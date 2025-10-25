ºå¿À¤È¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ï2014Ç¯°ÊÍè11Ç¯¤Ö¤ê¡¡Åö»þ¤Ï¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬ÃÏ¸µ¡¦Ê¡²¬¤ÇÏ¢¾¡¤·ÆüËÜ°ì¤Ë¡Ú¥×¥ì¥¤¥Ð¥Ã¥¯¡Û
¥×¥íÌîµå¡¦ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤¬25Æü¤Ë³«Ëë¡£ºå¿À¤È¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬ÆüËÜ°ì¤ò¤«¤±¤ÆÀï¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÎ¾¥Á¡¼¥à¤Ë¤è¤ëÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ï2014Ç¯°ÊÍè11Ç¯¤Ö¤ê¡£Åö»þ¤Ï½©»³¹¬Æó´ÆÆÄÎ¨¤¤¤ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬¡¢ÏÂÅÄË´ÆÆÄÎ¨¤¤¤ëºå¿À¤ò4¾¡1ÇÔ¤Ç²¼¤·¡¢3Ç¯¤Ö¤ê6ÅÙÌÜ¤ÎÆüËÜ°ì¤Ëµ±¤¤Þ¤·¤¿¡£Ç®Àï¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤¿11Ç¯Á°¤ÎÀï¤¤¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡£
¹Ã»Ò±à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Âè1Àï¤Ïºå¿À¤¬¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ò°µÅÝ¡£4²ó¤ËÀèÀ©¤¹¤ë¤È¡¢5²ó¤ÏÂÇ¼Ô9¿Í¤Î¹¶·â¤Ç°ìµó5ÆÀÅÀ¤ò¤¢¤²¤Æ»î¹ç¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î»î¹ç¤Ç¤Ïºå¿À¤Î4ÈÖ¡¦¥´¥á¥¹Áª¼ê¤È5ÈÖ¡¦¥Þ¡¼¥È¥óÁª¼ê¤¬·×5ÂÇÅÀ¤È³èÌö¡£ÀèÈ¯¤·¤¿¥á¥Ã¥»¥ó¥¸¥ã¡¼Åê¼ê¤Ï7²ó2¼ºÅÀ¤È¹¥Åê¤·¡¢³°¹ñ¿ÍÁª¼ê¤¬¥Á¡¼¥à¤ò¾¡Íø¤ËÆ³¤¤Þ¤·¤¿¡£
Âè2Àï¤Ï¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬È¿·â¡£½é²ó¤ËÀèÀ©ÅÀ¤ò¤¢¤²¤ë¤È¡¢4²ó¤Ë¤ÏÍûÂç¹ÀÁª¼ê¤Î¥½¥íHR¤Ç¥ê¡¼¥É¤ò¹¤²¤Þ¤¹¡£Åê¤²¤Æ¤ÏÀèÈ¯¤ÎÉðÅÄæÆÂÀÅê¼ê¤¬7²ó1¼ºÅÀ¤Î¹¥Åê¤ò¸«¤»¡¢2-1¤Ç¶¥¤ê¾¡¤Á¤Þ¤·¤¿¡£
Î¾¥Á¡¼¥à1¾¡1ÇÔ¤È¤·¡¢ÉñÂæ¤ÏÊ¡²¬¡¦¥ä¥Õ¥ª¥¯¥É¡¼¥à(¸½¤ß¤º¤ÛPayPay¥É¡¼¥à)¤Ø¡£Âè3Àï¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ÀèÈ¯¤ÎÂçÎÙ·û»ÊÅê¼ê¤Ï7²óÌµ¼ºÅÀ¤Èºå¿ÀÂÇÀþ¤òÉõ¤¸¹þ¤á¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤ÎÂÇÀþ¤Ï6²ó¤Þ¤Ç¤Ë5ÅÀ¤ò¤¢¤²¤Æ¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬Ï¢¾¡¤ò¾þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Âè4Àï¤Ï±äÄ¹¤Ë¤â¤Ä¤ì¹þ¤àÀÜÀï¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·Þ¤¨¤¿±äÄ¹10²óÎ¢¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÏÃæÂ¼¹¸Áª¼ê¤¬¸â¾º´¼Åê¼ê¤«¤é¥é¥¤¥È¤Ø¥µ¥è¥Ê¥é3¥é¥ó¡£·àÅª¤Ê·Á¤Ç¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬ÆüËÜ°ì¤Ø²¦¼ê¤ò¤«¤±¤Þ¤¹¡£
¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬3¾¡1ÇÔ¤Ç·Þ¤¨¤¿Âè5Àï¤Ï¡¢Î¾¥Á¡¼¥àÌµÆÀÅÀ¤Ç½ªÈ×¤ØÆÍÆþ¤·¤Þ¤¹¡£¤¹¤ë¤È8²óÎ¢¡¢¾¾ÅÄÀë¹ÀÁª¼ê¤¬¤³¤Î»î¹çÍ£°ì¤È¤Ê¤ë¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤òÊü¤Ã¤Æ¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬1ÅÀ¤ò¤â¤®¼è¤ë¤È¡¢9²ó¤Ï¥µ¥Õ¥¡¥ÆÅê¼ê¤¬Äù¤á¤¯¤¯¤Ã¤Æ¥²¡¼¥à¥»¥Ã¥È¡£ÃÏ¸µ¡¦Ê¡²¬¤Ç¶¯¤µ¤ò¸«¤»¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬6ÅÙÌÜ¤ÎÆüËÜ°ì¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
11Ç¯¤Î»þ¤ò·Ð¤Æ¡¢ºÆ¤ÓÆüËÜ¥×¥íÌîµåºÇ¹âÊö¤ÎÉñÂæ¤ÇÁê¤Þ¤ß¤¨¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿ºå¿À¤È¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡£º£²ó¤Ï¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿Àï¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤«ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¢¦2014Ç¯ ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º·ë²Ì
Âè1Àï ºå¿À 6-2 ¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯
Âè2Àï ¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ 2-1 ºå¿À
Âè3Àï ¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ 5-1 ºå¿À
Âè4Àï ¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ 5¡ß-2 ºå¿À
Âè5Àï ¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ 1-0 ºå¿À