に。このまま1―1のドロー決着となった。

なお、なでしこジャパンは欧州遠征2試合目で、日本時間10月29日（水）午前2時からノルウェー女子代表と対戦する。

（ABEMA／なでしこジャパン）

